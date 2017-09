Marcella e os pais, Sérgio e Lívia, no casamento do irmão, Fernando

Marcella e os pais, Srgio e Lvia, no casamento do irmo, Fernando

Mestre do karate, Reginaldo Damião conta com o apoio da Audibel, aqui representada pela fonoaudióloga Fabiana Guimarães AMIZADE

Paulinho Mesquita cumprimentando a mãe da noiva, Denise Dornfeld

Fotos/Alex Pacheco Maíla Dornfeld Borges e Fernando Alonso Garcia, festejados noivos do dia dois de setembro Os noivos Maíla e Fernando Alonso Garcia com pajens e daminhas Luiza, João Pedro, Maria e Gabriel



MAÍLA E FERNANDO GARCIA

ELEGÂNCIA e descontração marcaram a grande recepção do casamento da impecável Maíla Dornfeld Borges, uma das tops do mundo fashion, e Fernando Alonso Garcia, dia dois de setembro, no Centro de Eventos ABCZ. Belo cenário, música da melhor qualidade de J Edu e Índio Alonso e bufê by Provence, surpreendentemente bom – muitos diziam ser de Renato Aguiar – deram o clima para o desfrute dos convidados.

Os noivos com Renzo e sua mãe, Denise Dornfeld Borges; Lívia Maria e Sérgio Castejon Garcia



OS CLÃS

RECEBENDO com Maíla e Fernando, a mãe e o irmão da noiva, Denise e Renzo Dornfeld Borges, e os pais do noivo, Lívia Maria e o engenheiro e empresário bem-sucedido em Brasília Sérgio Castejon Garcia, acompanhados da filha Marcella Alonso Garcia, madrinha com Flávio Dornfeld Vilela.• Também notadas as presenças da avó materna da noiva, Teresinha Dornfeld, e as avós paternas e maternas do noivo, Ivalda Castejon Garcia e Maria Helena Maia Alonso, filha de João Maia, que fez história no comércio de Uberaba com a loja de presentes Bazar São João, na rua Artur Machado.

Ivalda Castejon Garcia com os netos Marcella e o noivo, Fernando



ENTRE ELES, ENTRE ELAS

NA movimentada recepção circulavam Marisa Dornfeld Vilela e os três descolados filhos; Valéria Castejon, em momento de Marilyn Monroe, com a filha Lara – o pai da jovem, engenheiro Luiz Antônio Junqueira, meu colega de faculdade, também estava lá. Ainda notados, Clarisse e Luiz Antônio Cunha Castro com as belas filhas; Marlúcia com Ézio Castejon Garcia, diretor do curso de Engenharia do ITA, com o filho Bruno, usando moderno blazer vermelho, entre tantos outros familiares.• Pelo salão, Eduardo Alonso Garcia com a noiva, Marta Finholdt Lamboglia; Adriana Alonso Garcia e Rogério Arduini. Há tempos não via tantos e distantes amigos.

Maíla Dornfeld e Fernando com todo o clã dos Dornfeld em grande momento de confraternização



Lara com o padrasto Carlos Rayol e a mãe, Valéria Castejon



Elegantes Silvio Júnior e Ana Paula



Luciene e Arnaldo Santos Júnior Luzia e Ronaldo Castejon

Maíla Dornfeld Borges, Maria Helena Maia com o neto e noivo



Giovanna e Washington Ribeiro Jr Natasha Okada e Gustavo Alonso, primos do noivo que se casam amanhã em Uberlândia







Terezinha com a neta Maíla Letícia Prata e Murilo de Paula

Tenor Ricardo Gomes enriqueceu reunião na nova sede da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, dia dois de setembro; na foto, com Arahilda Gomes, presidente João Sabino e Rodrigo Silva



AUDIBEL HÁ 14 ANOS

HÁ 14 anos, em Uberaba, a Audibel oferece um cuidado especial aos pacientes e, também, apoio ao esporte e aos atletas uberabenses. À frente da iniciativa, a festejada fonoaudióloga Fabiana Guimarães. Iniciativas como essa merecem reconhecimento dos atletas e aplausos de todos nós.

O CARA E A CONSCIÊNCIA

COM grande roda de admiradores, o artista plástico Hélio Siqueira é o homenageado do colunista na seção Esse é o Cara!, na última edição da JM Magazine. Em seu depoimento, aquilo que há de mais importante para um criador: a dedicação integral ao fazer artístico, abdicando-se de tudo; eventos sociais, nem pensar, reduzindo ao mínimo os compromissos externos. Hélio escreve bem e a entrevista é ótima. Confira.

