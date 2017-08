Capa da JM Magazine, Paula Chagas foi recebida como pop star

NA CASA DI GIULIETTA

POINT de bacanas, a Casa de Giulietta surpreendeu quem ainda não conhecia a casa diferenciada dos irmãos Leonardo e Guilherme Felix Machado, que contam com o apoio, direto, da mãe, Lucinda. A choperia foi o espaço descolado para o lançamento da JM Magazine. Já nas bancas, a revista do Grupo JM de Comunicação traz na capa da bela Paula Chagas, que reinou na noite.



EMPRESÁRIOS

Patrícia Abreu e Pedro Paulo Sousa Mendes (leia-se Cervejaria Tug), presenças mais que especiais no lançamento da JM Magazine

COMEMORAR

Liziane e o cirurgião plástico Adriano Peduti, que antecipou comemoração de seu aniversário (hoje) no lançamento da JM Magazine Capa da JMM, Paula Chagas foi recebida como pop star no lançamento da famosa revista





JM MAGAZINE

ERA visível a alegria dos parceiros no lançamento da revista que, há anos, se definiu como edição queridíssima da sociedade. Cantora Leslie de Paula mostrou a que veio, desfilando um repertório afinado com os modernos. Enquanto degustávamos as duas taças, com sabores diferenciados, claro, ali lançados pela Cervejaria Tug, gente divertida ampliava o prazer de estar presente na Casa Di Giulietta para pegar e folhear mais uma espetacular JM Magazine.

Viviane Abdalla e o colunista Geraldo Djalma Cantora Leslie de Paula com o guitarrista e jornalista Renato Manfrim

Lucinda com o filho Guilherme

Felix Machado Advogado Sérgio Bilharinho e Elaine



Irmãos Leonardo e Guilherme Machado com Cristina Vasques, Paula Chagas, Maria Clara e Lídia Prata

As “meninas“ da família Cicci, representando Mimi Cicci, que brilha na revista com as receitas de comida italiana

Layla com a mãe, Marilane, e o pai, empresário do setor de ótica, Luiz Antônio Sisconetto

Fotógrafo Alex Pacheco e Juliana no lançamento

Convivência familiar reforçada no Colégio Nossa Senhora das Dores com muita música, orações e afeto

DIA DA FAMÍLIA

EM agosto e setembro, o Colégio Nossa Senhora das Dores realiza encontros intitulados Dia da Família. Eventos animados com a apresentação de poesias, corais e conjuntos de flautas, orações, cartas dos alunos aos pais, embelezando os momentos de convivência familiar, com muito afeto. É disso que o mundo precisa. Parabéns, CNSD, pelas inovações!

Agendado para dia 2 de setembro o lançamento das coleções de Verão 17/18, promete abalar as estruturas de Linamarina, a partir das 15 horas; na agenda das apaixonadas por moda



VERÃO LEZ A LEZ

AS apaixonadas por moda têm programa mais que imperdível, agendado para o dia 2 de setembro. O lançamento das coleções de Verão 17/18 promete abalar as estruturas de Linamarina, a partir das 15 horas. Deixando clientes em êxtase as coleções da Lez a Lez, Neusa Faria, Think, Vitor Dzank, DBZ, Rogério Costa, Jes e Vanessa Arantes. Este lançamento a leitora não pode perder, jamais!

COMPRAR NO AEROPORTO

PASSAGEIRO com pressa – e cada dia mais nossas viagens são com tempo mais curto – fecham a cara quando as lojas dos free-shops dos aeroportos interferem na passagem. Por sinal, as compras nos free-shops estão se reduzindo. “Apenas 16% dos passageiros que passam por um aeroporto compram algo”, diz Julián Diaz, presidente-executivo da Dufry à Folha.

• Em 2016, a indústria do free-shop movimentou US$46 bilhões, colocando perfumes e uísque, entre outros produtos, à frente do consumir em trânsito pelos aeroportos. Porém, se agrada a uns, desagrada a outros, sempre à procura de caminhos mais curtos e rápidos até a aeronave ou à saída.

TAPETE VOADOR

• Leopoldina – Historiadora Eliane Marquez aplaudindo comentário nosso sobre a nova visão que os contemporâneos têm da imperatriz Leopoldina, reconhecendo nela a mentora da Independência do Brasil.

• A volta do engraxate – Quem circula pelo principal aeroporto internacional do país, o de Cumbica, em Guarulhos, vê o retorno de uma profissão quase em extinção: a de engraxates. Causam contraste os meninos pobres com a sofisticação dos voos e do free-shop.

• Apoio – Parece nada ou desnecessário, mas a opinião do leitor sobre o que publicamos vale muito, serve de estímulo a notas sob novos ângulos. É comum a crítica, com razão, dos erros, mas apoio aos acertos é importante.

• Significativa perda – Pela coluna, minha visita fraterna à amiga Maria Abadia Prata Barsam e à filha, Ana Luiza, pelo falecimento do médico e gente-boa, ortopedista Nelson Barsam, ocorrido dia 29 de agosto. Ele foi um marco na sua especialidade médica. Sentimentos sinceros.