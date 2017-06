Bruno Guarato e Fernanda Amaral comemoram noivado com animada festa

O CHARME SUÍÇO

AS operações da Lava Jato colocam na mídia, direto, os bancos suíços, onde políticos e empresários brasileiros escondem volumosas quantias de dinheiro em contas, às vezes abertas para que a grana retorne ao país de origem, por ordem judicial. Mas, além de paraíso fiscal, a Suíça é paraíso no sentido lato da palavra, um dos países mais sofisticados do mundo, com civilidade e paisagens de tirar o fôlego. É lá onde grupo de uberabenses passa férias, com imagens na página de hoje.

ELE!

Considerado o DJ número um do país, Alok estará no Jockey Park, dia 14 de agosto, em mais uma agitação da

Pró Eventos e parceiros AFETO

Shirley Guarato com o neto Bruno, que ficou noivo, com direito a comemoração

Bruno Guarato e Fernanda Rodrigues Amaral, em dia de

comemoração de noivado Fernanda com a avó Maria

Terezinha Severino

Noivos Bruno e Fernanda com a mãe da noiva, Alcione Rodrigues,

e o namorado, Eduardo Andrade

Noiva e noivo com os familiares dele: Renato (padrasto), as irmãs Fernanda e Maria Cristina e a mãe do noivo, Dila Guarato

Milton Carvalho de Castro e Telma Sabino em visita a um dos belíssimos castelos da Suíça, que está entre os países mais belos do mundo Lélia Bruno abraça escultura de um dos mitos do cinema mundial, Charles Chaplin, que escolheu a cidade suíça de Vevey, onde viveu na terceira

fase de sua vida

Lígia Souza Lima abre os braços para a felicidade, tendo os Alpes suíços como cenário de fundo Nicolau Laterza e Valéria, na mais sofisticada estação de esqui, a de St. Moritz, na Suíça

LEITE, CHOCOLATE E NEVE

PRODUTORA do melhor leite e dos melhores chocolates do mundo, a Suíça tem a mais top das estações de esqui, St. Moritz, com pistas perfeitas e muita neve, emoldurada pelos onipresentes Alpes, e cuja infraestrutura conta a cada ano com mais opções em hotéis, como o lendário Kulm; restaurantes estrelados, comércio entusiasmado e bares e cafés badalados para o après-ski. Sem falar nos festivais de música clássica e de música popular, como o de Montreux.

Jairo Chagas Mesa de centro com diversos presentes e lembranças para quem sabe presentear com a diversidade de Casa Verde

Sandro Neves Demair José Ribeiro inaugurou com sucesso a exposição Visão Eclética,

na galeria da Fundação Cultural

AF Garden Center – Os buchinhos chegam à AF Garden Center nos mais diversos tamanhos e com qualidade top de linha. Atenção especial à floricultura muito bem instalada, ao lado do aeroporto da cidade, e aos cuidados da comunicativa

Fernanda Detoni

CANTÕES DO TRIÂNGULO MINEIRO

JÁ houve gente daqui que, no início do século XX, sonhou com a divisão do Triângulo Mineiro em cantões, inspirado naqueles da Suíça. Uma espécie de reforma agrária, mas sem a denominação temida pelos proprietários de terra. Autor do projeto, Alexandre Barbosa, que dá nome a avenida na cidade, não conseguiu, por motivos óbvios, concretizar o desejo. Caso conseguisse, nossa região seria a mais avançada do país, destacando-se, também, entre as mais evoluídas do mundo, sob o ponto de vista econômico.

E AGORA?!

DIANTE da demissão do terceiro ministro da Cultura – Marcelo Calero, Roberto Freire e o cineasta João Batista de Andrade (78 anos), que é de Ituiutaba e ficou apenas 26 dias no cargo – em pouco mais de um ano, o presidente Michel Temer deve estar coçando a cabeça e, no dizer do articulista da Folha, Bernardo Mello Franco, deve também estar arrependido de ter recriado a pasta. No início do governo, o presidente da República decretou o fim do Ministério da Cultura.

INTELIGÊNCIA VEGETAL

CITANDO Brilliant Green (verde brilhante), o articulista Hélio Schwatsman nos ajuda a entender o mundo dos vegetais, pela ótica inovadora dos cientistas de Stefano Mancuso e Alessandra Villa. Segundo estes, em trabalho patrocinado pelo governo suíço, “as plantas são seres bem mais sofisticados, sensitivos e comunicativos do que se imaginava”. Alguns cientistas já falam em inteligência vegetal. E apresentam os cinco sentidos presentes no corpo humano e mais 15 outros, como percepção de gravidade, campo magnético, etc. As plantas conseguem convocar insetos para defendê-las de predadores e alterar seu gosto para se tornarem intragáveis. “É só devido a um animalocentrismo que herdamos de Aristóteles que nos recusamos a ver a inteligência das plantas”, conclui Hélio.

TAPETE VOADOR



• “Ingovernáveis” – Para Benito Mussolini, que governou o país da bota por tantos anos, “Governar a Itália não é difícil, impossível”.

• “Ingovernáveis” – Para o escritor Carlos Heitor Cony, “Governar Brasil não é difícil nem impossível: é inútil”. O leitor tire suas conclusões.

• Milionários – A Suíça é também destino de celebridades e milionários que deixam seus países de origem, onde são verdadeiramente perseguidos pelo fisco.

• Celebridade – Nascido na Inglaterra, Charles Chaplin (Carlitos), radicou-se nos EUA, onde fez obras inesquecíveis, e de lá se mandou para a Suíça, livre do fisco e do macartismo, que perseguiu intelectuais.

• Má vontade – No dizer de um ex-ministro, em café da cidade, “os juízes têm má vontade com os políticos”. Será mesmo?

• Enjeitei – Com a supressão do ponto, na confluência da Artur Machado com Leopoldino de Oliveira, então imprópria para a finalidade, a histórica Esquina do Enjeitei, em edição reduzida, foi transferida para a mesma Leopoldino, esquina com Major Eustáquio, em frente aos Correios.