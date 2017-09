Eduardo Cartafina e Paula Coelho curtiram casamento em Brasília

Eduardo Cartafina e Paula Coelho curtiram casamento em Braslia

Babi Magela Paulo Lúcio Lorena Detoni e o advogado Rafael Santos Anjos Montes serão os descolados noivos do dia sete de outubro Susana Molinar com o marido, engenheiro Epaminondas Veloso, do grupo que comemorou 40 anos de formatura em Engenharia

Mauro Costa Rogério Madruga é um dos mais dedicados associados às aulas de musculação da Academia Fit Uirapuru, que é top na chegada do Verão!

Bruna Carvalho e Breno, em dia com eventos de longo e gravata



Os descolados Bethânia Ribeiro e Junior Detoni em fotos de Babi Magela Eduardo Cartafina e Paula Coelho no casamento do primo Gabriel Coelho, em Brasília, dia dois de setembro



Mauro Costa Com a alta da temperatura, Mayara e Larissa já retornaram à piscina do clube de campo preferido delas José Eduardo Rodrigues da Cunha recebendo com Renilda Maria Rosa

Fotos/Paulo Lúcio Engenheiros José Eduardo, Marília Paiva, Paulo Edmundo Quinello, Lázaro Helvécio de Oliveira e Antônio Carlos Ali Segatto, na confraternização



Todo o elenco de animadíssimos engenheiros que comemoraram os 40 anos de formatura; festa sobre festa

Wesley Sanchez Jairo Chagas Objetos decorativos chegam, com exclusividade, à Casa Verde, bem a tempo do casamento de Larissa Prata e Mateus Santos



A roupa prêt-à-porter ganha visibilidade nas vitrines repaginadas de Ivalda Modas





Na Hueb, o cliente tem direito a 30% de descontos e, ainda, concorre a mais descontos, que vão de 5% a 20%; de olho nos casamentos da saison





TAPETE VOADOR

• Eng. 40 – José Eduardo Rodrigues da Cunha (Zé da Égua) recebeu cumprimentos especiais dos colegas de turma por ter organizado, com perfeição, a festa comemorativa dos 40 anos de formados em Engenharia, pela Uniube. Boas fotos ilustram nossa página de hoje.

• Chacrinha – “Homenagens da Globo no ano do centenário do apresentador são justas, mas não é certo torná-lo santo.” – Maurício Stycer. Porém, é bom rever o Velho Guerreiro, que foi excelente, principalmente na TV Record, antes da Globo.

• Amazônia brasileira – Cesar Vanucci faz palestra do nosso maior interesse, às 9h30 do dia 14/09, abordando um dos temas mais importantes e polêmicos do país:

•A Cobiça Estrangeira Sobre a Amazônia Brasileira. Na sede da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, rua

Dr. Lauro Borges, 347, em frente ao Hospital da Criança.

• Menotti – “Messi e Maradona se equivalem, mas estão abaixo de Pelé.” – César Luís Menotti, 78, Campeão da Copa 78 com a Argentina.