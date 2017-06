Promoter Nêga Pável reuni amigos para comemorar niver

Promoter Nga Pvel reuni amigos para comemorar niver

INVERNO NO SHOPPING

FICOU lotado o Shopping Uberaba na semana do Dia dos Namorados e continua no pique, por conta da baixa da temperatura, que motiva idas às lojas de moda em busca de peças do outono-inverno, aos cafés e aos restaurantes que direcionam cardápio para a nova estação. Dia 1º de julho, a Batalha de Gigantes chega para animar o lançamento do filme Transformers.

Francis do Prado Arthur Pires e Sibele Perim marcaram presença no Dia dos Namorados, no lotadíssimo

Shopping Uberaba CONECTION

Em Portugal, onde passa temporada, Daniela Carvalho encontrou-se com Lucas Mendes, do Manhattan Conection, na GloboNews

Fotos/Paulo Lúcio João Paulo Cecílio Ribeiro e Letícia Moreno Campos, clicados no aniversário de Nêga Pável Andrea Rauter com a

aniversariante Nêga

NO MERCADO 153

UMA das mais queridas da cidade, a promoter Nêga Pável escolheu, como tantas outras pessoas top, o Mercado 153 para agrupar amigos e comemorar seu aniversário. Sucesso, como sempre. O restaurante do Praça Shopping é a dica para quem quer comemorar a vida. Depois de bombar no Dia dos Namorados, o Mercado 153 apresenta, hoje, o afinado Carlos Giovany, e na próxima semana, a aguardada banda de Hamid Mauad. Agendamento de eventos: (34) 2103-8482.

Grande elenco de amigos cantam Parabéns a Você para Nêga Pável, no point mais frequentado pela juventude: o Mercado 153, no Praça Shopping

Querida Nêga Pável com Renata Mesquita e Vaniana Helou

Nêga Pável com Mariana Mauad Sandra e Marise ajudaram a receber os joqueanos na tradicional

Hípica do JP

Dupla Enzo & Daniel com o presidente joqueano, Edinho Crema, e o diretor

da Hípica, Renato Luiz da Costa (Pato)

Secretária Executiva trilíngue Nínive Lage e o professor de dança de salão Henrique Felício se casaram dia 14, em cerimônia superíntima Todo o glamour de Linamarina para as colunáveis que vão chamar atenção nos casamentos que movimentam a agenda badalativa

de julho e agosto

SATURDAY IN LINAMARINA

COM uma das mais ricas agendas sociais do ano, o mês de julho merece atenção especial daquelas que serão destaques nos casamentos. E o sábado é dia de circular pelo diversificado showroom de Linamarina, para a leitora conhecer os novos lançamentos da moda concept Linamarina, com looks das últimas tendências da moda. Linamarina, para quem busca o brilho necessário.

José Luiz, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, ladeado por alunos do 2º e 3º anos aprovados no vestibular



APROVADOS NOS VESTIBULARES

DIRETOR do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb, comemorando sucesso de alunos que ainda nem terminaram o 3º ano e já foram aprovados nos vestibulares de Odontologia, Direito, Psicologia, Engenharia e Sistema de Informação. Parabéns para Ana Márcia, Ana Rita Bryane, Bruno, Danielle, Jeniffer, Maria Eduarda e Thiago. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Sábado é dia de reencontro com a natureza, os vasos, as flores e o paisagismo poderoso da floricultura AF Garden Center,

bem ao lado do aeroporto



Descrença e crédito na humanidade, com os clássicos O Caso dos Irmãos Naves, Papa Francisco e Cem Anos de Solidão, de García Marquez;

na Lemos & Cruz

PAPA FRANCISCO

É PRECISO cuidado com o que se lê sobre o inovador papa Francisco, na internet. Muitas vezes colocam na boca dele o que ele não disse. Na Lemos & Cruz, uma das melhores do país, Peregrino – minha busca pelo verdadeiro papa Francisco, de Mark Shriver. Essa é a dica do colunista, juntamente com O Caso dos Irmãos Naves, sobre um dos maiores erros da Justiça brasileira, e a reedição com belíssimo projeto gráfico de Cem Anos de Solidão, de García Marquez, que levou o Nobel de Literatura para a “nossa” Cartagena.

José Luiz, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, ladeado por alunos do 2º e 3º anos aprovados no vestibular

SER TÃO MINEIRO – Com o frio, o Ser Tão Mineiro é restaurante dos mais bem indicados. A comida é feita em fogão a lenha e chega quentinha à mesa. E a meninada vai andar de charrete e montar a cavalo. Para a agenda do leitor: dia 26/06, às 20 horas, o Rotary Club de Uberaba vai promover Uma Noite No Ser Tão, com show de Cássio Facury & Leon. ’Tô dentro!

ENZO & DANIEL NA HÍPICA

MAIOR tradição do clube, depois do Baile do Cowboy, o Arraiá na Hípica movimentou grandes grupos de associados na festa junina, sacudida pela sanfona e pela música competente da dupla Enzo & Daniel. Recebendo os associados, lá estavam o dinâmico presidente, Edinho Crema (o clube está impecável), com a esposa, Cristina, e o atento diretor da Hípica, Renato Luiz da Costa (Pato). Valeu demais!

ORQUESTRA DE VIOLONCELOS

FATO inédito em Uberaba, a Violoncelada leva nada menos que 50 músicos a integrar a Orquestra de Violoncelos que enriquece nossos contatos musicais e os jardins de Peirópolis, hoje, às 16 horas, com o solista Kayami Satomi, da Universidade de Uberlândia. Não há como ficar de fora de um evento inusitado como este.