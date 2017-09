Daniela Carvalho e Douglas Nunes brilharam no iluminado casamento

Laís Vanzela e Luís Henrique nos eventos colunáveis da temporada

Engenheiro Luiz Antônio Junqueira veio de Brasília, com a filha, Lara, para o casamento de Maíla

e Fernando Daniela Carvalho Borges e Douglas Mendes Nunes, noivos que brilharam no casamento realizado no Palácio de Cristal





O CASAMENTO DE DANIELA E DOUGLAS

QUEM viu o vídeo até se emociona com o cenário hollywoodiano do casamento de Daniela Carvalho Borges e Douglas Mendes Nunes, realizado dia dois de setembro, na Casa do Folclore, que, toda iluminada, era a própria Miami. Recebendo com o casal, os pais, Eliana Maria e Marco Antônio Gomes Borges, Vera Lúcia e Lucival Leão Nunes. Top!

Fotos/Alysson Oliveira Os noivos Daniela e Douglas com os pais, Eliana Maria e Marco Antônio Gomes Borges, Vera Lúcia e Lucival Leão Nunes, o menino Pedro Henrique Lima Borges e o jovem Henrique de Souza Mendes Nunes, filho do noivo

No melhor estilo provençal, o casamento Daniela e Douglas teve como cenário a iluminada sede da Casa do Folclore para a cerimônia religiosa; em seguida, recepção no Palácio de Cristal



SHOW DO PROVENCE BUFFET

CASAMENTO de Daniela e Douglas foi grifado pelo impecável Provence Buffet. Depois dos elogios de Maíla Dornfeld e Fernando Garcia, o bem repaginado bufê de Eliane Santos assinou o casamento de Daniela e Douglas Mendes Nunes, dando requinte às entradas – show dos fingers food – e ao jantar, saboroso e impecável. Inesquecível Provence Buffet!

Ramon Magela Fotos/Alex Pacheco Irmãs Virgínia e Sônia Cecílio estarão no Calendário 2018 da Apae Novo glamour – Taísa Braga e Rodrigo



Fábio Figueiredo e Júlia Vilela Juliana Mazão e Rafael

Alex Pacheco Lamartine e Marcela Dornfeld Priscila e Breno Jácomo no evento do último fds



Contagem regressiva para os noivos Viviane Salgado dos Santos e Deybe Júnior Soares, dia 09. Felicidades

ao casal



A EDUCAÇÃO LIBERTA

BACANAS as postagens do Colégio Nossa Senhora das Dores em seu site e nas redes sociais sobre este Sete de Setembro que comemoramos hoje: “Somente a Educação liberta”. A reflexão do filósofo grego Epicteto ecoa atualíssima há quase dois mil anos e chega aos alunos do colégio com sabor de novidade, acentuando a importância dos estudos.

Neste 7 de Setembro – “A Educação é a melhor ‘estratégia de país’ que precisamos”, acentuam os educadores do Colégio Nossa Senhora das Dores



NO SER TÃO

“ESTAMOS com novidade”, informa Tina Hercos! Nada menos que 20 variedades de doces da roça – entre eles a ótima ambrosia, ameixinha de queijo, doce de leite e doce de mamão – fechando com sabores especiais o almoço de hoje e dos fins de semana, no Ser Tão Mineiro. Entre os pratos de resistência, a carne na lata é dos preferidos. A fazendinha também está conquistando a criançada. Contato: 99972-9180.

Foto espetacular do Ser Tão Mineiro, reduto perfeito para a família passar a manhã deste 7 de Setembro e almoçar o melhor da comida mineira

7 DE SETEMBRO

TRISTE feriado este de 7 de Setembro, no auge dos desdobramentos da Lava Jato, cuja “sangria” não se estanca. A cada dia, mais horrores de corrupção inundam de imundície os noticiários. O próprio feriado de hoje – o de 15 de novembro, nem se fala, sobrevive somente para dar mais um dia de folga, preguiça e prejuízo ao país – já perdeu o sentido, passados 195 anos do ato que separou, politicamente, o Brasil de Portugal; em troca da dependência das grandes potências econômicas. No futuro, talvez, quem sabe, teremos feriado que rememore o Dia da Operação Lava Jato.

7 DE SETEMBRO NA TELINHA

LONGE da realidade cruel da política atual e de maneira oportuna, a proclamação da independência do Brasil vai ao ar no capítulo de hoje na novela Novo Mundo, na Globo. Enquanto Princesa Regente do país, durante a viagem do marido, Pedro I, a São Paulo, Leopoldina (Letícia Colin) assina o decreto da separação da colônia de Portugal. Avisado por carta do decreto da austríaca, dom Pedro (Caio Castro), então, proclama a célebre frase às margens do Rio Ipiranga: “Independência ou morte!”. Vale assistir.• 7 de Setembro – Datas como a de hoje trazem de volta obras interessantíssimas, como 1822, de Laurentino Gomes, que traduziu para a atualidade os imbróglios do período da Independência.

TAPETE VOADOR

• No casamento – Gostei de ver o retorno de Sônia Mesquita à cena social, após temporada de reclusão. Sempre comunicativa.

• Perfume – Chamou atenção do colunista o perfume usado por Mara Adriano: La Chasse Aux Papillon Extrême, da perfumaria francesa L’Artisan.

• Papillon Extrême – O perfume de Mara tem, entre seus componentes, flores de tílias – árvores tão cantadas pelos poetas e pintores impressionistas franceses.

• Decolar.com – Maíla e Fernando decolam para Ilhas Maldivas e Dubai. No retorno, vão para Brasília, onde já têm residência. Só falta a decoração.

• Errata – Na última coluna publiquei foto de arquivo, em que Cássia Antunes Soares e Rogério Madruga estão juntos. Na verdade, eles já se separaram e cada um vive sua vida, muito bem.