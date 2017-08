Iana Dias Ribeiro comemora o diploma em Direito

Henrique Schiller e Larissa Coelho Maciel alegram nossa página Bela e estimada Iana Dias Ribeiro Alves comemora colação de grau em Direito, pelo Imepac, em Araguari

Cactus cultivados em redomas de vidro entre as novidades da floricultura AF Garden Center Renata Barcelos, bem acompanhada em recente evento social

PRIMAVERA NA FLORA

ANTECIPANDO a chegada da Primavera, a floricultura A F Garden Center, bem ao lado do aeroporto, está toda florida com orquídeas, das mais diversas espécies. Equipe de Fernanda Detoni também caprichou nas plantas e vasos decorativos. Aproveite o sábado para visitar a ecologicamente linda floricultura AF Garden Center.

Marise Romano Marise Romano Marinês Maluf e Gustavo Miziara foram os festejados noivos do

dia 12 de agosto Gustavo Guarato e Daniela Elisabete, presenças bonitas no evento de Marinês e Gustavo Miziara

Marise Romano Maria Lúcia de Oliveira Freitas curte momento especial com os filhos Renata, José Bartoldo, Carla e Fernanda



Marise Romano Marise Romano Laisa Maluf Nery Prottis fecha o mês de agosto com sorriso largo Bonita Ana Letícia Ribeiro Mendes ganhou festa surpresa de 15 anos,

dia 18 de agosto

O DÓLAR ERA UMA FESTA

Relendo Paris é Uma Festa, achei um interessantíssimo registro que Ernest Hemingway fez da situação monetária dos anos 20, quando passou a residir na França:“Para se ter uma ideia de como era a coisa, basta dizer que um casal podia viver confortavelmente na Europa com cinco dólares diários e, ainda por cima, fazer de quando em quando algumas viagens”. Muito bons tempos para turistas.

TAMBÉM NA ÁUSTRIA

TAMBÉM a Áustria era uma festa para quem queria gastar pouco. Em Paris é Uma Festa, Hemingway recorda passagem de alguns meses nas montanhas austríacas, hospedado num tipo de pousada: “A diária no Taube era de aproximadamente dois dólares para nós três. Os quartos eram amplos e confortáveis, com boas lareiras, grandes janelas e grandes camas, com bons cobertores e acolchoados de penas. As refeições eram simples e excelentes. Bebíamos sempre vinho tinto, embora fosse mais caro do que o branco. O melhor deles nos custava vinte centavos de dólar o litro”. Hoje, com menos de 100 dólares/dia, ninguém vai para a Europa ou os Estados Unidos; sem falar nas comprinhas, que brasileiro adora.

Marise Romano Paris Londres e o Nascimento da Cidade Moderna, de Jonathan Conlin, dos mais procurados na

Lemos & Cruz Bethânia Moura e Rodrigo Paz Sevilha, elegantes no casamento de Marinês e Gustavo Miziara

LIVROS PREFERIDOS

PARA descobrir Paris, há dicas interessantes na Livraria Lemos & Cruz. Além de Paris é Uma Festa, de Ernest, os anos 20 ainda estão no excelente OS Anos Loucos – Paris na Década de 20, de William Wiser, e o guia E foram todos para Paris, do jornalista Sérgio Augusto. E, para não ficar somente na Cidade Luz, há o interessantíssimo Duas Cidades – Paris Londres e o Nascimento da Cidade Moderna, de Jonathan Conlin.

PERFORMANCE DE LINAMARINA Os sábados sempre são reservados para momentos prazerosos na Linamarina. De cara, para quebrar o estresse, o jardim com fonte borbulhante refaz o equilíbrio necessário. Segue-se, então, o desfile das roupas para as cerimônias e festas de formatura, de casamentos e, claro, para o lançamento da JM Magazine. Hoje é dia de Linamarina!

Juliana Cristina da Silva Dutra Ferreira com o esposo, Eduardo Alves Ferreira, em momento familiar com a filha Emanuelle A Linamarina já está com as novidades de pré-lançamento verão 2018 com todo o charme que a estação representa. As peças verão trazem cores e formas exuberantes, que se destacam com graça e elegância em todos os momentos



NÍVEL DE ENSINO

Para o diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, desde criança é importante saber a importância da alimentação correta. As aulas de Ciências do 4º ano, da professora Renata Lasmar, foram bastante apropriadas, pois os alunos analisaram vários produtos industrializados e o valor de seus nutrientes, observando a importância de cada um no organismo. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Alunos do 4º ano do Colégio Nossa Senhora das Graças analisando nutrientes de alimentos industrializados

TAPETE VOADOR

• Formatura de Iana – Página de hoje ilustrada com foto da bela Iana Dias Ribeiro Alves, que colou grau em Direito, no Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (Imepac), de Araguari, dia 9/8. A jovem advogada, a quem desejamos futuro profissional brilhante, é filha de Geraldo Cândido Alves e da excelente revisora da equipe do Jornal da Manhã e pessoa das mais respeitáveis da casa, Margareth Dias Ribeiro. Parabéns, Iana!

• Eng. 40 anos – Quem sempre agitou a faculdade e a cidade na época de estudantes promete retorno dos mais animados, hoje, quando a turma de engenheiros de 1977 se junta para comemorar 40 anos de vida profissional.

À frente dos festejos, José Eduardo Rodrigues da Cunha (Zé da Égua) e colegas como Paulo Edmundo Quinelo, Luciano Carvalho, José Mariano, que vem da Espanha; Marília Fidalgo, Mauro Cardoso Vilela, Lindenberg Rodrigues da Cunha, que vem de São Luís do Maranhão.