Stella Barsam garante diploma no Terceirão com o apoio da mãe

Stella Barsam garante diploma no Terceiro com o apoio da me

EM LANÇAMENTO

PRATICAMENTE PRONTA, a JM Magazine será lançada dia 19 de dezembro. Fiquem de olho, porque no dia 20 já estará nas bancas, com a empresária Cynthia Ferreira na capa. No recheio, além das festas que deram glamour especial ao último trimestre, teremos estreia de Thiessa Sikert, que reside em São Paulo, com a coluna Sintonia Fina. Outra estreia é a de Fernanda Viola, falando sobre beleza. Ela comanda, de segunda a sexta, o programa 1900 e Bolinha, na Rádio JM FM, com música do fundo do baú, e agora amplia suas atividades, com a coluna Dicas da Fê. A JM Magazine está cheia de novidades.

Babi Magela Parabéns

Antonella fez 1 ano e ganhou beijos especiais dos pais, Lucas Bisinoto

e Marcela Brock Rodolpho Cauhi assina o videoclipe de Lembra, da cantora Luiza Possi

NATAL CASA VERDE

SÍMBOLOS NATALINOS, as indispensáveis guirlandas fazem o maior sucesso na Casa Verde, que está mais completa que nunca, para as festividades de fim de ano. O forte, claro, sãos os presentes, e, a cada dia, caixas vindas do exterior são abertas, para curiosidade e alegria dos clientes. O definitivo presente de Natal está mesmo na Casa verde.

GUIRLANDA

As indispensáveis guirlandas fazem o maior sucesso na Casa Verde e na porta da residência do leitor



Wagner Pinheiro Savana, com o cunhado e o noivo César, foi especialmente paparicada pela tia supercomunicativa Tânia Abdanur

Linda, loira e em grande forma, Suzanne Jardim comemorou niver, semana passada, com o amigo e decorador Luiz Carlos Souza Campos

Francis Prado Papai Noel chegou com tudo ao Shopping Uberaba, onde

é paparicado pelas noeletes

Maria Délia Prata expôs a tela Primavera na mostra organizada pelo curador Fábio Porchat; à esquerda, as filhas Ana Cláudia e Luciana

ARTISTA DE SUCESSO

TENDO ATÉ EXPOSTO no Cour Carré do museu do Louvre, em Paris, Maria Délia Prata acaba de participar da V Exposição Nacional de Artes Plásticas, realizada no Clube Paineira do Morumbi, em São Paulo. Sob a curadoria de Fábio Porchat, ela expôs a tela Primavera, muito elogiada. Mais um sucesso da nossa grande e fiel amiga Maria Délia Prata, que continua produzindo, sempre.

Stella Barsam Alcalá colou grau no Ensino Médio, participando do grande baile de formatura; na foto, com a mãe, Maria Alice Barsam Aniversariante Urbano Salomão com Mariza Cury, que, mais uma vez, arrasou no cardápio de comida árabe

Oswaldo Cruz Júnior comemora seu dia especial hoje, com o carinho da esposa, Mônica Gondim, e dos filhos Nayara e Henrique Linda Cecília, em seu batizado, com o pai, Leandro Chiarelli, e mãe, Mirela Souza



BENDITO MÓVEL

VEM MUITO a propósito a promoção a preço de custo das peças da Bendito Móvel, tudo em cinco vezes. O fim de ano está aí e repaginar a decoração da casa com um criado-mudo ou uma cômoda da Bendito Móvel é a dica certa. A diferenciada loja, de Renata Hueb em parceria com a mãe, a internacional Fádua Hueb, é um sucesso. Rua Capitão Manoel Prata, 353.

Bendito Móvel é sugestão perfeita para um toque diferenciado na decoração de Natal dos leitores



JARDIM IMPECÁVEL

FIM DE ANO cada vez mais próximo e recorrer aos belíssimos vasos vietnamitas, importados diretamente da fonte, é a dica acertada de Fernanda Detoni, da AF Garden Center. Bem ao lado do aeroporto, na avenida Nenê Sabino, a famosa floricultura tem uma série de ofertas para você deixar seu jardim impecável, a tempo do Natal.

Jorge Alberto Vasos vietnamitas fazem a diferença nas varandas, onde as famílias

se reunirão no fim de ano



ROD CAUHI

FOI O COMUNICATIVO Alexandre “Balcão” Maluf quem entrou em contato com o colunista para dizer do sucesso que o jovem uberabense diretor de cinema Rodolpho “Rod” Cauhi faz no início de sua carreira, em São Paulo. O filho de Rogério “Futuro” Reis e Denise Cauhi assina o videoclipe de Lembra, da cantora Luiza Possi, lançado com coquetel e pocket show da artista no Cinemark do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, dia 27/11. No clipe, a cantora faz par romântico com o surfista campeão mundial, Gabriel Medina. Nada mal.• O videoclipe, produzido pela Movieheads, está em cartaz em toda a rede Cinépolis, durante duas semanas, entrando junto aos trailers dos filmes e sendo distribuído em mais de 2.000 salas de cinema em todo o território nacional.

NATAL NO SHOPPING

SUPEROU EXPECTATIVA o Natal no Shopping Uberaba. Agora, o foco são as lojas, com a mais completa linha de presentes, que vão da gravata e da blusa de grife aos celulares e eletroeletrônicos, passando por decoração, chocolate e material esportivo. Natal, a contento, no Shopping Uberaba, que tem tudo de bom para nós.

TAPETE VOADOR

• Casa do Menino – Tudo pronto para o Bazar de Natal que acontece hoje, das 9h às 17h, na sede da Casa do Menino. Organizado pela equipe da presidente da casa, senhora Edith Bertoldi, o Bazar tem nos bordados, inclusive de ponto-cruz, o ponto alto. Lotação à vista.

• Dos flashes – Cada vez mais aplaudida e requisitada, fotógrafa Babi Magela teve seu dia especial, 2 de dezembro, comemorado trabalhando. É por aí.

• A Bela – Depois de Giselle, da Companhia de Dança Nathalia Luz, no último fim de semana, Beth Dorça vai apresentar A Bela e A Fera, dia 8 de dezembro, no Teatro do Sesi.

• Frag//Mentado – Dia 8 de dezembro (sexta-feira), o artista Enzo Palha vai inaugurar a mostra Frag//mentado na galeria do centro de Cultura José Maria Barra.

• Laranjeira – E dia 11 de dezembro, o sucesso chamado Saulo Laranjeira virá de BH superlotar o teatro do Sesi.