Mimi Cicci e a neta, Giovana, contam receita deliciosa na JM Magazine

TUDO PRONTO

DIFERENCIADA Casa Di Giulietta ganha lotação, hoje, para o lançamento da JM Magazine. Gente bacana, jovens bonitos, investidores, colunáveis e fotógrafos – claro – para registrarem tudo e todos pontuarão o espaço top dos jovens Leonardo e Guilherme. Toda a equipe da revista, pilotada por Lídia Prata, estará recebendo os parceiros – jornalistas e patrocinadores, entre outros –, que tornaram possível esta belíssima edição.

Ramon Magela CASAMENTO

Maíla Dornfeld e Fernando Castejon estarão à frente de um dos casamentos mais concorridos

da semana Luiza Hial, direto das páginas da JM Magazine, que será lançada hoje



HOSTS

Leonardo Felix Machado, Lucinda Felix Machado e Guilherme Felix Machado abrem a Casa Di Giulietta, hoje, para o lançamento da JM Magazine



Fotos/Ramon Magela Mimi Cicci e a herdeira de seu talento de culinária italiana, Giovana, enriquecem a seção gastronômica na JM Magazine





Renata Paranhos na seção de moda JM Magazine Na JM Magazine – Famosa decoradora Luciana Aragão dá dicas para sala de jantar



Tela do importante Ivald Granato enriquece a decoração do novo apê de Maria Cecília de Castro Cunha, em SP; na JM Magazine Ana Miriam e Julio César Abdalla curtiram o fim de semana, de boa



Jorge Alberto Mentora da Independência do Brasil e personagem de novela global, D. Leopoldina, de Paulo Rezzutti, está entre os livros mais pedidos da livraria Lemos & Cruz



Jairo Chagas Marise Romano Ivalda Modas recebeu peças especialmente para o lançamento da JM Magazine Erika Alves Fantini despede-se de agosto, mês de seu aniversário

OS PRESENTES, OS CASAMENTOS

SEMANA começou no maior astral, por conta, inclusive, do casamento de Maíla Dornfeld e Fernando Castejon, que tem levado familiares, padrinhos e convidados à Casa Verde. Atendendo gosto dos noivos, Cristina Hueb e Andrea Bruno trouxeram todas as peças elencadas por eles. Com certeza, presentear bem tem tudo a ver com a tradicionalíssima e preferida loja da rua São Benedito.

Wesley Sanchez Peças do maior bom gosto movimentam as vitrines da Casa Verde para os casamentos do dia dois de setembro



Mauro Costa Ramon Magela Daniel Cecílio e Tunica Barbosa malhando pesado na mais que eficiente e completa Academia Fit, do Uirapuru Iate Clube Direto das páginas da

JM Magazine, que será lançada hoje, Bárbara Maia enfeita a página social desta terça

BRASIL E REFORMAS URGENTES

O PAÍS vai ter que enfrentar as consequências caso não seja aprovada uma reforma aceitável (daquelas projetadas pelo governo federal). Várias outras legislações teriam que ser discutidas e, em último caso, fazer outra reforma da Previdência. Sem ela, o país se torna ingovernável. Isso vai gerar taxas de juros maiores, risco maior, mais incerteza, menor confiança e menos capacidade de crescer. – Henrique Meirelles, ministro brasileiro da Fazenda.

CENTENÁRIO

UMA das mais prazerosas e elaboradas obras da literatura regional brasileira, Tropas e Boiadas tem centenário de lançamento comemorado, este ano, em Goiás, terra do autor, Hugo de Carvalho Ramos (1895 – 1921). O autor tem ligação forte com Uberaba. Seu irmão, Vitor de Carvalho Ramos, viveu e faleceu em Uberaba, deixando, aqui, herdeiros. Segundo matéria de Rogério Borges, do jornal O Popular, de Goiânia, ao ficar viúva – o marido tinha 26 anos e suicidara –, Mariana Fenelon despachou para Uberaba os documentos de Hugo. Seriam os originais de Tropas e Boiadas? O livro é indispensável, para quem aprecia o tema.• O escritor é tema do curta-metragem Hugo, do cineasta Lázaro Ribeiro, e exibido recentemente no festival de cinema Fica, realizado em Goiás. Seria interessante a exibição do filme, aqui.

TAPETE VOADOR

• Vinho tinto – Cirurgião plástico Marco Túlio Rodrigues da Cunha recebe mensagens pelo niver, hoje. Parabéns nossos também!

• Decoração – Destaque de Cristina Vasques na seção de decoração na JM Magazine, o novo apartamento de Maria Cecília de Castro Cunha, em SP, leva a assinatura da famosa decoradora top da capital Esther Giobbi.

• Bufunfa – Amparados por decisões da Corte, nove servidores do STF – Supremo Tribunal Federal – receberam, este ano, valores líquidos de até R$226,8 mil. Jornal O Globo.

• La Bündchen – Depois de abrir as Olimpíadas do Rio, Gisele Bündchen abre o Rock in Rio, erguendo a bandeira da sustentabilidade e respeito à Natureza.

• Gastronomia – Mimi Cicci, herdeira de longa tradição de culinária italiana, Thessa Cecílio e Gustavo Prado dão show à parte nas páginas de comidas deliciosas na JM Magazine.

• Brasil – Fim de semana foi marcado pela morte do 100º policial do Rio de Janeiro, vítima de bandidos. A cidade tem média de um policial morto a cada dois dias.