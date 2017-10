Bela Camila Cecílio Mardegan ganha homenagem pelo début, hoje

GIOVANNA E ALEGRIA ILIMITADA

E CHEGOU a esperada festa de 15 anos da Giovanna Vieira de Souza Rodrigues. Sob os olhares orgulhosos dos pais, sargento Jairo Mendes Rodrigues e Rosane Vieira, Giovanna se divertiu, rodeada de familiares e amigos. A comemoração, em grande estilo, foi capitaneada pela competente Soraia Baroni, que faz da Alegria Ilimitada a referência top na organização de eventos colunáveis.

CASAMENTOS DA TEMPORADA

OS casamentos pontuam outubro e novembro, com prazer. Entre os mais aguardados, o de Lorena De Toni e Rafael acontecerá neste sábado, motivando idas à Casa Verde, em busca do presente perfeito. Também com lista na tradicionalíssima loja da São Benedito, os estimados Ana Paula Bóscolo e Eduardo Dangela, Marília de Paula e André Luiz, Gabriela Moreira e Murilo Campos. Casa Verde, o bom gosto ao nosso alcance.



PAULA E RAFAEL CERQUEIRA

MUITA gente bacana daqui já na decolar.com, descolando passagem para Trancoso, Bahia, onde vai assistir ao casamento de Paula Géo Machado e Rafael Cerqueira. Agendada para dia quatro de novembro, às 15h30, a união dos filhos de nossos amigos Marlene e Lauro Batista Machado Júnior, Angélica e João Natal Cerqueira será realizada no Rio da Barra Villa Hotel. • Tarde de champagne e praia.

JAPAN HOUSE

ARRASADOS na II Guerra Mundial, Japão e Alemanha (a maior economia europeia 70 anos após o conflito devastador) surpreenderam o mundo pela capacidade de reconstrução e recuperação, de tudo o que foram e o que tinham de melhor. No caso do Japão, o patrimônio maior é o povo japonês, em país que pouco tem a lhe oferecer – comparar com as maravilhas naturais do Brasil seria loucura –, além dos terremotos, gravíssimos.

• Há décadas, descendentes dos imigrantes japoneses, nisseis, sanseis, voltam ao país de origem dos antepassados, em busca do mercado de trabalho. Outra demonstração do vigor da economia do país, que logo se recuperou. São Paulo, uma das principais cidades do mundo a acolher os japoneses, é homenageada com a Japan House, na avenida Paulista. Bancada pelo governo japonês, a casa, aberta este ano, surpreende com eventos belíssimos e é sugestão do colunista para os uberabenses sempre presentes na capital econômica do país.

• Se, na criação do mundo, Deus fez do Brasil o país perfeito, com todos os benefícios que somente uma divindade poderia imaginar, deu ao Japão o povo perfeito, visto que o país pouco lhe oferece. As diferenças dos resultados das dádivas, no entanto, são gritantes.