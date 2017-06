Manuela Tirone ganhou festão dos pais, Lívia e Rannieri, pelo 1º aninho

Manuela Tirone ganhou festo dos pais, Lvia e Rannieri, pelo 1 aninho

Babi Magela CARDOSO

Relógio Victorinox, uma das grandes indicações de Joalheria Cardoso para o Dia dos Namorados Chiquérrimas Daniele Mendes e Ana Paula Sabino, que aniversariou ontem e ganhou homenagem do grande círculo de amizades

JOALHERIA CARDOSO

COM as maiores sugestões de bom gosto, Joalheria Cardoso está com irrecusável leque de opções de presentes para o Dia dos Namorados. Com exclusividade, os relógios Victorinox são apostas acertadas de Joalheria Cardoso para o Dia dos Namorados. Claro, a área feminina tem as opções mais irresistíveis, para o dia 12 de junho.

Elionai Amui TRADUÇÃO

Guido Bilharinho com Roger Chartier, que veio da França fazer

palestra sobre Tradução, na UFTM

Fotos/Babi Magela Manuela Saito Tirone fez um ano e ganhou festão dos pais,

Lívia e Rannieri Tirone

Manu com os avós maternos, Ilma e José Barbosa; os pais, Lívia e Rannieri Tirone, e os avós paternos, Cida e Nelson Tirone

Manuela com os pais, os tios Érika e Rodrigo Tirone, priminhas Isabella e Ana Vitória, tios Lucia e Leonardo Saito e filha, e a tia Rivia Tirone

Rannieri Tirone com a turma do futvôlei, na festa da filha Manu

CARTAS PARA COLEGAS

EM pleno período de domínio das mensagens eletrônicas, os estudantes do curso Fundamental do Colégio Nossa Senhora das Dores viveram experiência diferente: trocaram cartas entre si. O milenar meio de comunicação, por escrita, abriu corações e mentes. “Me aproximei de colegas com quem não falava há tempos”, disse um deles. Show!

a filha e a neta

ARRAIÁ NO SER TÃO

MÊS de Santo Antônio, São João e São Pedro chega animado com festas da melhor tradição junina. E a primeira delas será o Arraiá no Ser Tão Mineiro, dia 3 de junho (sábado), no restaurante da melhor comida caipira. Baile sertanejo, dos mais animados, comida à vontade, leilão, bingo, dança do catira e muita festa (beneficente). Garanta sua mesa pelo celular 98851-2838.

ACADEMIA FIT COM TUDO

JUNHO começa superenergizado na Academia Fit Uirapuru, nas aulas de aeróbica, com força na zumba, motivada pelo friozinho que começa a baixar, dando ânimo novo à moçada. Outro sucesso são as aulas de artes marciais, que ganham mais adeptos a cada dia. Na famosa Área Vip, o atendimento personalizado que o associado top merece!

Fim de semana para lá de azul no Parque Aquático do Uirapuru Iate Clube

NAMORADOS NO SHOPPING

JÁ estamos no mês em que se comemora o Dia dos Namorados, 12 de junho. E o Shopping Uberaba dá início, hoje, à original promoção. Nas compras mínimas de R$400 nas lojas participantes, os clientes ganham um voo cativo de balão. Os voos acontecerão de 9 a 13 de junho, com saída do Estacionamento Nelore. Do chocolate às joias, o Shopping Uberaba é perfeito.

MEDELLÍN – BUENOS AIRES

VIAGEM à Colômbia traz à mesa nome e tema inevitáveis: Pablo Escobar Gaviria, o narcotraficante mais temido da América Latina, assassinado em Medellín, em dezembro de 1993. Por conta dele e para proteger sua identidade, o filho, Juan Pablo Escobar, aos 16 anos de idade, trocou de nome para Sebastián Marroquín, quando se radicou em Buenos Aires, numa viagem sem passagem de volta. Aos 32 anos, arquiteto, ele decidiu sair do anonimato, levando em consideração a carga de culpa por crimes que não cometeu. O tempo permite revisões importantes.• Pablo Escobar rendeu duas séries, disponíveis no Netflix: Narcos, com Wagner Moura, e Pablo Escobar – O Senhor do Tráfico; interessantes, não ótimos.

TAPETE VOADOR

• Vera Palmério – Sempre interagindo com boas leituras, família e amigos, Vera Marquês Palmério é querida aniversariante de hoje.

• Valorização – Muito interessante a exposição “A literatura em Uberaba”, montada pela UFTM, durante o Simpósio Internacional de Literatura, com arquivo implacável de Guido Bilharinho, que cortou a fita inaugural. Guido não mede esforços para defender os valores culturais de Uberaba.

• Festa junina – Quem sabe, este não seria o momento de retomarmos as festas juninas de rua?

• Ian – É do craque das imagens, Ian, a foto do casamento de Jéssica Nathale e Hélio Henrique Santos, que tão bem ilustrou a página de ontem. Por descuido, saiu sem crédito.

• Tiradentes – Leitor interessado em política e história brasileiras deve aproveitar a chance de ver Joaquim, que trata de Tiradentes. Com direito a debate após a projeção do filme.