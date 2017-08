Sofia Oliveira Marra ganha festão para comemorar seu dèbut no sábado

Sofia Oliveira Marra ganha festo para comemorar seu dbut no sbado

Querida de todos, Renata Terra dá charme especial à nossa

página de hoje MULHER

Marilda Okano foi a bela aniversariante do dia 26 de agosto e continua no foco de nossa página

Alex Pacheco Linda Sofia Oliveira Marra fez 15 anos e brilhou na festa que levou todos os amigos à pista de dança Sofia com o irmão Danilo e os pais, Maria Abadia e Marcelo Marra

Fotos/Gisele Abreu Andrea Rodrigues da Cunha e Pascal Moscovitch orquestram jantar de um ano do L’Atelier, dia 1º de setembro, com show de Pedrinho Amui Ana Júlia Araújo Borges no

auge de seus 15 anos

JANTAR NO L’ATELIER

COLUNÁVEIS têm programa para dia 1º de setembro: o jantar de um ano do restaurante L’Atelier. Andreinha e Pascal Moscovitch recebem muito bem. Será dele o beuf bourguignon e a soup thai vegetariana, além dos famosos pães. Convidada, Juliana Horta faz o frango indiano e Pedrinho Amui arrasa ao piano. Evento em parceira com a Pequena Casa de Maria. L’Atelier – Avenida Afrânio de Azevedo, 730. Reservas pelo tel. 3315-3111.

Além da festa, Ana Júlia Araújo Borges ganhou viagem dos sonhos,

à Disney Ana Júlia com os pais, Ana Cristina e José Alceu Borges, que organizaram comemoração do niver da filha, em chácara aprazível

Fotos/Paulo César Rethratus Mariana Maia com os familiares dela

MARIANA MAIA E GILDO JR.

CASAMENTO, dia 12 de agosto, na igreja de São Domingos, marcou união de Mariana Maia e Gildo Alves Jr.. Recebendo com os noivos, os pais da noiva, Durval Maia e Denise Gonçalves, e a mãe do noivo, Leila Alves. Também presentes, os irmãos da noiva, Mayara e Marcos Vinicius Maia, e a irmã do noivo, Priscilla Alves, com Diego Palhares. Fotos na coluna de hoje.

Gildo Alves Jr. e Mariana Maia com os familiares dele; noivos

do dia 12 de agosto

Mariana Maia com colorido e animadíssimo grupo de

madrinhas de casamento



APAIXONADOS POR DECORAÇÃO

MARCA de design de projeção nacional e internacional, Reginez arrasa nas principais feiras de decoração. Com peças assinadas por Cristiano Marzola e Maria Inez Marzola, Reginez acena com lançamentos. Uma guinada no conceito e no prazer de decorar, recorrendo ao concreto, ao cobre e à madeira frejó com certificado de produto sustentável. Na visita à Reginez, o cliente concorre a uma fruteira. Visite o showroom, na rua Ituiutaba.

Depois de um tour maravilhoso e de barco, por cidades e castelos do interior da França, Lélia Bruno está de retorno; luxo é isso! Peças e móveis com madeira com certificado de produto sustentável, entre as novidades que aportam na Reginez; uma guinada no prazer de praticar decoração



PROGRAMA POPULAR

OS historiadores não se cansam de dizer que a ópera é um produto artístico popular. E eles têm razão. No Brasil, dada à falta de acesso, dá a impressão que não. Para confirmar que os pesquisadores têm razão, a Orquestra de Câmara do Sesiminas se apresentará em Uberaba, dia dois de setembro, às 20h30, com repertório de grande apelo popular, ou seja, as peças mais conhecidas, de ópera ou não, de Puccini (Nessum Dorma), Zequinha de Abreu, Mascagni, Lacalle (Amapola), Mozart, Piazzolla (Adiós Nonino), Verdi (Va Penseiro), Modugno (Volare), interpretadas por sete cantores líricos, também de Belo Horizonte. Regência de Marco Antônio Drumond.

AS CONTAS DA CEMIG

PARECE incrível que a Cemig tenha bilhões de déficit! E olha que, em Minas, é a energia mais cara do Brasil. Para o governo federal, as hidrelétricas da Cemig (Jaguara, Miranda e Volta Grande) poderão ser leiloadas, separadamente, em 27 de setembro. Assim que privatizadas, os lucros começarão a aparecer, em abundância. Certeza. Como sempre, é assim: o que é do governo tem má administração e dá prejuízo.

TAPETE VOADOR

• Homens de ferro – Quem esperava luta ferrenha teve vitória previsível de Floyd Mayweather sobre Conor MacGrecor – o primeiro com 37,2 milhões e o segundo com 29,4 milhões de seguidores nas redes sociais.

• Homem de luxo – Os franceses “rodaram a baiana” por conta dos gastos do presidente da França. Jovem, o recém-eleito gasta 26 mil euros, mais de 96,5 mil reais, com maquiagem de seu rosto bonitinho, nos três primeiros meses de governo. Francês gosta mesmo de luxo.

• Luxo – O susto dos franceses com o luxo de seus governantes não para em Emmanuel Macron. O ex-presidente François Hollande pagava a seu cabeleireiro 9.895 euros (!). Mereceu chacota, pois ainda era parcialmente calvo.

• Grande perda – Perdemos, aos 76 anos, um gentleman, um amigo, alguém que sempre cuidou de valorizar nosso trabalho. Trata-se do advogado Ismar Fernandes Pinto, atuante no escritório de Guido Bilharinho. Através da coluna, nossa visita afetiva aos filhos Júnior, Marcelo e Sueli.