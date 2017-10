Bela Kaká Ferreira brilha em megafesta da Pró Eventos neste sábado

Bela Kak Ferreira brilha em megafesta da Pr Eventos neste sbado

ACADEMIA FIT UIRAPURU

EM ritmo sempre acelerado – nas diversas aulas de aeróbica, os alunos dobram o fôlego para acompanhá-la –, Sandra Nascimento é das mais admiradas mestras da Academia Fit Uirapuru, da qual é, também, coordenadora, das mais dedicadas. Outro comportamento notável nela é o apoio que dá à equipe de personal trainers, responsável pelo alto nível de atendimento em todos os segmentos da nossa melhor academia.

Mauro Costa ACADEMIA

Sandra Nascimento, sempre a mil por hora, com a aluna Kaká Borges, em grande forma na Academia

Fit Uirapuru CURTIÇÃO

Marcela Bizinotto e Mikael Minare, juventude no lançamento do

Axé Uberaba

Kaká Ferreira enfeitando a festa da Pró Eventos e parceiros

NA PEGADA DO AXÉ

LANÇAMENTO do Axé Uberaba, dia 30, no Jockey Park, levou milhares de jovens a curtirem Gusttavo Lima, o cara e seus sucessos. Mais uma vez, Pró Eventos, Top Entretenimentos e Trio Produtora arrasaram na organização do evento, que teve Durval Lelys e nossa DJ Girla fazendo a melhor da sempre ótima house music. Agora, a expectativa é do Axé Uberaba, dias 17 e 18 de novembro, há 14 anos agitando com música baiana.

Fotos/Akinafoto Ana Gabriela Fortes e Rafaela Campos, realizadas com o show do bonitão Gusttavo Lima, também aplaudido pelos fãs Fernanda

Martins e Antônio Neto



Duda Guerra; Mariana Salge, Victória Farah e Camila Costa, agitando na festa que movimentou o Jockey Park

Ana Gabriela Fortes e Gabriela Ferreira levaram charme especial ao festão de lançamento do Axé Uberaba

Deborah Hallal no lançamento da mostra de Tufi Duek sobre o câncer de mama, em São Paulo

Babi Magela Família Canindé, da secretária do oftalmologista Carlos Lenza, Fabiana, transmitindo votos de felicidades a Rafael Lenza, campeão da noite em que se comemorou seu aniversário

Linda Júlia da Cruz Alves fez 15 anos e ganhou álbum de Rita Lacerda, presente dos pais,

Núbia e José Roberto Alves

CABELOS VÃO, CABELOS VÊM

NA viagem a Sampa encontrei-me com Deborah Hallal Jorge. Foi à capital para o lançamento do livro Cabelos Vão, Cabelos Vêm, de Anna Maria Mello, que, com Deborah e outras oito convidadas, integram a mostra Flagship, organizada pelo famoso estilista Tufi Duek, na rua Oscar Freire, em parceria com a ONG Unaccam, na campanha Think Pink, que trata da conscientização da mulher sobre o câncer de mama, tema central do Outubro Rosa.

VISUALIDADES E MEMÓRIA

ELE foi Esse é o cara! da última edição da JM Magazine: Hélio Siqueira, que vai decolar para Belo Horizonte, amanhã, com o parceiro Paulo Miranda. No Centro Cultural da Universidade de Minas Gerais, eles e outros três convidados integram a exposição Visualidades e Memória, que será inaugurada amanhã. É isso aí. O melhor presente para um artista é o reconhecimento de sua obra.

É DAESH

PARA embaixadores de 25 países muçulmanos, reunidos com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), Daesh é o termo que deve substituir a expressão Estado Islâmico, na mídia mundial. “Não podemos dar a um grupo de terroristas o status de Estado, porque Estado é um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado”, dizem eles, acertadamente.• Basta lembrar que, ao se referirem aos terroristas, David Cameron, Barak Obama e François Hollande não usavam o termo Estado Islâmico em seus discursos, mas Daesh, que significa “aquele que semeia a discórdia”.

IVALDA MODAS

NOSSA página sempre abre foco para os casamentos, eventos nos quais a sociedade revela luxo e bom gosto. São oportunidades para as mulheres usarem as melhores peças pinçadas no corner das roupas de festas de Ivalda Modas. Se o forte da casa é o prêt-à-porter, as roupas de festas têm o glamour a mais que as clientes de Ivalda Modas valorizam muito bem.

TAPETE VOADOR

• Playboy – Na morte de Hugh Hefner, o cronista Juca Kfouri comentou que, quando dirigiu a Playboy brasileira, lutou pela menção dos preservativos que, até então, o fundador da revista não admitia, mesmo falando de sexo grupal. Era período epidêmico da Aids; Juca insistiu e acabou vendo publicada reportagem sobre camisinhas.

• Camisinhas – Depois de três anos, Kfouri conseguiu autorização para publicar matéria sobre preservativos, que acabou sendo premiada pelo OMS.

• Pioneiro – Foi no salão do cabeleireiro Ronaldo que os jovens de minha geração passaram a folhear a Playboy, fora da intimidade do quarto.

• Recorde – O pico da Playboy foi a edição de novembro de 1972, com a modelo Pam Rawlings na capa: 7,2 milhões de exemplares.

• Japan House – Uma das primeiras uberabenses a visitarem a Japan House, Lélia Bruno ainda se encanta com a cultura e a precisão dos artistas e do povo japonês.