Noivo do mês em Goiânia, Tiago de Castro Andrade, com a mãe, Meg

Noivo do ms em Goinia, Tiago de Castro Andrade, com a me, Meg

MÚSICA

Trompetista anuncia chegada da noiva Viviane Almeida ao casamento que movimentou a Catedral de Goiânia,

dia 3 de junho Tiago de Castro Andrade com a supermãe, colunável e amiga Meg Andrade, no casamento que levou muita gente daqui a Goiânia

Beatriz Bragatto Badalada Meg e Fernando de Almeida Andrade com os filhos Diogo, Tiago, o noivo, e Felipe, em foto para porta-retratos na

Catedral Metropolitana de Goiânia

UBERABA GANHA A CLÍNICA GÊNESIS

AMPLIANDO o nível da qualidade de vida do cidadão e o padrão de qualidade no atendimento à saúde da mulher, acaba de ser inaugurada a superestruturada Clínica Gênesis (o nome é perfeito!). Dia 9 de junho, a conceituada médica Polyana Costa Ferreira abriu o novo espaço para atendimento específico às gestantes de alto risco, aquelas que têm alguma patologia ou que a desenvolvem durante a gestação. A médica também realiza exames de ultrassonografia de gestantes. Formada na Uniube e na UFTM, com especialização em Medicina Fetal, Ginecologista e Obstetrícia, Polyana Costa Ferreira é profissional que se realiza neste momento importante de sua vida. A Clínica Gênesis já está em atividade, no Shopping Urbano, na avenida Guilherme Ferreira, 650, sala 13.

Fotos/Paulo Lúcio Médica Ginecologista e obstetra Polyana Costa Ferreira com os pais, o empresário bem-sucedido José dos Reis Ferreira e Vera Alice



Com o namorado, Dalbert Cunha Santos



Eliana Portelinha, primeira-dama, Heloísa Piau, e a mãe, Vera Alice, na inauguração da estruturada Clínica Gênesis

A médica com Vanderlei Gonçalves, que a trouxe ao mundo,

com a esposa, Fátima Sallum

Polyana com os pais, mais Juliana Costa, Maria Aparecida

e José Humberto Costa

Recebendo Maria Luísa Ghrissits, o irmão Lincoln Costa Ferreira, com a esposa, Maria Isabel, e filhos

José dos Reis e dra. Polyana com Fernando Cunalli e filhas

Com os sobrinhos José Neto e Maria Helena, diante do painel

de entrada da Clínica Gênesis

Dra. Polyana com o irmão Eduardo Costa Ferreira e a noiva, Juliana Stival

Dra. Polyana com os pais e Fulvio Ferreira (CDL),

presidente da CDL, e Maurien

Mauro Costa Gustavo Santos e Elciane Santos, Ana Cristina e Silas Queiroz, Ariane Cristina e Vicente Willian, Regina e Clayton Bontempo sagraram-se campeões do Campeonato de Tênis de Duplas do Uirapuru Iate Clube, na

comemoração do Dia dos Namorados

NAMORO NO TÊNIS

COM manhãs ensolaradas, o Parque Tenístico do Uirapuru Iate Clube foi movimentado com a realização do Campeonato de Tênis de Duplas para comemorar o Dia dos Namorados. Evento muito bem pensado pelo diretor do segmento, Roberto Fernandes. Os campeões ilustram nossa página de hoje. Passado o Dia dos Namorados, todos os setores esportivos voltam a ocupar os melhores horários dos associados do belíssimo clube de campo.

FUXICO

Dia do Fuxico movimenta o Asilo Santo Antônio, hoje, dia

do protetor dos namorados

ESTAÇÕES DE ESQUI

COM o feriado do dia 15 e a proximidade das férias, a internet é a grande aliada de quem, inteligentemente, decola para temporada de esqui nos picos nevados do Chile e da Argentina. Cada vez mais, as estações dão requinte ao esporte que já nasceu sofisticado. Muitas destas estações foram dirigidas por campeões mundiais do esporte sobre a neve. Como os brasileiros estão viajando, com crise ou sem crise, esquiar nos países vizinhos é ótima pedida.

SOBRE AS NEVES

VELHA conhecida dos brasileiros, mas sempre renovada, Bariloche é nosso primeiro endereço quando pensamos em sair para esquiar. O complexo tem 600 hectares de área esquiável, 53 pistas, com direito a tubing, trenós motorizados, caminhadas com raquetes de neve e tour guiados pelas montanhas, programa espetacular para quem esquia, ou não. E tome chocolate quente!

LAS LEÑAS, CHILLÁN, PORTILLO

SE o friozinho daqui já é bom, imagine uns dias de férias praticando esportes de inverno nas estações de Las Leñas, Chillán, Valle Nevado e Portillo. Com milhas e preços acessíveis, essas viagens estão ao alcance do brasileiro. Para quem não está com o fôlego todo, em Valle Nevado, por exemplo, pode-se subir de helicóptero até o cume, de picos pouco explorados, a 4.500 metros de altitude. E para quem não quiser esquiar, só a convivência com os tenistas e os passeios pelas montanhas, com paisagens deslumbrantes, já valem a pena.• Nada de deixar os sonhos para trás!