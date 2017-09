Rafael Lima e Giseli Herbst em concorrido casório em Curitiba

Rafael Lima e Giseli Herbst em concorrido casrio em Curitiba

Na casa dos Cicci, chamava atenção a tela do uberlandense Ido Finoti, com vista para a nossa igreja de São Domingos

Babi Magela e Luiz Felipe Campos no casamento de Rafael Magela e Giseli Gontarski, em Curitiba Uberabense Rafael Lima Magela e Giseli Herbst Gontarski, que se casaram em Curitiba





EM tempo, a coluna faz registro do casamento do jovem uberabense Rafael Lima Magela, realizado em Curitiba, onde reside, com Giseli Herbst Gontarski, grávida de seis meses da pequena Larissa. Matéria é também homenagem ao filho de nossos grandes amigos Ramon Magela, um dos maiores fotógrafos do país, e Ana Nery Lima e de Ivete Herbst e Pedro Elcio Gontarski.• Confiram imagens do próprio Ramon e da filha Babi Magela, ambos profissionais dos mais requisitados.

ATENTO diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb, realizado com a repercussão das apresentações no Show de Talentos, dia 18, no Vera Cruz. Envolvimento de alunos, pais, professores e funcionários resultou em apresentações diversificadas e bem montadas. Verdadeiro Show de Talentos. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

DE volta ao Brasil, agora como ex-Presidente, Barack Obama fará palestra em São Paulo, dia cinco de outubro, no Fórum Cidadão Global. Com o objetivo de dialogar sobre a responsabilidade das pessoas na construção do futuro, ele enfoca o tema “Mudar o mundo? Sim, você pode”. Ingressos custam até R$7,5 mil.• Falando em Obama, a livraria Lemos & Cruz acaba de receber Nós Somos a Mudança que Buscamos. Título estimulante. E a nova remessa do excelente Paris, Londres e o Nascimento da Cidade Moderna, de Jonathan Conlin, já chegou. Essa é uma das publicações mais aguardadas pelos frequentadores da livraria, muitíssimo bem instalada na avenida Maranhão.

Colunista com Giovanna, Sissi, Mimi e Luciana Cicci na residência que ainda conta história da família

CONSTRUÍDA nos anos 30, pelo mestre de obras Santos Guido, para o casal Elvira e Donato Cicci, que fez história no comércio e na indústria de móveis, a residência da rua Manoel Borges acaba de ser desocupada por Mimi e Sissi Cicci, filhas do casal e que tão bem cuidaram do patrimônio familiar. Com o passar do tempo, a morte de alguns irmãos e visto que Diomira e Dorival há muito não residiam na casa paterna, a residência tornou-se grande para elas. Íntimo dos Cicci, o colunista fez visita às duas irmãs, dias antes da saída delas, e registrou, com Jairo Chagas, os ambientes cheios de glamour de época, que agora são revelados aos leitores, em algumas imagens e muito apreço.

Aspecto da decoração dos anos 30, que fez mais acolhedora a casa dos Cicci

Fachada da residência construída por Santos Guido para a família de Elvira e Donato Cicci Jardins de estilo europeu, com canteiros definidos por buxinhos, como era o gosto da época

GF Studio Foto Paisagismo – Alguns exemplares das canariensis, a rainha das palmeiras, que levam clientes colunáveis à AF Garden center, colada ao Aeroporto, em busca das plantas perfeitas e de porte adulto. De quebra, os projetos de Alexandre Lico, paisagista requisitado dos condomínios

padrão top Maria Inês Tiveron com Adriana Lyrio no circuito totalmente fashion de Linamarina, para este sábado



PRIMAVERA BY LINAMARINA

COM a mais completa coleção Primavera Verão e modelos que despontam no mercado fashion brasileiro, Linamarina agenda um sábado exclusivo para as luluzinhas. Grifes como Lez a Lez, Jes, Vanessa Arantes, Thamara Capelão, Push Pull entre outras são provocações convidativas para aquelas com agenda social a ser cumprida com charme, glamour e poder!

SHOPPING UBERABA COM SCOOBY-DOO

PERSONAGEM dos mais queridos da animação, Scooby-Doo e Vilões do Cinema é mostra espetacular que será inaugurada hoje no Shopping Uberaba. Peças vieram diretamente dos estúdios da Warner Bros, em Los Angeles. E as coleções Primavera-Verão motivam idas especiais ao nosso grande centro de compras e diversão.