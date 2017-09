Casados, Rafael Montes e Lorena de Toni recebem para jantar

NO mínimo impressionante a situação do Rio Uberaba, na foto de Jairo Chagas, ontem, na capa do Jornal da Manhã. Imagem que nos faz lembrar a seca nordestina. • • • Já são mais de 100 dias sem chuva e, pelo visto, a seca vai continuar. Rezar não adianta. • • • Do seco para os molhados, chega à cozinha a cebola que não faz chorar, produzida a partir de pesquisa da multinacional alemã Bayer, que após 23 anos conseguiu reduzir, por meio de cruzamentos, os níveis de enxofre e ácido sulfúrico, responsável pela acidez que irrita os olhos quando se corta o tubérculo. • • • A Bayer vai deixar fora de moda os versos de Caetano Veloso: “Lágrimas nos olhos de cortar cebola/ você está tão bonita”, da música Você Não Entende Nada.

ACADEMIA

Eustáquio Paiva trabalha com estética, faz hipismo e pega firme na musculação na Academia Vip Uirapuru Rafael Montes e Lorena De Toni recebendo para jantar de casamento na residência dele

LORENA E RAFAEL

COM imagens de Babi Magela, querida profissional de talento – filha de peixe, peixinho é –, nossa página é ilustrada, hoje, com o glamour com que foi festejado o casamento civil – é o que vale no Estado laico – de Lorena De Toni e do advogado Rafael Santos Anjos Montes. Evento para movimentar a chiquérrima mansão dos elegantes Marta e Luiz Carlos Frange Montes, onde também os pais da noiva, Maria Zilda de Oliveira e Marcelo Pedro De Toni, acompanhado de Lídia, foram presenças marcantes.

AFETO Maria Zilda de Oliveira, toda afetuosa com a filha Lorena, que se casou dia 22 de setembro

Fotos/Babi Magela Luiz Carlos Frange Montes e Marta com os filhos Maria Paula e Rafael

Maria Paula Montes com o namorado, Luciano, e a sogra, Suzy, com o marido, empreendedor Luciano Faria

NA INFORMALIDADE

LONGE da formalidade, a recepção de Marta e Frange deixou à vontade o grande elenco de convivas, na maioria jovem, o que dá outra dimensão a qualquer evento. Sempre bela e de alto astral, Maria Paula Montes ajudava a receber com o namorado, Luciano Pena Faria. Também no foco do colunista, os irmãos da noiva, Jonas, Marianne e Gustavo De Toni, com a esposa, Laira. • O civil de Rafael e Lorena é um dos eventos que fecham com chave de ouro a agenda social de setembro.

Maria Cecília Castro Cunha, paparicada por Marta Montes e Maria Paula

Lorena De Toni com Laira Detoni, Bethania Ribeiro, Flávia Stacciarini e Mayra Pasin

Bruna Borges, Fernanda Detoni, noiva Lorena, Paola Boscollo, Giovanna Gazarra e Dandara de Paula

Tânia Marchesi e Olavinho Drummond com Marta e Rafael Montes

Noiva com o pai, Marcelo De Toni; a madrasta, Lídia, e os irmãos Marianne, Jonase e Gustavo De Toni, com a esposa, Laira

Mônica Hial e Daniela De Toni

PAISAGISTA E PAISAGISMO

COMO sempre, é alegria rever a bela Fernanda Detoni (leia-se floricultura Garden Center) e Alexandre Lico, o badalado paisagista que, cada vez mais, ganha projeção em nível nacional. Quando a gente se encontra, é festa e um contar de novidades dos projetos que ele cria recorrendo às belíssimas e raras espécies de árvores trazidas por ela.

Fernanda De Toni e o paisagista Alexandre Lico

Bethânia Ribeiro e Junior De Toni

Laura Ferreira Batista e Bruno De Toni

ENGENHEIRO E MESTRE

AOS 92 anos de idade, Wilson Nassif faleceu ontem, deixando importante legado à sociedade e aos alunos. Engenheiro dos mais inteligentes e ativos, foi professor da Universidade de Uberaba e, também, profissional respeitável por toda a sociedade. Deixou conosco a esposa, Odília, e as filhas Maria Alice, odontóloga, e Maria Fernanda Morais, todas elas nossas amigas de sempre.

TOP CASA VERDE

COM certeza, o bom gosto domina a seção de peças decorativas da famosa loja de presentes da rua São Benedito. Mas a linha de utilitários, como jogos de cristal e de porcelana e os faqueiros, ganham atenção especial dos padrinhos de Lorena Detoni e Rafael Montes, Gabriela Moreira e Murilo Campos, Marília de Paula e André Luiz, Ana Paula Boscolo e Eduardo Dangela. Tudo na indispensável Casa Verde.

Peças exóticas estão entre as preferidas da nova geração de noivos; nas listas de presentes dos que se casam em outubro e novembro

TAPETE VOADOR

• Ele – No casamento do fds, o boa-praça Olavinho Drummond, da TV e Rádio Sintonia, em Araxá.

• Luciana Aragão – A mesa dos Aragão era dos top no casamento de Larissa, com a decoradora Luciana, que faz anos hoje, com abraço especial do colunista.

• Chacrinha – Musical que faz homenagem ao Velho Guerreiro irá a Ribeirão Preto, dias 14/15 de outubro.

• Chacrinha 2 – Stepan Nercessian arrasa de Velho Guerreiro, no texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira.

• Lança – Bombando na mídia, Gustavo Lima divide palco com Dural Lelys no lançamento do Axé Uberaba, dia 30/09, sabadão da moçada que sabe ser bonita.

• Pop’n Rio – Mais pop que para o rock propriamente dito, o Rock’n Rio foi momento de Rio Maravilha.