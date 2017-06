Leila Bulhões recebe elenco de primas em requintado almoço

Leila Bulhes recebe elenco de primas em requintado almoo

Yago Costa acaba de participar do VIII Encontro Nacional de Advogados Criminalistas, em João Pessoa 10 DE JUNHO

Nêga Pável, uma das madrinhas da comentadíssima Feijoada da Apae

Maria Aparecida Caetano elenca patronesses pelas causas da Apae que faz feijoada, dia 10 de junho Melissa Moutinho fez workshop sobre Como Decorar a Mesa



COLUNÁVEIS EM LEME

UBERABENSES são conhecidas pelo bom gosto em decorar e receber com elegância. Dia 31/05, a bela Melissa Moutinho abriu residência em terras paulistas, em companhia da conterrânea Cecília Cecílio. Dona de um savoir-faire único, Cecília ministrou curso Como Receber Bem, enquanto Melissa fez workshop Como Decorar a Mesa; para 20 elegantes de Leme (SP).

Melissa Moutinho e Cecília Cecílio com socialites de Leme, para as quais ministraram cursos sobre decoração e comportamento

CHEZ LEILA BULHÕES

SEMPRE impecável Leila Bulhões contou com a filha psicóloga Sandra e a irmã Leny para receber as primas que, há anos, se encontravam na casa da avó Sinhá, Isaura Castro Cunha, dona de belíssima casa na rua Tristão de Castro, demolida nos anos 70. No charmoso almoço estavam Dadaça Barbosa, Vilma Borges, Maria Carmelita e Irene, elogiando o bom gosto da hostess.

Impecável Leila Bulhões com a filha Sandra e a irmã Leny, recebendo

elenco de primas em requintado almoço

Mesa elegante chez Leila Bulhões

DOM GIOVANI

MAIS um fim de semana bem temperado no Dom Giovanni. Com cardápio inovado, o restaurante da Jesuíno Felicíssimo faz sucesso sob nova direção, da família do dinâmico Reinaldo de Souza. Sábado e domingão são dias para reuniões familiares no diferenciado restaurante Dom Giovanni.

Tilápia grelhada, o carro-chefe do cardápio do restaurante Dom Giovanni, referência gastronômica dos fins de semana

José Luiz Hueb de Menezes e seus irmãos Maria Angélica e Paulo comemoram os 59 anos do importante Colégio Nossa Senhora das Graças

59 ANOS DO CNSG

O DIRETOR do Colégio Nossa Senhora das Graças, dinâmico José Luiz Hueb de Menezes, e toda a equipe estão em festa, celebrando os 59 anos de amor dedicado à educação, preparando e conduzindo pessoas para a vida. “Educação não é apenas comportamento nem é fruto de uma ação isolada e repentina. É um processo em que a função do educador se faz mais presente pelo exemplo do que pelas palavras”, no dizer do inesquecível educador e professor Murilo Pacheco de Menezes.

Todo Amor, de Vinicius de Moraes, sugestão perfeita da Lemos & Cruz para o Dia dos Namorados Michelli Constantino, valorizando divulgação da Feijoada da Apae

TODO AMOR

LANÇADO em maio, Todo Amor, de Vinicius de Moraes – claro! – é o presente perfeito para o Dia dos Namorados. O livro passeia por cartas, letras de música, poemas e crônicas, mostrando várias facetas do poeta em sua lavra romântica. Todo Amor já está disponível, com exclusividade de lançamento, na espetacular livraria Lemos & Cruz, point dos mais frequentados da cidade.

Vasos tailandeses e vietnamitas levam clientes especiais à flora Garden Center, ao lado do aeroporto de Uberaba

GARDEN CENTER

TODO mundo repaginando casa e jardim, por conta do Dia dos Namorados. Aproveitar o sábado para visitar a Garden Center é a sugestão do dia. Lá, você é bem recebido pela equipe de Fernanda Detoni. São profissionais que orientam o cliente na escolha das plantas certas, para cada ambiente. Ao lado do aeroporto, a grande flora do Triângulo Mineiro.

Nas compras na Linamarina, até 8 de junho, a cliente ganha uma foto

assinada pela poderosa Marise Romano

MODA CONCEPT

VEM aí o Dia dos Namorados, e, com ele, o prazer das mulheres se vestirem para matar! Pensando nisso, Linamarina investe em modelos sensuais e também clássicos. Vista-se com a moda concept Linamarina e ganhe uma foto do Studio Marise Romano; para seu porta-retratos. O sábado das fashionistas acontece na Linamarina, que é top!

TAPETE VOADOR

• Vinho rosé – Família reunida, ontem, em torno do aniversário da nossa querida dra. Djanira Macedo Mendes. Um brinde para ela.

• 100 anos – Na cidade, a sempre querida Cláudia Andrade. Veio de Buenos Aires, onde reside, com o filho Fernando, para os 100 anos da mãe, senhora Iracy Almeida Andrade, comemorados ontem.

• ALTM – Hoje, 9h30, primeira reunião ordinária da Academia de Letras, na nova sede, em frente ao Hospital da Criança.

• Vó Sinhá – Ainda sobre a vó Sinhá, citada por Leila Bulhões, vale lembrar que sua residência serve de ambiência para um dos belos contos de Lincoln Carvalho, no livro Programa de Domingo, que, como sugestão, pode ser lido no próximo almoço das primas. No jardim de entrada havia uma fonte, que ficou na memória. Não sei se há registro fotográfico.