Marília Cecílio chega aos 40 anos ganhando o carinho da mãe e do marido

Marlia Ceclio chega aos 40 anos ganhando o carinho da me e do marido

COMEMORANDO

Marília Cecílio com Vânia Cecílio na comemoração de seus 40 anos PRESENÇAS

Urbano Júnior e esposa circulando pelos eventos colunáveis do

último fds

Alex Pacheco Camila Fontoura, toque de elegância na página de hoje Alessandra Frateschi com a

cunhada Marília

Marília, recebendo o carinho especial da mãe, Virgínia Rafa,

e do marido, Alex Ferreira

Vaniana Helou com Marília e sua filha, Isabella Cecílio

Hellen Okano, Daniela Dahdah, Marília e Marina Abdalla

Com os irmãos Guilherme e Ricardo Cecílio



Graziela Massa com filhos e a aniversariante

Com o promotor de Justiça André Tuma e esposa, Jussara

Movimentada no último fim de semana, a Hípica do Jockey Park volta a contar com os cavaleiros no festão junino do dia 9 de junho



A namorada Fashion

PARA todos os eventos sociais que enriquecem nossas páginas – inclusive o tão aguardado Dia dos Namorados –, Ivalda Modas tem o modelo perfeito para cada uma de nossas leitoras. Esta segunda-feira promete ser muito especial, quando as eternas namoradas ocupam o podium de nossos quereres. E é por isso que Ivalda Modas traz a mais diversificada linha de roupas e acessórios, mantendo a tradição de bom gosto.

Jairo Chagas Para todos os eventos sociais, inclusive os almoços do Dia dos Namorados, Ivalda Modas tem o modelo perfeito para cada mulher Com Cássio Facury & Leon, mais Enzo & Daniel, o Arraiá do Jockey promete superlotação; Viva Santo Antônio!

NA HÍPICA JOQUEANA

AS atrações têm tudo para levantar a plateia. Com Cássio Facury & Leon, Enzo & Daniel, o Arraiá do Jockey promete superlotação, dia 9 de junho (sexta-feira), a partir das 19h30. Dando força especial ao evento, o diretor Renato (Pato) Luiz da Costa. Reservas de mesas pelo tel. 3318-8443. Arraiá do Jockey, a confraternização da grande família joqueana.

O PREÇO DO CONHECIMENTO

CITANDO Platão, o conceituado físico Marcelo Gleiser diz: “O conhecimento tem um preço que nem todos querem pagar. Aprender requer coragem e tolerância, já que pode levar a uma profunda e dolorosa mudança de perspectiva. É bem mais fácil nos apegarmos aos nossos valores, a uma visão acomodada e confortável da realidade, do que mudar o certo pelo incerto”. Para o leitor pensar.

CASAMENTO EM GOIÂNIA

LEITOR, fique atento para a cobertura de um dos mais badalados eventos que os uberabenses curtiram fora daqui. Trata-se do casamento de Viviane Marques de Almeida e Tiago de Castro Andrade, filho de nossos amigos, Fernando de Almeida Andrade e da descolada Meg Andrade. A badalação foi de alto nível. Só aguardamos a liberação das fotos.

OS MELHORES MOMENTOS

EM ótima fase, a mais que dedicada Marta Ennes volta à carga com mais uma edição de seus musicais. Os Melhores Momentos, de 20 apresentações, em 32 anos, será o grande programa musical da temporada. No elenco riquíssimo, senti falta do tenor Thiago Neves. Ainda há tempo de ele rearranjar a agenda e soltar o vozeirão no Cine-Teatro Vera Cruz, dias 30 de junho e 1º de julho. Lotação à vista.

OBRAS-PRIMAS

MAIS animado que nunca, Guido Bilharinho dá início à série Filmes Brasileiros Ótimos e Muito Bons”, publicando dois artigos semanais na página do Facebook Obras-Primas do Cinema Brasileiro, às segundas e quintas-feiras. Trata-se, no dizer do pesquisador, do primeiro levantamento qualitativo de toda a produção cinematográfica brasileira. Anote aí: https://www.facebook.com/obrasprimasdocinemabrasileiro/.

TAPETE VOADOR

• Cartagena das Índias – Cristiana Musa e Joaquim Olinto Rezende passam temporada na belíssima Cartagena, onde comemoram 25 anos de casados.

• Segunda edição – Quem fica parado é poste. Já em produção, o segundo número da JM Magazine. Para se ter ideia, “Esse é o Cara!” já está editada.

• Academia – Culto advogado Sylvio Fausto de Oliveira integra a Revista Literária, publicação muito bem editada pela Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais.

• Solidário – Sábado,10, das 8h às 12h, acontecerá o brechó da Oasis, na rua Miguel Abdanur, 35. Informações pelo telefone 3312-0058.

• Investimentos? – Entre 63 países, o Brasil só perde para Mongólia e Venezuela no quesito investimentos. Infraestrutura ruim, baixa eficiência do governo e a terrível burocracia que emperra o país são as causas principais.

• Temeridade – É no mínimo temerosa, a saída

de Temer.