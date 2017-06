Viviane e Tiago reuni uberabenses na catedral de Goiânia

Viviane e Tiago reuni uberabenses na catedral de Goinia

DESCOLADO Reinaldo de Souza pilota com a família nova fase do restaurante Dom Giovanni para concorrido jantar do Lions Club de Uberaba Nair Oliveira. Evento é grifado pelas impecáveis Maria Augusta Lima e Lúcia Faria de Aguiar. E o fim de semana promete os melhores almoços no restaurante da avenida Jesuíno Felicíssimo.

Reinaldo de Souza com Maria Augusta Lima e Lúcia Faria de Aguiar, do Lions Club Nair Oliveira, no restaurante Dom Giovanni Padrinhos

Diogo Andrade com Carolina de Castro Cunha no casamento do irmão

Viviane Almeida e o uberabense Tiago de Castro Andrade casaram-se dia 3 de junho, na Catedral de Goiânia, levando muita gente daqui

à bela capital Irmão do noivo, Felipe Andrade foi padrinho com Bruna Abreu

CASAMENTO EM GOIÂNIA

PÁGINA ilustrada com fotos do luxuoso casamento de Viviane Marques de Almeida e o uberabense Tiago de Castro Andrade, realizado dia 3 de junho, na Catedral de Goiânia. A noiva é filha de Simone (in memoriam) e Luiz Gonzaga da Silva, e o noivo é filho da badalada Meg e de Fernando de Almeida Andrade. Requinte em todos os detalhes e grande número de jovens grifaram o evento de luxo.

Felipe Mendes foi padrinho

com Ana Paula Guto Neaime veio da Suíça e foi padrinho com Mariana

Pedro Guimarães com Carolina Prado Rodrigo Carneiro e Pat Longo

Noivos com o pai dela, Luiz Gonzaga da Silva, e os pais dele, Meg e Fernando de Almeida Andrade, no concorrido casamento, em Goiânia



Lusa Andrade, avó do noivo, com os netos Diogo e Felipe

Aluna do Colégio Nossa Senhora das Graças, Carolina Magalhães Hueb de Menezes foi aprovada em Medicina-Uniube; na foto, com o diretor e

tio José Luiz Hueb de Menezes



CAROL NA MEDICINA

DIRETOR do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb comemora aprovação da sobrinha Carolina Magalhães Hueb de Menezes, no vestibular de Medicina/Uniube. Aluna da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Médio, a bela e inteligente moça foi aprovada, sob aplauso dos pais, os médicos Fabiano Hueb e Fernanda Magalhães. “Carol, o sucesso é seu, o orgulho é nosso” é a mensagem de todos do Colégio Nossa Senhora das Graças; preparando o aluno para a vida.

FLORES DA GARDEN CENTER

MAIS que nunca, a floricultura Garden Center, na avenida Nenê Sabino, ao lado do Aeroporto, está colorida, com quantidade e qualidade de flores. Cimbídios, orquídeas e bromélias são apostas de Fernanda Detoni para o Dia dos Namorados. Símbolos do amor, as belas flores estão na floricultura Garden Center, pelo melhor custo-benefício.

Orquídeas, cimbídios e bromélias dominam as sugestões da floricultura Garden Center para o Dia dos Namorados

NAMORADOS COM FIBRAS

SONHO de consumo de namorados solteiros ou casados, os móveis da Fibras Design vêm ganhando espaço no colunismo social, entre clientes especiais e entre decoradores e criadores de ambientes, como Marcelo Árabe, que ilustra nossa página de hoje com seu trabalho. Fibras Design, na avenida Leopoldino de Oliveira, 244, tels. 3311-2226, 3338-2226, www.fibrasdesign.com.br.

NAMORADOS INFORMADOS

PRESENTE para ser usado e guardado, cativo, pelo resto da vida, um bom livro é também um grande companheiro. O cão e os livros são os melhores amigos do homem. E os melhores livros estão na livraria Lemos & Cruz, na avenida Maranhão, próximo ao Fórum. Por cona do Dia dos Namorados, o amor é tema dominante nas sugestões da Lemos & Cruz.

Rita De Blasis movimenta a livraria Lemos & Cruz, hoje, a partir das 10 horas, com a performance A Ponte do Amor

NAMORADAS FASHION

TODA mulher amada é namorada. Este é o conceito de Linamarina, que incrementa todos os corners de seu famoso showroom para o Dia dos Namorados. Desde o início da semana, a afinada equipe de Adriana Lyrio atende cliente em busca do mais provocativo modelo para o dia 12 de junho. Desvende o universo fashion da completíssima Linamarina!

As mulheres têm tudo na Linamarina para arrasar no fim de semana e no Dia dos Namorados; aproveitem!



NAMORADOS ATLETAS

GRANDE ideia da equipe de Sandra Nascimento: o leitor presentear no Dia dos Namorados com matrícula e três mensalidades na Academia Fit Uirapuru. Sonho de consumo de todos que valorizam a saúde através da forma física, a academia do Uirapuru Iate Clube tem todas as modalidades esportivas desejadas. Reduto perfeito para quem sabe se cuidar.