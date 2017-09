Túlio Batista e Milena Amui descolados noivos de hoje

Tlio Batista e Milena Amui descolados noivos de hoje

TOP E ACESSÍVEIS

VENDO o Brasil como deve ser visto, os 20 principais restaurantes de São Paulo, que estão entre os top do país, alguns deles com estrelas no Michelin, a bíblia dos restaurantes do mundo, inclusive o icônico D.O.M., de Alex Atala, criaram o menu executivo, com acessibilidade para todos os bolsos. Alguns desses templos gastronômicos estão com 40% de descontos. Vejamos: Shin Zushi, R$48,00; Ici Bistrô, R$52; Nino Cucina, R$54,00; Tasca da Esquina, R$59,00; Parigi Bistrot e Dalva e Dito (de Atala), R$72,00; os estrelados D.O.M., R$98,00, e Gero, R$100,00.• É hora de restaurantes daqui também caírem na real e no real.

Alex Pacheco Alex Pacheco CASAMENTO

Médicos Túlio Batista Abud e Milena Amui são os descolados noivos de hoje na Chácara Dona Amélia CASAL

Priscila e Breno Jácomo, marcando presença na noite colunável de Uberaba

Vanessa de Souza e Gabriel Cunha Coelho, filhos de Aracê e Antônio Adécio de Souza e dos uberabenses engenheiro Márcio Coelho e Marcia Adriana Rodrigues da Cunha, fizeram festa de luxo para o casamento realizado dia dois de setembro, em Brasília (Falta nome do namorado) com Giovanna Coelho, irmã do noivo, no cortejo de entrada

Os noivos Vanessa e Gabriel Coelho com os familiares no festão que levou muitos uberabenses ao Unique Parque, em Brasília

Bia, Cacala, Márcia Adriana e Mabe Russo no casamentão, em Brasília



Márcia Adriana com as irmãs Marli e Maria Adelaide e a sobrinha Bia



Jorge Alberto Gênesis, de Sebastião Salgado, e a riquíssima coleção Brasiliana, do Itaú, na série de presentes de luxo da Lemos & Cruz Na visita ao showroom da Reginez, o leitor concorre a uma fruteira do designer Cristiano Marzola



PARA BACANAS

MEU café semanal na Lemos & Cruz foi ontem e com folga suficiente, no fim de tarde, para ver obras importantes, como o contundente Gênesis, de Sebastião Salgado, que mostra o Brasil pelo avesso, aqueles que sobrevivem atrás do painel turístico e colorido do país. Presentaço. Dos lançamentos, O Livro dos Ressignificados, de Akapoeta; Poesia com Rapadura, de Braulio Bessa.

PEÇA DE DESIGN

ATIVA há 33 anos, a marca Reginez surpreende, sempre. Visitando o showroom, o leitor concorre a uma fruteira do designer Cristiano Marzola. Fazem sucesso os móveis em madeira frejó, vasos e esculturas em concreto – top do momento, no dizer de Cristiano – peças com acabamento em cobre e apliques de parede produzidos com material sustentável. Vale conferir as inovações de Reginez.

Regina e Carlos Alberto Nabut com os filhos Fabiano Guilherme e a esposa, Lara, Unique Parque



José Luiz, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, e os coordenadores Mônica e Rui com alunos do Infantil II, na Semana da Independência

LIBERDADE EM COMUNHÃO

NA Semana da Independência, o Colégio Nossa Senhora das Graças trabalhou com os alunos o tema O que é ser brasileiro e o que é ser livre: “A liberdade exige permanente busca, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão”. Ao citar Paulo Freire, percebe-se que a união e o trabalho honesto ainda farão do Brasil um país melhor. Colégio Nossa Senhora das Graças preparando o aluno para a vida.

SABIN PREMIADO

PELO 3º ano consecutivo, o Sabin é a Melhor Empresa para Trabalhar em Minas Gerais. Realizada em Belo Horizonte, dia 6, a premiação do Instituto GPTW contou com a presença da presidente-executiva do Sabin, médica Lídia Abdalla; da diretora-administrativa e de Recursos Humanos, Marly Vidal, e do gestor do Sabin em Uberaba, médico Carlos Reis, e equipe. As melhores práticas e um ambiente de trabalho pautado na transparência, no respeito e na credibilidade. É assim que o Sabin reconhece a importância de cada colaborador.

Premiação pelo Instituto GPTW como a Melhor Empresa para Trabalhar em Minas Gerais, o Sabin é representado pelos médicos Carlos Reis, Lídia Abdalla, Giselle e Eliane; na foto, com equipe formada por Núbia, Ângela, Delmira e Marly Vidal



VERÃO ARRASANDO

LANÇADO dia 2 de setembro, o Verão 2017/18 de Linamarina é uma festa para o corpo feminino. Marcas como Mara Capelão, Lez a Lez e DBZ deixaram as clientes vivamente interessadas. Anotadas pelo olheiro do colunista, Regina Madeira, Maria Rosa Stabile, Maria Inês Tiveron e mais um grande elenco de fiéis clientes que recorrem à Linamarina para o prêt à porter perfeito, dominado pelos tons pastel e por muita estampa exclusiva.

Lez a Lez, uma das apostas mais bem-sucedidas do Verão de Linamarina; modernidade e elegância



TAPETE VOADOR

• Apartamento da Moeda – “O Geddel comprou a Casa da Moeda? O Geddel inovou e inventou o Apartamento da Moeda!” – José Simão.

• Será esporte? – Antes lazer ou simples, e até perigosa distração, o mercado de videogames está em franca expansão, seus jogadores já são considerados atletas e já se discute se os e-esportes poderiam integrar o programa olímpico. A fila anda.

• Alex 40 – Um dos diagramadores top do Jornal da Manhã, responsável pela montagem de nossa página, Alex Maia emplaca 40 anos hoje, marcando gol de placa na vida, sempre com experiências renovadas, convivência com a equipe da casa e, claro, com a esposa, Veruska, e o filho, Gustavo, de 5 anos de idade, em plena iniciação musical, paixão do pai, além do futebol. Bola dentro, Alex!

• Violência – “E o Brasil anda tão violento que não é mais Pátria Amada, é Pátria Armada.” – José Simão.