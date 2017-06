Amanda Ferreira e Gustavo Guaritá belos noivos de julho

Amanda Ferreira e Gustavo Guarit belos noivos de julho

BOMBANDO NO CASAMENTO

FAZENDO sucesso em todos os lugares, Equipe J Edu esteve em Iturama, com sua superestrutura, para iluminar e sonorizar o casamento de Ana Letícia Domingos e Leonardo Vilela de Lima; um grande acontecimento social naquela cidade. Tudo planejado e executado de acordo com os noivos. Sucesso supervisionado pelo mestre José Eduardo, que abrilhantou a noite festiva.

Lúcio Alves EXTRAMUROS

Ana Letícia Domingos cumprimenta

J Edu, que comandou o som em sua elegante recepção de casamento,

em Iturama Amanda Ferreira Leite e Gustavo Guaritá Coelho serão os belos noivos de oito de julho, na Capela

Marista Diocesano

AMANDA E GUSTAVO COELHO

EM mãos o convite para o casamento da advogada Amanda Ferreira Leite e do engenheiro Gustavo Guaritá Sandoval Coelho, que será realizado dia oito de julho, na Capela Marista. A noiva é filha de Maria Cristina e Reuteur Ferreira Silva e o noivo é filho de Laurinha e Marco Túlio Borges Coelho, nossos amigos de sempre. Lúcio Alves os clicou no casamento de Thiara e Mateus Sabino para a página de hoje.

SARAH E MARCOS JÚNIOR

AJUDANDO Sarah a receber, o irmão Augusto Curi Neaime, executivo que reside na belíssima Suíça. De Cuiabá vieram os pais do noivo, Líris e Marcos Lemos, juntamente com o filho Luiz Lemos. Sarah Curi Neaime e Marcos Júnior já conquistaram os colegas de faculdade, que vieram de Rio Preto (SP) alegrar o noivado.

Fotos/Martinha Sabino Sarah e Marcos colocaram alianças na mão direita e receberam

com Frank, Maria Cristina e Augusto

NOIVADO COLUNÁVEL

DIFERENCIADO apê do médico Frank Noelgi Neaime e de Maria Cristina Curi ganhou novo visual para o noivado da bela e bem-sucedida filha Sarah com Marcos Lemos Júnior. Os dois vão colar grau em Medicina, em dezembro; Sarah já faz Residência 2, enquanto Júnior faz subespecialidade em Neurologia.

Jovem casal com Vanessa e Betinho Chaen

Sarah e Marcos com grande elenco de amigos na comemoração do noivado

Sarah e Marcos com Maria Lea e José Eustáquio Almeida, que ontem decolaram para temporada em Portugal

Casal com os familiares de Marcos Júnior que vieram para o noivado

Cleise Scalon com Juan Leblon e Virgínia

Sarah e Marcos com Diogo Abud e Stefany, esperando o segundo filho

Andrea Sidney e Eduardo Abate Rodrigues da Cunha



BUFFET BY MARIZA

BUFÊ levou a assinatura da talentosa Mariza Cury. Destaques do colunista para o salmão defumado com raspas de limão siciliano, o mix de tomates italianos com azeite de manjericão e muçarela de búfala, o carneiro assado fatiado ao molho de hortelã, as endívias recheadas com saladinha de camarões. Delícias.

Maria Cristina cumprimentando Mariza Cury pelo bufê servido no noivado

Na casa dos Neaime, ambiente enriquecido com tela cujo tema é a flor-de-são-joão, que enfeita o Brasil no mês dos santos juninos

PEZINHO NA ESCOLA

A PARTIR de agosto, o aconchegante Colégio Nossa Senhora das Dores estará acolhendo crianças a partir de um aninho e seis meses. Trata-se do Pezinho na Escola. Papais e mamães já podem agendar a entrevistinha deles pelo fone 3331-9900. Vagas limitadas. Fica a dica!

Colégio Nossa Senhora das Dores está realizando matrículas para o Pezinho na Escola, destinado a crianças a partir de 1 ano e 6 meses, nesta

temporada dos santos juninos

NA CASA VERDE

NOIVOS de julho, setembro e outubro continuam fazendo listas na Casa Verde, facilitando a escolha de presentes por padrinhos, familiares e amigos. No niver de Cilene, Cristina Hueb comentava com o colunista sobre novidades que aportaram na tradicional e inovadora loja da rua São Benedito. Para tantos casamentos, a enorme diversidade de sugestões de presentes de Casa Verde.

Jairo Chagas PRESENTES

Nova linha de muranos, em tons confluentes, chama atenção dos noivos

de bom gosto que visitam Casa Verde

TAPETE VOADOR

• Comemorar – Aniversariante de hoje, o restaurador Adriano Furini chegará no sábado, 17, de BH, para comemorar a data com os amigos daqui.

• Verde que te quero verde – Leitores têm ligado solicitado do colunista divulgação da necessidade de trazer o verde para dentro da cidade. É batalha quase impossível de vencer, mas pelo menos devemos expor o pensamento dos cidadãos conscientes das principais carências do lugar onde vivemos.

• Aridez – Uberaba está árida. É preciso árvores.

• Bogotá – A capital da Colômbia, que acabei de visitar, não tem somente ruas arborizadas, tem bosques.

• Verde que te quero verde – Sempre elogio Goiânia pela qualidade da urbanização, marcada pelo verde nas ruas e avenidas, o que ameniza o calor e dá prazer de caminhar de casa para o trabalho, e vice-versa. Vamos tanto à Europa e nos esquecemos de notar o quanto o verde está integrado à paisagem urbana das cidades de lá.

• Verde – E há o cidadão nem sempre bem-informado a respeito do tipo de árvore apropriada para as ruas. Pior ainda.