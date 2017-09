André Alves e Kátia Priscilla são os festejados noivos do último dia 2

Andr Alves e Ktia Priscilla so os festejados noivos do ltimo dia 2

Cláudio Freitas Mayra Araújo Silva no charme de seus 15 anos, bem comemorados André Alves Pereira e Kátia Priscila da Silva Santos foram os festejados noivos do dia dois de setembro

André Detoni e Andreia Di Sicco, clicados por Babi Magela em evento colunável



fotos/Bruno Rabelo Noivos Kátia e André com familiares dela: Sueli Maria e Paulo Roberto Santos, a irmã Tahísa, com o namorado, Guilherme Henrique Gomes





André e Kátia com os familiares dele e dela: Reni Maria e Custódio Nunes Ferreira, Sueli Maria e Paulo Roberto Santos



Médicos Fabiana e Luciano Pelegrinelli recebendo integrantes da confraria em sua residência





Elenco da confraria dedicada à gastronomia, com foco nos vinhos de melhores safras; chez Pelegrinelli



O pernil de cordeiro – by Mariza Cury – fechou o jantar em casa dos Pelegrinelli Arquitetos Juliano Cecílio e Ana Lúcia Mardegan, na Espanha, onde ele faz estágio de Doutorado na Universidade Politécnica de Madri



Tenor Tiago Neves com a Orquestra de Sopros no concerto do Conservatório Renato Frateschi



Benita, maestro Reginaldo Costa com o filho Vitor Hugo e a diretora Maria Luísa Fernandes, vistos nas comemorações de aniversário do Conservatório Renato Frastesc



Mauro Costa Premiados na final do II Open de Tênis no Uirapuru Iate Clube, feito em parceria com a Unimed, que contou com a participação de várias cidades da região; na foto, os campeões com os diretores da modalidade, Roberto e Rebeca, e a diretora da Unimed, Sonia Regina



Parece uma menina gangorrando, mas é a futura médica Ana Marcella Cunha Paes em sua passagem pelos estúdios de Marise Romano



BEBIDA DOS DEUSES

PAIXÃO pelos vinhos tem criado confrarias, na cidade, para encontros de enólogos, a degustarem produtos de safras especiais. Eles também viajam para conhecer vinícolas chilenas, argentinas, da África do Sul, Califórnia, portuguesas, além das francesas, claro. Nas últimas décadas, os brasileiros começaram a se dedicar à degustação da bebida dos deuses romanos, resultando em enriquecedoras confrarias.

EM CASA DOS PELEGRINELLI

UMA das confrarias dedicadas aos apreciadores de vinhos tem o casal de médicos Fabiana e Luciano Pelegrinelli como referência. Eles abriram residência, no último fim de semana, em reunião elencada pelos membros. Lá estavam Letícia Martins e Mauro Cardoso, César Manzan, Maria Inês e Sérgio Prata, Luiz Ronan Marquês e a competente Daniela, dedicada à História da Arte; Irinéia e Fabiano Vieira, Débora e José Fernando, todos médicos.

BY MARIZA CURY

QUEM criou os pratos a serem harmonizados com os vinhos em casa dos Pelegrinelli foi Mariza Cury. Nossa querida e competente chef fechou a noite com cordeiro guarnecido com aspargos e minibatatas, prato de resistência que agradou, em cheio, aos enólogos e comensais. A partir de então, não abrem mão desta que é talento inegável de nossa sofisticada culinária.

O PILOTO SUMIU

EXPRESSÃO capaz de criar pânico em qualquer voo – já rendeu um filme –, “O piloto sumiu” passará a ser recebida com indiferença pelos passageiros lá pelos anos 2050, para quando estão previstos voos automáticos. Demorou! Já era tempo de providenciar voos sem pilotos. Com isso, haverá economia de US$35 bilhões anuais, nos mercados americanos, europeus e asiáticos. No projeto, o receio ainda são as decolagens e aterrissagens. Mas quem fica com o corpo gelado, nesses momentos, diante de supetões das aeronaves, há de botar mais fé na computação.

“TUDO AQUILO QUE ME ENCANTA” é o título da mostra em cartaz na galeria de cristal do Sesi, na praça Frei Eugênio. O coreógrafo mais requisitado de Uberaba, e um dos solicitados de São Paulo, Edson Fernandes também deu chances à sua vertente para as artes plásticas, desde que passou a residir na Europa. Foram longos anos em Portugal, França, Suíça, Holanda e Alemanha, desenvolvendo uma série de projetos artísticos. Ao retornar a Uberaba, dá continuidade à sua pesquisa artística, coordenando o Núcleo Contemporâneo das Artes (N.U.C.A.). Recomendamos.

PITANGA

MUITO antes de nos ter dado a trindade Wagner Moura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, a Bahia já revelara Antônio Pitanga, que marcou o cinema novo, com sua inquietude, manipulando a voz e a expressão corporal com a mesma intensidade. Um dos maiores atores do cinema brasileiro. Quem o viu em O Pagador de Promessas, para citar o exemplo mais clássico, nunca mais se esqueceu dele. Pitanga é insubstituível. Acesse Globo News Play e veja.

TAPETE VOADOR

• Aplausos – Apresentações marcaram os 68 anos do Conservatório Renato Frasteschi, dia seis de setembro, quando todas as vertentes musicais

foram apresentadas.



• Alberto Frateschi – Falando em compositores uberabenses e, também, um dos mestres da casa, o Conservatório apresentou duas composições de Alberto Frateschi: Valsa de Amor e Ave Maria, com Lucas Destro ao piano e o tenor William Douglas. Assim que se faz. Parabéns!

• Nossos – É inimaginável o volume de obras de compositores uberabenses, de qualidade. Daí ser importante incluir obras deles nas apresentações que se fazem na cidade.

• Tostão – Torço por Portugal e Argentina, para que, na Copa, estejam Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

• Falecimento – Faleceu ontem, em Brasília, a socialite uberabense Fan Naves Rodrigues da Cunha, viúva do empresário Carlos Alberto Rodrigues da Cunha.