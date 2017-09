JORGE ALBERTO

PRESENÇAS

Eduardo Martins e Ana Carolina São Bento na festa de 100 anos da avó dela, Labibe Abdanur COMEMORAR

Guilherme Silveira e Ana Vera Abdanur no concorrido centenário

da avó dela

Fotos/Jorge Alberto Irmãos Marina e Luís Gustavo Carvalho nos 100 anos da bisavó, Labibe Abdanur Vera Lúcia Abdanur Carvalho e

Letízia Boaventura

CENTENÁRIO

ALMOÇO dos mais festivos marcou passagem dos 100 anos de tia Labibe Árabe Abdanur, comemorados dia 12 de setembro. Em clima de festa, com direito a banda de música, a querida aniversariante recebeu com as filhas Vera Lúcia Abdanur Carvalho, acompanhada dos filhos Rodrigo, Gustavo e Ana Vera, e Maria Inês Abdanur São Bento, com o marido, Viomar São Bento, e os filhos Ana Carolina e Cristiano.

Gustavo Abdanur Carvalho e Luciane Bárbara e Bruna Carvalho no centenário de Labibe Árabe Abdanur

FAMÍLIA

NOS 100 anos de tia Labibe, colunista anotou presenças da senhora Georgina Árabe, da irmã dela; Letízia Árabe Boaventura, representando a mãe; Mariinha, também irmã da aniversariante; cunhada Terezinha Carneiro Árabe com os filhos Paulo, Denise e Marcelo; Lúcia Helena Goulart Árabe, representando o pai, Abraão Miguel Árabe; Marilda, Miguel, Elias e Marisa, filhos de Edith e Elias Árabe.

COMEMORAÇÃO TAMBÉM no festejado niver de Labibe, a cunhada Lígia Fidalgo Abdanur com as filhas Miriam e Silvânia, Jamila Estephan Reis com o irmão Jorge Estephan e a esposa dele, Adriana, vindos de Rio Preto, e os primos Rafael Abdanur, com a esposa, Lúcia, de Belo Horizonte, e Miguel Abdanur. Família em festa em data muito especial.

Viomar São Bento e Maria

Inês Abdanur Cristiano São Bento e Fernanda

Rodrigo Carvalho, que orquestrou o evento, e Luciane Kahale Labibe Abdanur com Luciana e Luciano, Lea e os netos Beatriz e Henrique

Supergente fina, Fernando Gondim emplacou 40 anos e fez festa; na foto, com a esposa, Perla, que preparou tudo com muito carinho, e as irmãs Mônica (leia-se JM) e Tatiana Gondim Frederico Miguel dos Santos e Luiza Rodrigues, desfrutando do sucesso chamado Rock’n Rio

Paulo Lúcio Giovanna Prata com as amigas Érica Delfino e Verônica Borges no badaladíssimo casamento da mana Larissa e Mateus



Debutante do dia 12 de setembro, bela Giovana Marques Tiveron comemorou a data com book by Renata Miziara; na foto, com a mãe, Elisângela, e as irmãs Paula

e Fernanda



NA CASA VERDE

OS casamentos merecem atenção especial dos convidados, que circulam por Casa Verde em busca dos presentes preferidos de Lorena Detoni e Rafael Montes, Gabriela Moreira e Murilo Campos, Marília de Paula e André Luiz, Ana Paula Boscolo e Eduardo Dangela. Visto na edição especial de ontem, o bom gosto domina a seção de peças decorativas da famosa loja da rua São Benedito.

SUCESSO AOS 20

PARA muitos jovens, a fila anda, e rapidamente. Como é o caso do goiano Jonathan Lima. Aos 20 anos, o jovem goiano não é mauricinho, anda de Uber, usa tênis surrado e tem acnes no rosto, mas já é responsável pela movimentação de R$1 bilhão em transações da empresa Pagar.me, que tem clientes como Ambev e Ricardo Eletro. Ele ascendeu ao universo empresarial graças ao talento no universo digital, ganhando campeonatos mundial de hackers.• Ninguém chega lá à toa e nem sem um santo inspirador, à altura dos sonhos. No caso de Jonathan, seu ídolo Jorge Paulo Lemann, o brasileiro de US$31 bilhões (!).

DIFERENCIADO O DIA

PARA quem faz um prazer de cada dia, a livraria Lemos & Cruz oferece saudável e farto café da manhã e convivência com as pessoas e os livros, que são os mais fiéis e cultos amigos. Os lançamentos chegam para o olhar atento dos leitores, sempre em busca de novidades. Em tempo de Rock’n Rio, o novo livro de Rita Lee já é sucesso na livraria da avenida Maranhão.

TAPETE VOADOR

• Compostela – Luciane e Gustavo Abdanur acabam de chegar da Espanha; em grande forma, fizeram todo o Caminho de Santiago de Compostela, de bike.

• Medicina – Ausência notada na festa de Labibe Abdanur, o neto Felipe (19), filho de Cláudia e Rodrigo, foi aprovado no vestibular de Medicina, na Universidade Federal de Dourados, para onde já se transferiu.

• Morno – Sem energia, o discurso de posse de Raquel Dodge na presidência do STF. Para bocejos.

• Noção – Nossa saída é pela estética, pelas ideias, pela beleza das coisas. – Nosso artista plástico Xico Chaves, radicado no Rio de Janeiro, onde está com nova mostra.

• Dona Yolanda – Catedral esteve movimentada, ontem, com missa de sétimo dia por intenção da querida senhora Yolanda Goulart Prata dos Santos, mãe de nossos amigos Virgínia, Patrícia, Mariana, Aninha, Luciana e Euclides. A todos eles, a estima do colunista.