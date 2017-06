Thiara e Mateus Sabino são os elegantes noivos do fim de semana

Thiara e Mateus Sabino so os elegantes noivos do fim de semana

Marco Aurélio Cury Fotos/Paulo Lúcio COMEMORANDO

Toninho e Dilu curtindo bons momentos na chegada

da nova estação CASAL

Cilene ganhou afeto especial do marido, Elvio Vincenzi, na comemoração de seu aniversário

Laila Hueb veio de Nova York para o evento de Cilene Vincenzi,

no último sábado Cilene com o amigo Luan Carneiro

MÚSICA E ALEGRIA

NA melhor hora, ou seja, numa boa fase de sua trajetória, Cilene Vincenzi recebeu amigos para celebrar a vida. O aniversário foi desculpa para externar felicidade incontida no coração. Com total aval do marido, inteligente Elvio Vincenzi, ela cantou todo o repertório do artista Daniel Baroni, que levou o som às alturas no salão de festas do prédio.

Com Dayse e Túlio Oliveira, que decola hoje para Paris Com Ana Miriam e Lígia, que ontem decolou para a Suíça

FEIJOADA AMIGA

FESTA de Cilene foi da tarde para a noite e somente quando o pessoal pediu trégua é que a feijoada foi servida. Contentes nas rodas da aniversariante lá estavam os amigos e empresários (leia-se Casa Verde), Cristina e Cecilinho, Tetê e o tabelião Márcio Fontoura, Maria Cristina Rossi, que não abre mão do sol nos fins de semana, e os badalados personal trainers Rodrigo Almeida e Tiago Alves.

Cilene com a fashionista Débora Mota Com o juiz e diretor do Fórum, Fabiano Rubinger, e a esposa, Dirlei

ALEGRIA NA ÁREA

SÓ faltou pista de dança no evento de Cilene por onde circulavam Fabíola Rafael com seus belos cabelos acobreados, decorador Luciano Martins e Cido Gabriel, Karime Saad e Júnior, oftalmologista Renato Sbrissa, que deu canja cantando, com competência, repertório de sua geração; Fatinha Faria, Maria Lúcia Hueb, Dadala Colombo, Daniela e Leonardo Carvalho, Graça e o ex-presidente do Jockey Club José Marcos Leão, Marise e Marcos Alves, cirurgião plástico Haekel Moraes. Valeu!

Fotos/Lúcio Alves e Paulo Lúcio Thiara e Mateus Borges Sabino, os elegantes e queridos noivos

do dia 10 de março Pedro Borges Sabino, irmão do noivo, com a namorada, Renata Lopes

THIARA E MATEUS

NOSSA página faz registro do luxuoso casamento da bela Thiara Sinicatto e do gentleman Tiago Borges Sabino. Os filhos de Maria Marlene e Odair Sinicatto e dos amigos Mauro Guaritá Sabino e Mirna Borges mereceram uma das mais bem-produzidas festas da temporada, envolvidos por laços de amizade e familiares. Da cerimônia aos vestidos e ao bufê radicalmente repaginado, tudo mereceu atenção especial dos felizes convivas. Foi top!

Gabriel Borges Sabino com a namorada, Laura; a noiva Thiara, a avó Marli e o irmão do noivo, Mateus Borges Sabino





Jorge Alberto Jairo Chagas Em visita a Uberaba, estimada Valeska Assunção se avistou

com Lea Abdanur Murano negro e cristais fazem o contraste e a combinação de grande efeito nos adornos novos que acabam de aportar na Casa Verde



NOIVOS PRESENTEADOS

EM aquecimento, os eventos sociais incluem, claro, os casamentos que voltam, com tudo. Os noivos dão preferência à Casa Verde da rua São Benedito, onde fizeram lista de presentes os casais Mariana Guapo e João Amaral, Laura Rodrigues e Diogo, Raquel Martins e Renato, Thamires Stephane e Denilson Rodrigues, Sabrina Augusta Ferreira e Henrique Cunha; todos se casarão em julho. Quando se trata de casamentos, são indispensáveis as visitas à Casa Verde, de Cristina e Cecilinho.

VIOLONCELADA DE PEIRÓPOLIS

COM a coordenação do mestre Kayami Satomi, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a nossa Peirópolis terá um evento musical inédito, até mesmo em nível nacional. A Violoncelada que vai agitar a terra dos dinossauros, dia 17 de junho (sábado), às 16 horas, reunirá cerca de 50 instrumentistas dedicados ao robusto instrumento de cordas. Músicos de oito estados e, também, da Universidade de Münster (Alemanha) vão integrar a apresentação, a céu aberto.

COMEÇA HOJE

PREVIEW da Violoncelada tem início hoje, às 19h30, no Teatro SESI, com a Orquestra Municipal de Uberaba e os solistas Kayami Satomi e Gabriel Gonçalves. A cidade estava carente de música de qualidade e o evento, em boa hora, veio nos tirar do ostracismo sonoro.

TAPETE VOADOR

• Lua de mel – Thiara e Mateus Sabino já decolaram para a sofisticada Dubai e as paradisíacas Maldivas.

• Deu lógica – O Fantástico deveria ter registrado a juíza de Paz Djanira Macedo celebrar o casamento de Thiara e Mateus: Desejam se casar? Sim. Eu os declaro marido e mulher. Os padres têm muito que aprender com ela!

• Moderno – Sem ser tão prático como a juíza de Paz Djanira, o religioso Fabiano fez interessante pregação, bem atualizada.

• Terrorismo – Não são somente as notícias da política que nos assustam. O número de obesos pelo mundo vem fazendo terrorismo pelos cinco continentes.

• Quentão – De repente, pegando carona com o frio, Beethoven Teixeira, morador mais célebre de Peirópolis, inventa de servir quentão e ainda acaba puxando Quadrilha, que ele marca muito bem.

• Francisco – Internet não se cansa de dar boas notícias do papa Francisco. Nem tudo no mundo vai mal.