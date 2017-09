Larissa e Mateus foram homenageados com jantar por Jorge Nabut

Alysson Oliveira Vanessa Garatti Vilela e Icles Vitalino Alves se casam na Medalha Milagrosa, dia 15 de setembro

Fernanda Valente e Lucas Ferreira do Nascimento foram os belos e elegantes noivos do dia nove de setembro



Fotos/Alysson Oliveira Os noivos Fernanda e Lucas, com os familiares dela: os pais, Fernando Valente e a procuradora Regina Cabral Valente, e os irmãos Daniel e Giovana



Os noivos com os familiares dele: os pais, Hellen Esther e Luciano Cardoso Nascimento, e o irmão Rodrigo Augusto



Colunista recebendo os amigos Larissa Prata e Mateus Santos, que serão os festejados noivos do dia 15 de setembro



Colunista recebendo Cristina Vasques e Lídia Prata

RECEPÇÃO E HOMENAGEM EXUBERÂNCIA de flores, aromas e sabores na noite chez Jorge Alberto Nabut, na sexta-feira, 8. Tão privé quanto significativa, a recepção acabou por se transformar num dos mais chiques eventos da temporada, quando o colunista pôde brindar, com os muito íntimos, os apaixonados e badalados noivos de amanhã, Larissa Prata Ciabotti e o advogado Mateus Santos.

OCASIÃO também, mais que propícia, para o anfitrião festejar os seus (nada menos de) 40 anos como colunista do Jornal da Manhã. Espaço merecidamente valorizado pelos diretores da empresa (Lídia e Luiz Ciabotti), que não pouparam elogios a Jorge Alberto e à sua inquestionável inteligência e sagacidade como escritor e formador de opinião. Tim-tim!

Comida árabe é indispensável nos eventos do host, que homenageou Larissa e Mateus

MAIS uma vez, Mariza Cury arrasou na orquestração do finíssimo jantar árabe. Realce especial para as mini-kaftas no pau de canela e molho de iogurte, servidas como entradas, assim como os charutinhos de folhas de uva feitos por Maria de Fátima da Silva, fiel funcionária da casa. Deleite total dos convidados que circularam enchantés, com tudo o que viram e saborearam; nos jardins, no studio repleto de obras de poesia e de história do autor e na mesa magnífica da sala de jantar.

Ana Miriam, Cristina Vasques, Giovanna e Larissa Prata



Regina Nabut, Cristina Vasques, Mônica Gondim, o colunista com a prima Jandira Moisés, Telma Sabino, Lídia Prata e Virgínia Abdalla





RECEPÇÃO

POR ter aberto minha residência e oferecido jantar a Larissa Prata Ciabotti e Mateus Santos, que se casarão amanhã, entrego espaço desta página a Virgínia Abdalla, colunista de fina lavra, para reportar o evento.

Colunista com Mateus e Larissa; em primeiro plano, a famosa sopa de trigo, by Mariza Cury

Giovanna, Larissa e Mateus, Carlos Nabut, Ana Miriam, Adriano Furini, Luciano Camargos e Luiz Ciabotti



Por meio da robótica, alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores assimilam o “pensamento computacional” em ambiente colaborativo





A PROPÓSITO, quanto ao prato de resistência, há uma história interessante. Quando diretor do Museu de Arte Decorativa (MADA), é dele também o projeto de criação daquele espaço artístico – o anfitrião recebeu a famosa Beatriz Pimenta Camargo para um jantar, à véspera da inauguração da exposição

“O Mobiliário na Coleção de Beatriz e Mário Pimenta Camargo”. O prato de entrada seria deliciosa sopa de trigo inteiro, que tia Mariana Abdanur Nabut fazia com talento especial. Tão encantada com a sopa, que a chef daquele evento, Jane Cordeiro, inverteu a ordem dos pratos, servindo a sopa como chave de ouro da recepção. Na ausência de tia Mariana, Marisa Cury assumiu a cena gastronômica.

Virgínia Abdala

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ALUNOS do 1º ao 9º ano do Colégio Nossa Senhora das Dores ganham aulas de robótica neste segundo semestre. Sob a orientação da empresa Guirom Soluções Técnicas, aprendem a lidar com a mais avançada tecnologia, na badalada plataforma Scratch, criada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Irado!

TAPETE VOADOR

• Rosa em Cena – Para amantes do teatro e da melhor literatura, o espetáculo “Guimarães Rosa” estará no palco do Teatro Sesi, dia 15 de setembro, às 20 horas.

• O Rosa – Os atores Miguel Jacob e Madureira transformam o complexo universo do autor de Sagarana num enredo fácil de ser entendido e sentido.

• Bailem – Mais que exercícios físicos, a dança é melhor para o cérebro dos idosos. “Uma ferramenta poderosa para trazer novos desafios para o corpo e a mente”.

• Faturando alto – Amparados por decisão da Corte, servidores do Supremo Tribunal Federal receberam em um único mês até R$226,6 mil. Pois é.

• Em alta – “Não fossem as denúncias contra o presidente Michel Temer e suas causas, claro, o mercado financeiro do país estaria em constante alta”, dizem os analistas.

• Conta Corrente – “Verdade é que a inflação está cada vez mais em queda e os preços nos supermercados, mais acessíveis”, dizem os analistas na Globonews.