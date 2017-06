Luana e Alexandre protagonizam enlace no fim de semana

Fonoaudiólogo Carlos Henrique Baldo, pronto para receber amigos no seu aniversário, amanhã, 9 de junho ESTILO

Advogado Tiago Juvêncio usa Ray-Ban exclusivo de Ótica Débora Mota, pronta para o Dia dos Namorados

COM certeza, o segmento fashion é o mais procurado, privilegiado e desejado no Dia dos Namorados. Sabendo disso, Ótica Débora Mota trouxe para seus clientes o melhor da Emporio Armani, Ray-Ban e Michael Kors. Os segredos dos olhos namorados estão sob os vidros coloridos e escuros da Ótica Débora Mota, na Tristão de Castro.

Marise Romano Gabriela Carline faz 17 anos, dia 10 de junho, e enfeita nossa página de hoje

Luana Custódio Barros e Alexandre de Souza Borges foram os noivos de um dos casamentos mais luxuosos da temporada;

Amigos Aníbal Fenelon e Cristina, José Alberto Cruvinel e Ilza Helena, mais que atenta Odecinha e Célio Tomain, em temporada espetacular em Roma, Montenegro, Zagreb e Sarajevo

Rose e Lauro com os filhos Morgana e Fernando Branco Prata Loes, que agenda formatura em Medicina, pela Uniube, em dezembro



BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA e Existência: os desafios da educação foram o tema da primeira Escola de Pais de 2017, do Colégio Nossa Senhora das Dores. O psicólogo Bruno Augusto da Costa trabalhou o tema Tecnologia, explicando que ela pode ser benéfica, “se orientada pelos bons padrões éticos e morais; o bom ou mau uso dela depende do ser humano”.

Psicólogo Bruno Augusto, em palestra na Escola de Pais do CNSD, aqui com a diretora Marta Fabri e os orientadores Donaldo Barcelos e Mônica Scalia

DIA DOS NAMORADOS

CADA vez mais acelerado, o Shopping Uberaba é o grande reduto de presentes e vivências por conta do Dia dos Namorados. Todos os restaurantes com reservas para o dia 12. As lojas aquecem as vendas, dando de 10 X 0 na edição do ano passado. Shopping Uberaba, simplesmente irresistível no Dia dos Namorados.

Camila Fornazier e Rafael Anholeto em point gastronômico do Shopping Uberaba; prontíssimo para o Dia dos Namorados

Proprietários dos melhores cavalos da Hípica chegam com energia total para o Arraiá do Jockey, amanhã, no belo clube de campo

Juliana Borges e Diego Fonseca, em giro pela Europa e pit stop na

bela Edimburgo, na Escócia

BOM GOSTO DE NAMORADOS

NO Shopping Uberaba, a loja que tem charme para o Dia dos Namorados. Joalheria Cardoso está com a coleção mais espetacular de todos os tempos, para que os apaixonados possam presentear bem, no dia 12. E o mais importante: com o melhor custo-benefício. Amor é joia rara e Joalheria Cardoso faz esta joia amorosa brilhar!

Jairo Chagas Anéis e alianças em ouro amarelo, incrustadas com ouro branco e com círculo de brilhantes, dão toque de requinte no Dia dos Namorados na Joalheria Cardoso O pretinho básico se mantém firme nas vitrines de Ivalda Modas, com todos os modelos para o Dia dos Namorados



NAMORADAS FASHION

DO pretinho básico, que ilustra nossa página de hoje, a modelos mais sofisticados, Ivalda Modas é reduto perfeito para as mulheres descolarem o visual do Dia dos Namorados. As leitoras ainda contam com quatro dias para a visita à Ivalda Modas, que mantém a tradição de bom gosto, para todas elas.

ALPES SUÍÇOS

CADA vez mais as distâncias se tornam menores, dando a sensação de um mundo também menor. Na próxima semana, grupo de uberabenses decola para conhecer a belíssima Suíça: Telma e Milton Carvalho de Castro, Lélia Bruno, Tânia e João Abrão, Lígia Souza Lima, Graça Camargos, Rose e Marco Túlio Paolinelli, Maria Bárbara Barsam com a filha Maria Luiza. Vão gostar muito!

TAPETE VOADOR

• Mau leitor – Mas que dificuldade tem o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, para fazer leitura. No relato do processo que julga o pedido de cassação da chapa Dilma-Temer, ele parece soletrar quando lê.

• Cartagena das Índias – Fico feliz que os uberabenses continuem indo a Cartagena, cidade que me deixou realizado. Meg Andrade e Cecilinha Cecílio vão decolar para a bela cidade colombiana, na próxima semana.

• Indianos – Leitura lenta, digamos assim, do ministro Herman me remete ao oposto: o jovem indiano que ganhou concurso mundial de leitura, lendo, inclusive, duas difíceis palavras em português. Os indianos leem 10,7 horas por semana, o dobro dos norte-americanos.

• Santo Antônio – Além da Noite do Pastel, dia 8, e da Noite dos Caldos, dia 9, o Asilo Santo Antônio faz o tradicional Bazar do Fuxico, dia 13 de junho. Haja pastel, caldo e fuxico para tanto pedido de casório!