Túlio Abud e Milena Amu felizes noivos de setembro

Tlio Abud e Milena Amu felizes noivos de setembro

Alysson Oliveira PROFISSIONALISMO

Alegria Ilimitada (leia-se Soraia Baroni) deu show na organização do chá-bar de Antônio Augusto Franco e Carolina Baroni, noivos de outubro CASAMENTO

Larissa Sanches e Eugênio Borges Ferreira são noivos de hoje, em Conceição das Alagoas

CHÁ-BAR COM ALEGRIA ILIMITADA

SETEMBRO continua festivo. E na rota das recepções está o chá-bar de Carolina Baroni e Antônio Augusto Franco – ela, procuradora lotada no Juizado do Trabalho; ele também é advogado –, realizado dia 9 de setembro, pela Alegria Ilimitada. A noiva é sobrinha da Soraia Baroni e mereceu cuidado todo especial na produção do evento. Soraia sabe tudo sobre recepção e se prepara para arrasar no casamento, em outubro.

Fotos/Alex Pacheco Túlio Abud e Milena Amui na movimentada recepção de casamento Os noivos com o irmão dela,

Robson Júnior

Os noivos com os pais, cavalheiro e daminhas; imagem clássica

para porta-retratos



Os noivos com os pais dele, irmãos, cunhadas e sobrinhas



MILENA E TÚLIO ABUD

COM imagens de Alex Pacheco, página de hoje vem colorida com imagens da recepção do casamento dos jovens médicos, Milena Oliveira Amui e Túlio Batista Abud, realizado dia oito de setembro. O casal, entre os mais estimados da sociedade, recebeu em companhia dos pais, Mirlei e Robson Fidalgo Amui, Sandra e Jorge Felipe Abud. E, claro, do irmão dela, Júnior, e dos irmãos dele, Jorge Júnior, Murilo e Gustavo, acompanhados das respectivas esposas.• Roupas claras e os obrigatórios óculos de sol, para todos.

Com os padrinhos Douglas Sousa e Juliane Iusvarghi





A grande mesa da família Hueb – por si só uma festa quando se encontra



As madrinhas coloriram a festa de Milena e Túlio Abud na ensolarada chácara



TIA LABIBE, 100 ANOS

LÚCIDA e sem perder o bom humor, querida tia Labibe Árabe Abdanur chegou, bravamente, aos 100 anos, dia cinco de setembro. Desde aquela data, não para de receber afetos, que culminam, hoje, com almoço comemorativo, congregando filhas, netos e bisnetos, cunhadas, sobrinhos, amigos e por aí vai. Cada vez as pessoas são mais longevas e tia Labibe é exemplo de que vale a pena lutar pela vida. Ela é nossa grande homenageada de hoje. Parabéns, mesmo!

Nossos estimados José Luiz, Maria Angélica e Paulo César Hueb, da direção do Colégio Nossa Senhora das Graças





SHOW DE TALENTOS

ALUNOS e pais mostraram talentos nas Olimpíadas Gração, semana passada, e repetem a dose no Show de Talentos, dia 18, às 19h30, no Cine Teatro Vera Cruz, com apresentações artísticas e esportivas. Dinâmico e atento diretor, José Luiz Hueb, ressalta a importância da integração entre pais, alunos e toda a equipe do colégio. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida

Jorge Alberto Coreógrafa e mestra de dança, Lu Sposito foi ao casamento com o marido, advogado Januário Marques Poesia com Rapadura, de Bráulio Bessa, e Dropz, de Rita Lee, levam nova geração à Livraria Lemos & Cruz

Paula Gerbaudo representa o Shopping Uberaba, que recebeu o prêmio da Great Place To Work 2017, em Belo Horizonte City Class tem destaque especial na linha de roupas de festas de casamentos da Linamarina



ROUPAS DE CASAMENTO

EM pesquisa de moda realizada no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, Adriana Lyrio trouxe para Linamarina novidades das melhores grifes da moda para os casamentos que colorem nossa página social. Essas novidades o leitor pode conferir, hoje, no showroom disputadíssimo da rua Monte Alverne. Um dos focos de interesse, a grife City Class merece atenção especial das leitoras.

SHOPPING UBERABA PREMIADO

ELEITO como uma das melhores empresas para trabalhar no estado de Minas Gerais, em 2017, segundo a Great Place to Work, o Shopping Uberaba vive momento de alto-astral, com indicação de 88,7% de satisfação dos clientes.Sucesso entre jovens, o FDS Gourmet Food Truck rola até amanhã, com Encontro de Harley Davidson e Exposição de Carros Antigos. No mínimo, imperdível!