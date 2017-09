Renatinha Cicci com a futura mamãe, Juliana Castro

Renatinha Cicci com a futura mame, Juliana Castro

O VERÃO NA PASSARELA

AS fashionistas de plantão têm um único top agendado para hoje: o lançamento das coleções Verão 2017/2018, na múltipla Linamarina. Com exclusividade, Adriana Lyrio pinçou peças exclusivas da Lez a Lez, Neusa Faria, Think, Vitor Dzank, DBZ, Rogério Costa, Jes e Vanessa Arantes. O imperdível evento é realizado em parceria com Viajar Bem, Casa de Bolos, Da Oca Sorvetes Artesanais, floricultura Amor Perfeito, Agnelo’s Buffet. Uma viagem pelo mundo da moda.

APOIANDO O ESPORTE

NA comemoração de seus 14 anos, em Uberaba, a Audiobel também é notada no apoio oferecido aos esportes. Foi prazeroso ver a médica e fonoaudióloga Fabiana Guimarães cumprimentando o craque Reginaldo Damião, mestre de karate da Academia Fit Uirapuru, mais uma vez premiado na modalidade. Ambos estão de parabéns.

ALEX PACHECO Maíla Dornfeld e Fernando Castejon estão à frente de um dos casamentos mais concorridos de hoje

Fotos/Cláudio Freitas Vanessa e Gabriel Cunha Coelho casam-se hoje, em Brasília, levando grandes grupos de uberabenses à capital federal Andrei Deuschle e Juliana Castro ganharam chá de fraldas para o filho Marco Antônio

Juliana e Andrei com os pais, Carminha e Marco Antônio Cunha Castro, Sofia e Raimundo Deuschle, e os filhos de Andrei, Ana Carolina e Lucas

Futura mamãe com Angélica Curi Os sete volumes da coleção Harry Potter em nova edição, com exclusividade, na Lemos & Cruz

SÁBADO, NA LIVRARIA

COM mais feriados à vista, o leitor tem o que merece: mais tempo para leitura. Daí ser interessante passar na Lemos & Cruz, tomar café da manhã, pegar o livro que desejar e ir para o rancho, tranquilo. E falando em leitura, mais exemplares do tão procurado História de Duas Cidades – Paris, Londres e O Nascimento da Cidade Moderna, de Jonathan Conlin, chegarão à livraria da avenida Maranhão, terça-feira, 5.

Debutante Valentine Mio Andrade e sua mãe, Cristiane Mio, realizadas com o talento e o profissionalismo de J Edu

OS 15 ANOS DE VALENTINE

AS festas que ganham as páginas sociais têm sons e luzes da irrepreensível equipe de J Edu. As luzes criam a ambiência que a música completa, resultando em convite ao prazer, ao relacionamento e em idas à pista de dança. Assim foram os 15 anos da bela Valentine Mio Andrade, orquestrada pela mãe, Cristiane Mio. Ambas realizadas com o profissionalismo do nosso J Edu. Esse é o Cara!

Alunos do Infantil I preparando-se para aulas de Balé e de Educação Física do Colégio Nossa Senhora das Graças

COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO

NO dizer de José Luiz Hueb, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, atividades, coordenação e equilíbrio corporal ajudam as crianças a conhecer e a controlar o corpo e o movimento, bases para muitos aprendizados. Por isso o colégio investe nas aulas de Educação Física e, também, no judô e no balé, a partir do Maternal. Colégio Nossa Senhora das Graças preparando o aluno para a vida.

Clube dos Cheffs, o bufê que está inovando e revolucionando o mercado de festas na cidade (Foto/Thaynnara Melo)

SHOW DO CLUBE DOS CHEFFS

O MAIOR prazer, na situação em que vivemos, é ver uma empresa se realizando profissionalmente e se multiplicando. É o caso do bufê Clube dos Cheffs, que vem assinando grandes eventos na cidade. Somente em setembro, são nove casamentos: os de Marcela 9914-3561, Gabriel e Kezia, Katia e André, Luana e Magno, Jessica Caetano e o famoso Leo Naves, Kamila e Cristiano, Daniela e Jader, Rafael e Katelen, Luana e Victor, e um churrasco de 50 anos de formatura em Medicina. Contato com a bela Maísa Moreira: 3338-7959, 99998-1900.

Vasos vietnamitas com belíssimo asplenium, tendo na base os evônimos, apropriados para forração; na floricultura Garden Center, para os apaixonados por plantas

Information Society é a aposta do sábado no que há de muito bom em música pop; no Studio A

TAPETE VOADOR

• Atendimento Vip – Leitores apaixonados por jardinagem aproveitam a manhã de sábado para uma visita à floricultura Garden Center, na avenida Nenê Sabino, bem ao lado do aeroporto. Uma visita agradável, com atendimento Vip, de quem entende de plantas ornamentais, o que resulta na aquisição certa para cada setor de seu jardim ou de sua varanda.

• Centenário – No comentário sobre o centenário do escritor Hugo de Carvalho Ramos (JM 29/8) foi publicado que Mariana Fenelon Carvalho Ramos era esposa do autor de Tropas e Boiadas. Na verdade, era mãe. Ele faleceu solteiro.

• Sétimo dia – Será na igreja da Adoração, dia 4, às 18h30, a missa de sétimo dia por intenção do médico Nelson Barsam.