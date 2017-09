A espetacular festa de aniversário de Rafael Lenza

A espetacular festa de aniversrio de Rafael Lenza

FESTÃO PARA RAFAEL

O PRIMEIRO aniversário de Rafael Fauaz Lenza, realizado no espaço de convivência do edifício em que a família reside, foi inesquecível. Mas o quarto niver do inteligente garoto superou expectativas. E não era para menos. Os pais, Carlos Faleiros Lenza e Flávia Fauaz Lenza, nossos amigos de sempre, profissionais dos mais festejados, ambos médicos com especialidade em oftalmologia, dedicaram-se integralmente à produção do evento, direcionado, principalmente, ao aniversariante e a todos os seus colegas de escola, onde se forma para a vida.• Nossa amiga Babi Magela clicou tudo, motivo para página dupla, tão colorida quanto informativa e interessante.

Rafael, curtindo a festa com o carinho da madrinha Isa Mara Rafael Fauaz Lenza, que ganhou festão dos pais e médicos



RAFAEL LENZA

Aniversariante com os pais, Flávia e Carlos Lenza

DIVERTIMENTOS PARA TODOS

SALÃO de festa, onde acontecem tantos casamentos, foi transformado numa verdadeira Disney, para que as crianças se realizassem nas brincadeiras, valorizando a sociabilidade daqueles que fazem o futuro da cidade. E por que não do país. Cada vez mais em expansão pelo país, um food truck, importado, foi a parada bem-servida e bem-temperada para a meninada atacar as guloseimas, que criança adora.

Sempre de bem com a vida, Cacildo Lenza e a esposa, Glorinha Kariza e Murilo Abud levaram o pequeno Rafael





Fotos/Babi Magela Cheio de magia e fantástico, o cenário criado especialmente para o evento, com direito a truck food, foi sonho de realização para crianças

no aniversário de Rafael Lenza

Rodrigo Tavares, Ana Sofia e o alegre Miguel com os pais do aniversariante

Mauro e a esposa, Letícia Martins Milena e Túlio Abud

PRESENÇAS NOTADAS

COM tantos convidados, que lotaram o salão de festas, o colunista centrou foco em mais familiares dos hosts, Flávia e Carlos Faleiros Lenza. Lá estavam os irmãos Albano, com as filhas; Alvarez, com esposa, Aparecida; a fisioterapeuta Vanessa Fauaz, com o marido, Alexandre Bartoleto; a avó de Rafael, Lourdinha Fauaz, vinda de São José do Rio Preto, com a mãe, bisa do aniversariante, senhora Lourdes.E, claro, as superatenciosas equipes que trabalham com os médicos Carlos Faleiros Lenza, em Uberaba, e Flávia Fuaz Lenza, em Igarapava.• Eventos assim todos nós temos prazer de frequentar, desejar o melhor futuro ao aniversariante e aplaudir a dedicação dos pais, que projetam, da melhor maneira possível, a trajetória de vida de Rafael. Parabéns, garoto!

Antônio, Helinez, Aparecida, Alvarez Lenza, Mariana, Carlos, Flavia, Albano Lenza, Maria Luiza, Ana Cláudia, Pedro, Neto, Ana Paula, Henrique e Claudio; carinho e abraços dos primos ao prestigiado da noite

Flávia e Carlos Lenza recebendo amigos e companheiros de Igarapava (SP)

Vinicius Abud e Helen Claudiane e o carismático Paulo Osmar

Priminha Sophia, tios Alexandre e Vanessa, vovó Lourdinha e a madrinha Isa, dando charme especial ao evento organizado por Carlos e Flávia

MADRINHA E PADRINHO

NO comemoradíssimo aniversário estava a médica dermatologista Iza Mara Fauaz, dando todo apoio ao afilhado. O padrinho Álvaro Lenza, executivo dos mais festejados do ramo da economia, lotado numa das maiores empresas de Singapura, não pôde vir. Detentor de vários diplomas, o filho de Glorinha e do sempre gentil investidor rural Cacildo Faleiros Lenza, já projeta fazer Pós-doutorado. O jovem mestre não para.

Olaercio, Roberto, Erondina, Roberta e Bruna, Karina e Luiza

Heide e família, na big comemoração: Daniel, Daniela, Maria Eduarda, Katherine, Heide, Flavia, Carlos, Keila, Thiago e Valentina

Jaine e família, contribuindo com a alegria do momento: Fabiane, Bras, Janete, Marina, Carlos e Flávia, Adryelle, Karoline e Jaine

Marino e Kelly com o filho Arthur e os hosts

Dinoel Domiciano e a esposa, Nanda, ladeando os anfitriões

Carlos e Flávia, Bisavó Lourdes, Calixto, Isabela, Mara e Luiza vieram de São José do Rio Preto para brilhar na megarrecepção

Carlos Lenza, Antônio, Claudia, Thaís e Flávia

AS TIAS DE RAFAEL

SEMPRE presente aos eventos da família Lenza, o colunista notou o quanto as mulheres estavam bem vestidas. Muitas delas usavam modelos exclusivos e charmosos de Linamarina. Uma das apostas de Adriana Lyrio, a marca Companhia da Moda é um dos motivos a mais para que a leitora visite Linamarina, com interesse especial. Essencial ser fashion.

Colunista, recebido pelos amigos Flávia e Carlos Lenza

Hosts com Hélcio e a esposa, Alessa



PRESENÇAS

João Márcio Fernandes com a esposa, Silvânia Companhia da Moda é um dos grandes acertos de Linamarina para o Verão 2017/2018; estampa,

cores e liberdade

Diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz, com alunos Diego, João e Vanessa, na edição 2016 da Feira Científico-Cultural

CRIANÇAS NA ESCOLA

GRANDE prazer nosso é ver que tanto o aniversariante quanto todos os seus amigos já estão na escola. E falando em escola, o diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, avisa que, no próximo sábado, 7/10, no Praça Shopping Uberaba, ocorrerá a XII Feira Científico-Cultural Murilo Pacheco de Menezes. Exposições artísticas dos alunos do Maternal ao 4º ano e apresentações de trabalhos científico-culturais, do 5º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.