Gabrielle Cristina cola grau em Administração no IFTM no dia 22

Gabrielle Cristina cola grau em Administrao no IFTM no dia 22

DIPLOMA

Bela Gabrielle Cristina Ribeiro de Paiva cola grau na primeira turma de Técnico em Administração da IFTM, dia 22 de dezembro FESTA

Arquiteta Daniela Carvalho dividiu com José Neto Cury comemoração de aniversário

Já é Natal – Cilene Vincenzi recebeu para ceia vespertina de Natal e Tetê Gomes Fontoura esteve lá





Já é réveillon? – Dadaça brindando com Myriam Furtado,

Soninha Caetano e Ilka Maria



JÁ É FIM DE ANO

DEZEMBRO chegou bem, no clima de fim de ano e com decoração natalina, no tradicional verde e vermelho, ou dourado, nas guirlandas, árvores de Natal, nos grupos de Papais Noéis. Alguns mantêm a tradição dos presépios, como aquele feito de papel pela talentosíssima Ciriani, seguindo tradição do avô, cenógrafo vindo da Itália. Mesmo nas recepções de aniversários, o Natal dá a tônica e o tom.

O original presépio de papel de Ciriani chez Dadaça

NATAL E RÉVEILLON

É NESSE CLIMA de Natal e réveillon antecipado que Dadaça e Manoel Carlos Barbosa receberam o colunista e Myriam Furtado, para uma champanhota e para narrativas da viagem à França. Otávio Meirelles ofereceu um farto ágape árabe às parceiras da Apae. Arrasou! Daniela Carvalho recebeu 130 convivas para seu aniversário, dividindo com o também aniversariante José Neto Cury. Bel e Fernando Martins comemoraram seus 40 anos – eles têm a mesma idade –, com festa de arromba.• Onde quer que a gente esteja, a questão é uma, somente: onde passar a virada do ano. Lélia Bruno tem o destino certo: Marrocos. Melhor, impossível.

Ana Paula Sabino, Giovanna Champs, Nana Marzola e Cristiana Pális

chez Dani Carvalho Ana Letícia Prata e Cacaia Cançado chez Dani Carvalho

Roberto Reis, pai do cineasta Rodolpho Cauhi, e esposa, Ana Maria Cury, em casa de Dani e Allan Pfeifer Chef Mariza Cury e Dani Carvalho

Clima natalino domina decoração de Dani Carvalho Patrícia arrasa nas sobrancelhas,

no Tanoar

BELEZA É TUDO!

RITMO intenso no Tanoar, onde as colunáveis que pontuam nossa página de hoje ganham o visual moderno para o fim de ano. De diploma internacional, descolado em Londres, em punho, o hair stylist Eustáquio Paiva ganha mais e mais clientes. Ele bota a maior fé na Patrícia, mestra em sobrancelhas, usando a mais nova tecnologia, também made in London.

Orquestra do Conservatório traz musicalidade ao fim de ano

Otávio Meirelles fez o melhor da comida libanesa para receber Regina, Ciriani, Madalena, Soninha, Mardegan, Ilka, Myrian, Maria Alice e Hilda Borges

Fachada belíssima, em mosaico etrusco Castelatto, arquitetada por Melissa Fazolino em parceria com a Luxor Acabamentos



SUCESSO DA LUXOR

A COMPETENTE arquiteta Melissa Fazolino arrasou na escolha do mosaico etrusco Castelatto para a fachada da residência da dra. Daniela Zago. Textura rústica marcante, que reproduz o efeito do tempo; os veios ressaltados e descontínuos, proporcionando personalidade e elegância à residência. Para conseguir essa beleza de revestimento, Melissa contou com a parceira Daniela Margato, da Luxor Acabamentos – rua Veríssimo, 555.

JÁ É NATAL

ATUANTE, a orquestra do Conservatório Renato Frateschi, sob a batuta do maestro Reginaldo Costa, tem se apresentado em várias localidades. Ontem, na colorida Capela Marista e coral regido por Thiago Neves. Dia 8 de dezembro haverá ceia japonesa, na Apae, na Vila Arquelau, oferecida por Takanori. E a festa continua.

FIM DE ANO

PRESIDENTE da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, João Eurípedes Sabino, conclama acadêmicos para o almoço de congraçamento de fim de ano, dia 9 de dezembro, em restaurante no Parque Fernando Costa. Escritores não pertencentes aos quadros da entidade também poderão enriquecer o evento com que a Academia encerra suas tantas atividades no ano. Vamos lá!

TAPETE VOADOR

• Mariza Cury – Ainda se ouvem elogios para o bacalhau em natas e o rigatonni com funghi secchi e azeite trufado que nossa chef serviu na festa de Daniela Carvalho.

• A vida é uma festa – Para o escritor Ernest Hemingway, Paris é uma festa; para quem recebe com champagne, podemos dizer que A vida é uma festa!

• Tim-tim! – Brinde com champagne Cristal para comemorar hoje a data especial de Ana Lúcia Gayoso Sallum. Ela acaba de chegar de Londres, a tempo da comemoração.

• Diploma – Fernando Branco Prata Loes integra elenco de formandos em Medicina, pela Universidade de Uberaba. Colação de grau no dia 15 de dezembro.

• Saúde! – Hoje, o acadêmico e sempre ótimo articulista do Jornal da Manhã Mário Salvador comemora o seu dia. Queremos vê-lo no almoço de sábado, 9, da ALTM.

• Bodas de platina – Hélio Boff e Maria José Silva Boff comemora 65 anos de casados, sábado, 9, na missa das

17 horas, na igreja de São Benedito.