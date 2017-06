Cristiane Ribeiro está pronta para arrasar na carreira de modelo

Cristiane Ribeiro est pronta para arrasar na carreira de modelo

MUSICAL

Marta Ennes, pronta para levar à cena o espetáculo Melhores Momentos,

dia 30 de junho e 1º de julho LANÇAMENTO

Dioclécio Campos Júnior lança seu mais novo livro, amanhã, no MADA

MELHORES MOMENTOS

PRONTA para levar à cena o espetáculo Melhores Momentos, dia 30 de junho e 1º de julho, a diretora Marta Ennes conta com grandes talentos musicais da cidade que vão reconstituir momentos inesquecíveis das apresentações, não anuais, realizadas nos últimos 32 anos. Como poucos, ela sabe lidar com o gosto do público que sempre lota o Teatro Vera Cruz, nas sessões que fazem história nas artes uberabenses.

Ramon Magela Francis do Prado Em grande forma – ela faz Educação Física – Cristiane Ribeiro Pires está pronta para investir na

carreira de modelo Maísa Jordani e João Paulo Paiva curtindo os melhores momentos no Shopping Uberaba, pronto para investir na programação das

férias de julho

BATALHA DE GIGANTES

AS férias no Shopping Uberaba terão muita animação com a Batalha de Gigantes. Em campo, jogadores travarão batalha virtual utilizando robôs de última geração, equipados com luzes de LED, som surround, metralhadora laser e display indicador de pontuação. Enquanto os Gigantes não chegam, as opções de inverno movimentam os espaços fashion, cafés, chocolaterias, choperias e restaurantes do indispensável Shopping Uberaba.

Lílian Carvalho com sobrinhos e a filha Daniela, provando das melhores bacalhoadas em temporada curtida em Portugal

Lílian Carvalho com sobrinhos e a filha Daniela, provando das melhores bacalhoadas em temporada curtida em Portugal

Personagens dos quadrinhos invadiram a festa de João Pedro Ganzarolli, levando aventura às crianças

Marcela Sabino e André Gebrim organizaram festa de aniversário

de 7 anos da filha Rafaela

FESTA JUNINA NO COLÉGIO

MAIS uma vez bombou – para valer – a festa junina do Colégio Nossa Senhora das Dores, realizada na véspera de Santo Antônio. Há décadas, o festão integra o calendário cultural de Uberaba. É um evento que propicia a sociabilidade e que estimula a educação através dessa belíssima manifestação de nosso folclore junino. Parabéns, diretora Marta Queiroz Fabri e equipe, pela realização. E Viva São João, também!

Antônia Prata Rezende e Luca Hiroji curtindo a animada

festa junina de Rafaela Sabino

Com o tema Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, Festa Junina do Colégio Nossa Senhora das Dores marcou a boa temporada da sanfona e da quadrilha

Rita Lacerda Maurílio Barros e Lirian comemoram a chegada de Lucas, irmão do primogênito, Luís Otávio, e nascido dia 17 de junho

Pilotada pelo experiente e criativo Alberto Goulart – na foto, com Nuno CJ, Giovanna Cunha, Danilo Ribeiro, Ana Paula Correia, Jefferson Genari e Emily Monteiro –, a agência PlanoCOM comemora 10 anos de alta rotatividade em Uberaba; Parabéns, mesmo!

“QUILINHOS A MAIS”

EM 2015, o Brasil atingiu o patamar de 8,12 milhões de pessoas obesas. O mundo tem 107 milhões de crianças com peso muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esses relatórios apontam ainda para quatro milhões de mortes, naquele ano, provocadas pela obesidade. E olhe que em 73 países o número de obesos duplicou nos últimos 35 anos. Nos meus tempos de Grupo Escolar Brasil, havia só (e o só, aqui, é proposital, porque o peso na balança praticamente o isolava dos demais) um aluno com obesidade. E não à toa, era chamado de Banha.

APOCALIPSE NO MADA

SEMPRE belo Museu de Arte Decorativa, que foi uma criação do colunista, recebe amigos e família de Dioclécio Campos Júnior para o lançamento de seu livro, O Apocalipse Segundo Jesus Cristo, amanhã, às 19h30. A escolha do local tem tudo a ver, pois grande parte do romance se transcorre na sede da entidade, que pertenceu a seus avós, Artemira e José Maria dos Reis, Juca para os familiares.

VIRGINDADE EM CARTAGENA

EM entrevista à colunista Mônica Bergamo, o famoso pianista e regente João Carlos Martins, vítima, por várias vezes, da violência urbana, que lhe tirou movimento das mãos, conta coisas interessantes. A mais curiosa delas é que, aos 18 anos, foi convidado para tocar em Cartagena. Foi lá que um taxista o apresentou às “meninas”; com uma delas, deixou a virgindade na nossa querida cidade colombiana.

TAPETE VOADOR

• Sem virar o suco – E os nutricionistas começam a demonizar o consumo de sucos, que provocam aumento do estômago. Aconselham a comer as frutas.

• Pancadas – Do Zebu em Pé, da Rádio JM, o divertido Victor Ahmar, finalista do Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão, sobe ao palco do Teatro Sesi, dia 2/07, à frente do stand up Saco de Pancadas. Boas risadas.

• Fogueira – E amanhã, véspera de São João, é dia de acender a fogueira e festejar o santo que também acende a fogueira da alegria.

• Do Enjeitei – Remanescentes da antiga, como Reynildo Chaves Mendes e Ivan Garcia Carneiro integram a roda de bate-papo da nova edição da Esquina do Enjeitei.

• Rock e pop – Banda Stand Up, integrada pela bela vocalista Isadora Lyrio, representa Uberaba no

9º Concurso Minas Music e cuja eliminatória acontecerá neste sábado, 24, no Uberlândia Shopping, às 16 horas.

• Ousadia – Falta coragem de ousar a programação cultural e artística do Centro de Cultura José Maria Barra. Não era assim.