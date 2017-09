Noivos de sábado

Noivos de sbado

Mauro Costa FIT

Cassia Antunes Soares e Rogerio Madruga começaram a

semana malhando firme NORDESTE

Empresário Paulo Rocha e Silvania Andrade em temporada marítima no Recife e em Porto de Galinhas

Linda Mariana Rosado e Raphael Andrade Silva no jantar para a creche

A Pequena Casa de Maria Marcelo Palmério, reitor da Universidade de Uberaba, com Virgínia Abdalla, Sandra Abadia, Luiza Gomes e Luciana Coury, no jantar para A Pequena Casa de Maria

Maria Alice Veludo e Andrea Rodrigues da Cunha em elegante

dia de aniversário











Noivos do dia nove de setembro, Túlio Abud e Milena Amui ganharam chá-bar; na foto, com Sandra e Jorginho Abud



MILENA E TÚLIO

EM mãos o convite para o casamento da dermatologista Milena Oliveira Amui e o oftalmologista Túlio Batista Abud. Evento será realizado dia nove de setembro (sábado), na Chácara Dona Amélia. Recebendo com os noivos, seus pais, Mirlei e Robson Fidalgo Amui, Sandra, que é articulista do Jornal da Manhã, e o famoso médico Jorge Felipe Abud. Com direito a repercussão nas colunas sociais.

Lucas, Milena e Túlio; Pedro, Robson Júnior, Thaís, Beatriz, Mirlei e

Robson Fidalgo Amui

Túlio e Milena com Maysa e Robson Júnior no movimentado chá-bar

Milena e Túlio com Vinicius Abud e Ellen, Fernando, Juliana,

Kariza e Murilo Abud



VISUAL FEMININO

NOS restaurantes ou nas recepções que estão bombando nas páginas sociais, Ivalda Modas, com elegância, transita com os modelos adequados para cada momento. O forte é o esporte fino e as leves roupas de festa, sem carregar nos bordados, tão recorrentes neste período de festas. Setembro chegou com charme todo especial na Ivalda Modas. Um convite para a leitora conferir.

GARDEN CENTER

SETEMBRO vem à Garden Center com promessas de floração nos vasos vietnamitas e muito verde nos jardins. A floricultura, muito bem instalada na avenida Nenê Sabino, colada ao aeroporto, recebe novas plantas, diariamente, enquanto o paisagista Alexandre Lico está inovando os jardins colunáveis da cidade, com projetos arrojados.

Jairo Chagas Jorge Alberto Ivalda Modas aposta no curto para os casamentos que movimentam

a semana Nova remessa de vasos vietnamitas motiva idas à floricultura Garden Center; preparando a chegada

da Primavera

PULSO FIRME

SEMANA chegou das mais animadas na Academia Fit Uirapuru, onde as artes marciais ganham mais e mais adeptos. Do karate ao muay thai, a garra para enfrentar o adversário, desenvolvendo a resistência, a habilidade e a força. No segundo piso, as aulas de spinning estão entre as mais concorridas da Academia do super Uirapuru Iate Clube. Fôlego, energia e boa forma.

Mauro Costa Aulas de spinning estão entre as mais concorridas da Academia Fit Uirapuru; fôlego, energia e boa forma



TUDO DA CASA VERDE

SETEMBRO chegou com agenda cheia na Casa Verde. Neste fim de semana, teremos os casamentos de Reginaldo e Mariane Abud, Milena Amui e Túlio Abud e de Fernanda Valente e Lucas Nascimento. Dia 15, serão as núpcias de nossa colega de colunismo social Larissa Prata e Mateus Santos, e dia 23, as de Fernanda Prata De Martino e Marcelo Venturoso. Os utilitários estão na ordem do dia na tradicionalíssima loja da rua São Benedito.

Wesley Sanchez Com design contemporâneo, as panelas com revestimento de cerâmica e tampas de vidro, leves, antiaderentes e que vão à mesa e servem nelas mesmas chamam atenção na linha de presentes utilitários da Casa Verde

DINNER NO L’ATELIER

MARCADO pelo charme francês do L’Atelier, o jantar para a creche A Pequena Casa de Maria levou bacanas a lotar o bistrô de Pascal Moscovitz e Andrea Rodrigues da Cunha. A hostess, por sinal, aniversariava, com todo o charme. Orquestrando o jantar de fundo beneficente, a psicóloga Sandra Abadia. Além dos famosos pães do Pascal, a soupe da Alsácia Lorena e o filé à la bourgogne ganharam elogios dos comensais. L’Atelier é sucesso na avenida Afrânio de Azevedo. • Inspirada em Marilyn Monroe, a noite mereceu de Maria Alice Veludo visual dedicado à musa hollywoodiana dos anos 50.

TAPETE VOADOR

• Setembro Colorido – Nem só de exposições de orquídeas vive o mês de setembro e é importante que seja assim; a sociedade também se movimentando em outras direções.

• Setembro Amarelo – Setembro é o mês da Prevenção Contra o Suicídio. Quebrando mais um tabu, a sociedade se informa sobre esse grave problema.

• Setembro Contra Suicídio – Ao invés de fecharmos os olhos para o problema, já é época de enfrentá-lo, recorrendo a instituições de apoio à causa.

• Setembro Verde – O mês das orquídeas é também o da Doação de Órgãos, as flores do corpo que você pode doar ou deixar para quem carece delas para sobreviver.

• Setembro Vivo – Como se vê, há várias maneiras de celebrar o mês em transcurso, todas elas voltadas para a carência, a vida, a sobrevivência. E participar é tudo!

• Setembro Seco – Infelizmente, setembro está seco e sem promessas de chuvas. No entanto, não podemos deixar secar a fonte da informação e da solidariedade.