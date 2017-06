Sétimo Bóscolo e Ana Lúcia em clique na Suiça

Stimo Bscolo e Ana Lcia em clique na Suia

FLORA

Fernanda Detoni, em São Paulo, de onde traz novidades que aportam hoje na floricultura Garden Center Adriana Lyrio pilota o sábado fashion na sempre concorrida Linamarina

SÁBADO BY LINAMARINA

SEMPRE diferenciada e com novidades, Linamarina faz dos sábados dias de charme muito especial. É também o momento para as clientes conferirem, em cores e ao vivo, com direito a toque e prova, os modelos da coleção Outono-Inverno. Da roupa informal para o restaurante colunável ao longo dos casamentos, Linamarina é indispensável!

MERCADO

Entrecôte de carne de sol grelhado, um dos carros-chefes do Mercado 153, que tem lotação neste sábado

Nos jardins de sua residência, Dadaça Barbosa faz preview do que será o Calendário 2018 da Apae, um dos presentes mais aguardados

da virada de 2017/2018 Cirurgião plástico Adriano Peduti com os pais, Emílio e Sandra, no coquetel de inauguração de sua belíssima clínica Adriano Peduti

SUCESSO DE ADRIANO PEDUTI

UM dos mais bem-sucedidos profissionais, o cirurgião plástico Adriano Peduti surpreendeu a sociedade com sua nova e elegante clínica, no edifício São Lucas, na Frei Paulino. Peduti recebeu convidados na apresentação dos ambientes, projetados por Paula Hueb. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Adriano realiza cirurgias estéticas corporais e faciais, sempre antenado às tendências mundiais. Parabéns, mesmo!

Liziane com o marido, cirurgião plástico Adriano Peduti, na inauguração da nova clínica, no edifício São Lucas Sétimo Bóscolo e Ana Lúcia chegam amanhã, da Suíça, onde fizeram esta foto, ao lado da escultura do mito pop Freddie Mercury

Felipe Fernandes com a esposa, Cláudia Repton Dias, acompanhados de guia pelos principais pontos turísticos do Egito



Leila Bulhões com a irmã Leny no recente noivado de Fernanda, também

na foto com a mãe, Alcione Rodrigues

Aniversariante de hoje, Marlúcia Landim comemora a data com

amigos e familiares O Cinema de Hitchcock e Woody Allen chegando à livraria Lemos & Cruz



GUIDO NA LIVRARIA

CHEGANDO ao showroom da livraria Lemos & Cruz a mais nova obra de Guido Bilharinho. O Cinema de Hitchcock e Woody Allen é mais um investimento do incansável crítico da Sétima Arte. Ele não mede esforços para falar sobre cinema sob o ponto de vista crítico. Para o leitor ter ideia, esta é a 18ª obra que dedica ao cinema. Veja o filme e leia o artigo no livro, à disposição na espetacular Lemos & Cruz.

CONVITE DO ARRAIÁ

DIRETOR José Luiz Hueb convida alunos, pais e ex-alunos para a festa junina Arraiá do Gração, que será realizada no dia 30, a partir das 19h, na Leilopec (BR MG 427 – km 1). Haverá apresentações folclóricas, como baião, quadrilha e casamento caipira, além de comidas típicas, como pipoca, caldos e quentão. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Mural da Festa Junina, confeccionado pelo 2º e 3º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Nossa Senhora das Graças

NO MERCADO 153

COM temperatura amena, apropriada para harmonizar um bom vinho com um entrecôte de carne de sol grelhado, com manteiga e queijo coalho, servido com arroz, vinagrete de feijão e farofa de parmesão, o Mercado 153 é o point do dia. Atração de hoje, a banda 4 de Ouros desfila os sempre bem-vindos sambas no restaurante que leva bacanas à cobertura do Praça Uberaba Shopping.

Integrada por Rodrigo Leite (cavaco), Leo Palhares (violão), Carlos Giovanny (violão e vocal) e Thiago Costa (na percussão), a banda 4 de Ouros dá o tom de brasilidade ao Mercado 153, neste sábado

CASA COR E GARDEN

APROVEITANDO estada em São Paulo, descolada Fernanda Detoni visitou a Casa Cor, com o marido, o paisagista Alexandre Lico. Aproveitou para trazer novidades para sua famosa floricultura, Garden Center, que é show de bola, na Nenê Sabino, ao lado do aeroporto. Aproveite o sábado para buscar suas plantas na Garden Center.

TRILHÕES DE TODOS

SEM falar nas selfies, nas quais as pessoas se veem no espelho não sei quantas vezes ao dia, a estimativa é de que, neste ano, serão produzidas 1,2 trilhão de fotos digitais. Cada ser humano fará algo em torno de 160 imagens. Se depender de alguns amigos meus, o volume será muito maior. Dos partos aos falecimentos, passando por registros de violência, inclusive consigo próprio, a humanidade não se cansa de se espelhar. Fossem faraós, muitos levariam suas câmaras para as tumbas. Mas que é bom, isso é!

TAPETE VOADOR

• 2017/2018 – Tem gente preparando presentes para dezembro. Vamos adiantar nosso expediente tb.

• Calendário 2018 – Já bolando os presentes a serem adquiridos em dezembro para obras assistenciais, a Apae lançará o Calendário 2018. Bolado por Ilka Maria, trará duas socialites a cada mês, assinando uma mesa clicada por Ramon Magela.

Vai bombar!

• Egipto – Falando da viagem de Claudia e Felipe, lembrei-me: meus avós diziam Egipto, e não Egito.

• Breaking news – “Tony Ramos rompe contrato com a Friboi. E faz depilação premiada. Agora vai ser contratado pela Gillete.” – José Simão.

• Global – No Rio já se ouve sertanejo universitário nos táxis, gênero que também invade festas juninas do Nordeste, com a música eletrônica.

• Missa – Será celebrada dia 26, às 19h, na igreja de São Domingos, missa de sétimo dia por intenção de Marcelo Salge, que deixou conosco a irmã Marisa, a esposa, Maria de Lourdes, e filhos, nossos amigos de sempre.