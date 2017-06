Menino ou menina?

UFC

Flávio Hueb na torcida brasileira por José Aldo, que acabou perdendo para o havaiano Max Holloway FENÔMENO

Artilheiro da Champions League, Cristiano Ronaldo praticamente raspou a cabeça após a espetacular vitória do Real Madri sobre o Juventus

UFC 212

EMPRESÁRIO Flávio Franco Hueb integrou a torcida de José Aldo, na luta mais aguardada da temporada, a do card do UFC 212. O brasileiro apanhou feio do norte-americano Max Hollowey, na disputa que lotou a Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no sábado, 3.

Francis do Prado Aline Zanqueta e Bruno Assis conferem opções de presentes para o Dia dos Namorados, no

Shopping Uberaba Rainha Vitória recebe visita de outra rainha, Auxiliadora Oliveira, nos jardins de Kensington, em Londres,

a 17 graus Celsius

Auxiliadora com a filha Silmara, em Mykonos, em temporada na Grécia, antes de embarcarem

para a Inglaterra Prêmio – Luiz Gustavo Barsam e Luciene, visitando os famosos castelos da Alemanha

Fernando Abdalla e Érika, recebendo Daniel Angotti e Milly, no chá de revelação; azul na cabeça! Fernando e Érika com Guilherme e a médica Isabella Abdalla, que foi quem revelou o resultado no

chá de revelação

ENTRE AZUL E ROSA

EMBORA Jandira Moisés usasse vestido rosa, desejando menina para bisneta, deu azul no chá de revelação do herdeiro de Érika e Fernando Abdalla. É homem! Revelação aconteceu em reunião das mais agradáveis, na residência dos avós paternos do garoto, ainda sem nome, Mary e Jamir Abdalla. Quem revelou o resultado do exame de sexagem foi a médica e tia da criança Isabella Abdalla.

Engenheiro Ivan de La Rocque sendo recebido pelo advogado Diamantino Silva Filho, sob caramanchão coberto de jade, florida,

na famosa chácara Buritis

Formando em Medicina, Lucas Ávila está na foto com colegas e professores homenageados; solenidades no fim de ano

Sandro Neves Cachepôs para vasos dão o toque de originalidade na nova linha

de presentes da Casa Verde

PRESENTES DE CASA VERDE

NA Semana dos Namorados, os kits para churrasco e para vinho e cerveja, os indispensáveis porta-retratos, assim como taças para todo tipo de bebidas, para momentos muito especiais, estão na Casa Verde, seduzindo namorados de todas as gerações. Enquanto isso, as listas de presentes de casamento vêm bombando na famosa loja de Cristina e Cecilinho, na rua São Benedito.

Jorge Alberto ABC do Amor, Casada Até Quarta, Afrodite e Um Acordo de Cavalheiros na série de sugestões da Lemos & Cruz para

o Dia dos Namorados

LIVROS PARA NAMORADOS

DE olho no bem-vindo Dia dos Namorados, a livraria Lemos & Cruz criou um corner exclusivo com sugestivos títulos para presentes, para essa data bem comemorada. O tema, claro, é o amor, mas visto sob os ângulos mais inusitados e de que são capazes somente os jovens autores. Lemos & Cruz, mais econômica e mais inteligente para o Dia dos Namorados.

Mauro Costa Rosangela e Flavia Stacciarini com Bárbara Fonseca, dedicação integral às aulas na Academia Fit Uirapuru

FÍSICA ACESSÍVEL

FÍSICA, Química e Matemática sempre foram os horrores dos alunos, no colégio; davam-nos calafrio às vésperas das provas. Hoje, parece que a Redação está na pole-position. A primeira delas, no entanto, tem encontrado espíritos iluminados para traduzi-la a leigos, iniciados e curiosos. Um deles é o incensado Marcelo Gleiser, que vem tirando da Física (e da Filosofia) o manto de mistério, em artigos e livros. Entre estes, A Ilha do Conhecimento, de onde extraí esta citação para o leitor: “A repetição acalma e conforta”. O pensamento, irônico, chama atenção para o comportamento do cidadão que, para evitar desafios, prefere levar a vida como burocrata, repetindo os afazeres, dia a dia. Cotidiano, de Chico Buarque, já chamava atenção para isso.

TAPETE VOADOR

• Meio Ambiente – Devorador e devastador de florestas, desde o Descobrimento do Brasil, o brasileiro continua a fazer praticamente nada por elas.

• Meio Ambiente 2 – E o mais engraçado é ver fazendeiros contar, com orgulho, o quanto foram capazes de destruir nossas florestas!

• Meio Ambiente 3 – Pior é que a Amazônia continua sendo destruída, descontroladamente; aliás, como tudo, no país, como a Cultura, há 10 anos.

• Namorados – Semana começou com tudo, em direção ao Dia dos Namorados.

• Cracolândia – O Brasil é diferente do resto do mundo. Há gente capaz de defender a permanência da Cracolândia, em São Paulo, apavorando cidadãos e visitantes, numa das regiões privilegiadas da capital.

• Perda – Faleceu domingo, 4, Gilberto de Moura Guido, estimado em todas as rodas que frequentava. Fica aqui nosso registro de pesar e nossa visita às filhas Maria e Anna.