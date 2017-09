Leo Naves e Jéssica Caetano, os animados noivos do último dia 22 de setembro

Leo Naves e Jssica Caetano, os animados noivos do ltimo dia 22 de setembro

Leo Naves e Jéssica Caetano, os animados noivos do dia 22 de setembro, com direito a festa e fotos de Paulo Lúcio

Fotos/Paulo Lúcio Noiva Jéssica Caetano com bem produzido elenco de madrinhas



Noivos Leo Naves com festivo grupo de padrinhos e madrinhas

Os noivos com os pais dela, Wagner Caetano e Eleusa, e o

irmão Jeferson Caetano

Os noivos com o filho dele, Enzo Naves, e a mãe, Aparecida Nascimento

Portugal – Maria Lea e José Eustáquio Almeida comemorando a chegada do outono em Portugal Alemanha – José Fernando Bento e Dulce Helena comemorando a quarta vitória de Angela Merkel

no governo do país

Itália – Carlos Eduardo Colombo e Elizete com as filhas Luciana e Renata e os genros Rogério Tiveron e Marcelo Bonadio,

defronte à Fontana di Trevi,

em Roma

Espanha – Eduardo e Eliana Pális, Cristina e André Martins, Luciane e Gustavo Abdanur, Cristiana Pális e sua irmã americana Cris, na chegada a Santiago de Compostela, após pedaladas por todo o Caminho de Santiago

Mauro Costa Ana Cristina, atenta aos exercícios da aluna Marcela Guimarães, na Academia Fit Uirapuru Maria Flor vem com tudo para Fit Day, agendado para dia 5 de outubro, na Major Eustáquio, 702

MARIA FLOR EM FIT DAY

LEITORAS mais que atentas para o Fit Day que movimentará a supercharmosa Maria Flor. Fit Day é a grande aposta da loja da bem-informada Paula Moreno para o Verão 2017/2018 e será a marca que a leitora passará a adotar a partir do dia 5 de outubro. Portanto, toda atenção é pouca para o evento das fashionistas, na mais que diferenciada Maria Flor.

SAUDÁVEL

Alunos do CNSD aprendem sobre alimentação saudável e mudam as comidinhas de suas lancheiras





CONSCIÊNCIA ALIMENTAR

ALUNOS do 3º ano do Fundamental do Colégio Nossa Senhora das Dores aprendem, em sala de aula, a identificar nos produtos alimentares os ingredientes químicos que podem ser nocivos. O aprendizado já está mexendo no conteúdo das lancheiras. Parabéns ao tradicional colégio, que continua inovando na qualidade do ensino.

HORA DO CHÁ

Guido Bilharinho na Lemos & Cruz, dia 30





CHÁ COM GUIDO

NO bem-servido espaço gourmet da livraria Lemos & Cruz, os alunos do Curso de Letras da UFTM agendam a terceira edição da Hora do Chá, com um dos homens mais respeitáveis da cidade, Guido Bilharinho. Amigos e leitores são convidados especiais para o encontro, às 9 horas deste sábado, dia 30, na avenida Maranhão, em frente ao Fórum.

O MELHOR, SEGUNDO GUIDO

QUEM for ao chá com Guido Bilharinho é bom se preparar. Seu artigo da semana, no Face, contradiz a opinião de Reinaldo Azevedo (Folha, 1/9/17) de que Mário Faustino é “o melhor poeta brasileiro do século passado”. Para nosso grande intelectual, a opinião de Azevedo é, “contudo, sem razão”. E argumenta:

• Primeiro, porque, em arte, dificilmente ou nunca se pode considerar algum autor como o melhor de todos, notadamente num tempo tão dilatado de todo um século e num espaço grandioso como o Brasil.

• Segundo, e em consequência, porque o país teve diversos poetas importantes, devendo-se ressaltar, deles, não toda a obra, geralmente com altos e baixos, mas os livros exponenciais, a exemplo de Psicologia da Composição (1947), de João Cabral de Melo Neto; A Luta Corporal (1954), de Ferreira Gullar; O Azul Menos o Nome (1991), de Carlos Roberto Lacerda, e Geografia da Palavra (2010, reunindo livros publicados e inéditos do século passado), de Jorge Alberto Nabut, que não são apenas alguns dos poucos melhores, mas, principalmente, constituem poesia, o que é raro, no Brasil e em qualquer lugar.

• Não basta, muito pelo contrário, dizer que escrito é poesia para se configurar essa arte. “Poesia se faz com palavras e não com ideias”, asseverou o poeta francês Mallarmé, visto que é “a arte da palavra”, e não do pensamento ou do ideário, que, aliás, não configura arte, mas filosofia, sociologia, política, etc.

(Veja o texto completo na página de Guido, no Facebook)

TAPETE VOADOR

• Setembro Verde – Médico da solidariedade da doação de órgãos (Setembro Verde), Ilídio Antunes abre vinho para amigos hoje. Viva! Além da campanha dos implantes, ele só pensa naquilo: casamento em 22 de dezembro.

• Celebrar – Médico Paulo Mesquita ganha homenagem, em família, no almoço de amanhã, 29.

• 28/10/17 – Tonico Carvalho confirma a vinda de Roberto Carlos a Uberaba, em show no Poliesportivo da UFTM.

• Outubro – Vem aí outubro e com ele a certeza dos chopes na Oktoberfest e a incerteza de chuvas aqui.

• Quarup – Já se passaram 40 anos da estreia do balé do grupo paulistano Stagium, uma das criações mais significativas da dança no Brasil, em todos os tempos. Com amigo, eu trouxe o espetáculo a Uberaba, em apresentação inesquecível no Ginásio do Jockey Club.

• Ocorrência – São Paulo tem quase dois professores agredidos ao dia, no trabalho. Brasil difícil!