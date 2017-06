Daniel Hercos emplaca 50 com festão ao lado de diversos amigos queridos

Daniel Hercos emplaca 50 com festo ao lado de diversos amigos queridos

Jorge Alberto PANTERA

Chaene (baixista), o líder da banda Black Pantera, chega hoje da França, após turnê de sucesso Empresários Alexandre Caixeta e a famosa Dila de Oliveira, que mudou a história da moda aqui, foram clicados pelo colunista em recente visita

que fizeram a Uberaba

Roberto Pimenta INAUGURAÇÃO

Cirurgião Plástico Adriano Peduti foi festejado, ontem, com a

inauguração de sua nova e espetacular clínica

Fotos/Jorge Alberto Daniel Hercos recebendo Débora Mota e Renato Sbrissa na

espetacular comemoração de seus 50 anos

Simpáticos Francisco Jorge e Elaine, no festão do médico Daniel Hercos

CELOS PELOS JARDINS

TAMBÉM fui ver a Violoncelada em Peirópolis, dia 17/06. Embora houvesse 50 violoncelistas, quem roubou a cena, por motivos justos, foi o maestro Kayami Satomi, da Universidade de Uberlândia. Sorridente e comunicativo, regeu a orquestra montada para a oportunidade, nos jardins do Museu dos Dinossauros, esbanjando felicidade. Nem parecia se incomodar, como nós, com a falta de estrutura (nem um microfone...) – o que a Prefeitura deveria oferecer.

Ruth Gobbo Toda a Orquestra de Violoncelos à frente de réplica de dinossauro na apresentação que fez de Peirópolis o centro da música,

no último fim de semana

SEMANA FASHION

DE olho em todos e tantos eventos colunáveis de julho, mês de casamentos que vão repercutir nas páginas sociais, Ivalda Modas está com a mais chique coleção Outono-Inverno. Peças sobrepostas dão o calor e o acolhimento necessários para as mulheres continuarem brilhando. O mais importante é que elas se vistam na Ivalda Modas. Impecável, sempre!

Jairo Chagas Fotos/Jorge Alberto O melhor do Outono-Inverno aterrissa nas vitrines impecáveis de Ivalda Modas; para mulheres de bom gosto Família em piquenique nos jardins de Peirópolis; como antigamente se fazia

CASA DO TURISTA

FICAMOS decepcionados com a Casa do Turista de Peirópolis. Um belo prédio que, na verdade, ainda não foi adaptado para a função de receber visitantes, com produtos da região. Parece abandonada, sem estrutura física e logística para atender os interessados e faltam mais produtos de interesse. Araxá e Tiradentes fazem isso muito bem. É preciso um profissional para montar o pequeno shopping digno da localidade.

Criança tem iniciação musical

em Peirópolis Doutora em Arqueologia, nossa grande amiga Márcia Angelina Alves orquestrou almoço de 92 anos

da mãe, dona Zélia

BLACK PANTERA

FORMADA pelos irmãos Gama (Charles, na guitarra, vocal e letras, e Chaene, no baixo) e por Rodrigo Augusto (Pancho), na bateria, a banda uberabense Black Pantera é um power que ganhou projeção mundial, sem que déssemos conta disso. Eles chegam hoje da Europa, com troféu de vencedores, após se apresentarem em vários shows, na França. Para nossa coluna, Chaene disse: Não temos palavras para descrever o que vivemos nesses três dias de Download Festival.

Rodrigo Augusto, Charles e Chaene Gama integrantes da banda uberabense Black Pantera, arrasando na Europa

DOWNLOAD FESTIVAL

BANDA Black Pantera tocou nas cidades francesas de Bordeaux e Nantes, onde estiveram como convidados. O grande momento do Download Festival aconteceu dia 9/06. Eles dividiram o palco do Download Festival com os consagrados System of a Down, Slayer, Alter Bridge, Five Finger Death Punch. “Fomos tratados por eles com muito respeito e foi muito prazeroso estar com eles no backstage, no Village de Artistes”, diz Chaene.

SUCESSO NA FRANÇA

O DOWNLOAD FESTIVAL começou por volta de 12 horas. Eram quatro palcos e a música não parava. “Subimos exatamente às 15h20 da tarde no horário daqui (10h20 em Brasília). Quando soltamos a sirene da introdução, vimos aquele tanto de gente correndo para nos ver, cantando e pulando conosco; foi surreal. O melhor show de nossas vidas. Só agradecemos a Deus as oportunidades que conseguimos, com humildade e orgulho de sermos de Uberaba, de sermos mineiros e de termos vindo de onde nós viemos”, conclui Chaene.

TAPETE VOADOR

• Na França – “Fizemos mais dois shows pela frente em Montpellier, no dia 16, e Antibes, dia 17; enquanto isso, tentamos ver e conhecer tudo sobre a França.” – Black Pantera.

• Heavy metal – Este é o momento de Uberaba receber os artistas consagrados na França num grande show, em praça pública ou no Teatro Sesi. Com o melhor do heavy metal da Black Pantera.

• Daniel Hercos – À bela chácara de sua propriedade, o médico Daniel Hercos levou superestrutura (palco, iluminação, decoração, banda, bufê, cerimonial, etc) para homenagear sua mãe, senhora Aulidan Macedo Santos Hercos, pelo aniversário de 80 anos e, também, comemorar seus 50 anos. Amor filial em alta!

• Doutorado – Presente ao aniversário de dona Zélia Alves, o professor Roberto Daud defendeu tese de Doutorado sobre Cesário Verde, poeta português do século XIX.