João Vitor e o tio, Adriano Furini, curtiram temporada em Cartagena

Joo Vitor e o tio, Adriano Furini, curtiram temporada em Cartagena

Maria Luiza de Almeida Maia fez 15 anos

versão de inverno

JUVENTUDE COLOMBIANA

COM os amigos Olésia Borges, o requisitado restaurador Adriano Furini e seu sobrinho João Vítor, mais o descolado Cláudio Barboza, também estivemos em Bogotá, em visita obrigatória ao fantástico Museu do Ouro. Outra riqueza do país é a juventude. Enquanto a população do Brasil envelhece (a população do Rio de Janeiro é a maior prova disso), a Colômbia se torna mais jovem, com taxas de população cada vez mais baixas. • Quero ir de volta.

Adriano Furini e Cláudio Barboza em cruzeiro pelo Caribe





AMIGOS meus que já foram à Cartagena se cansaram de dizer: “Vá. A cidade é a sua cara”! Ainda bem que fui. Com cerca de 70% de umidade e um calor do inferno, no dizer de minha professora temporária de Espanhol, a cidade colombiana tem 500 anos de história. Por conta de sua riqueza, cercou-se de muralhas, defendendo-se dos ataques de franceses, holandeses e piratas que lhe queriam tomar as fortunas.

João Vítor com o tio e nosso amigo Adriano Furini, na temporada em Cartagena

Amiga de toda a vida, Olésia Borges também se tornou fã de Cartagena

DIAS EM CARTAGENA TAMBÉM me disseram que três dias em Cartagena seriam o suficiente. Melhor seria dizer “três semanas”. Os invasores do passado estavam cobertos de razão. Além de castelo, igrejas, ouro e esmeraldas (aos montes), a cidade colombiana deixa transparecer outras riquezas, como o calor humano, a música (os vários gêneros de rumba, como a salsa) e a inteligente adaptação à modernidade. Incluindo ruas com asfalto claro (nada das detestáveis pedras tortas de Paraty), calçadas planas (nada do horror das nossas), galerias de arte lincadas com Nova York, Londres, Paris.

OUTRAS RIQUEZAS ENVOLVIDA pelas águas, Cartagena tem nos frutos do mar sustento para sua culinária sofisticada, que chega diariamente aos restaurantes estrelados. E muito bem instalados nas residências seculares, e de influência espanhola, com jardins internos, enriquecidos de fontes que abrandam o calor intenso. Os ótimos rum e a tequila ajudam a acender o calor humano, já suficientemente farto entre os locais.

Adeir Pantaleão e Maria Alice Nassif presentearam Bruna e Eder Luiz Oliveira, noivos do dia 13 de maio, com viagem a Bogotá

Thaís Dal Secco Silveira e Stephen Anthony Smith, com os filhos dele: Ethan, Evie e Freya, no casamento realizado em Londres

NOSSO grande profissional da fotografia, Alex Pacheco, foi levado à Inglaterra, especialmente para registrar o casamento de Thaís Dal Secco Silveira e Stephen Anthony Smith, realizado em mansão com parque, em Londres, dia 20 de maio. A noiva é filha de Cláudia Beatriz e Jorge Luiz Barquet Ferreira e neta de Luci Elisabete e Hugo Silveira, todos presentes ao evento. Uberaba e Londres unidas pelo suntuoso marriage.

Noiva com os pais, Jorge Luiz Barquet Ferreira e Cláudia Beatriz; os avós, Luci Elisabete e Hugo Silveira, e o irmão Jorge Luiz

Alex Pacheco, com os noivos e a esposa, Juliana, na Inglaterra

noivos e a esposa, Juliana, na Inglaterra

Jéssica Nathane Silva Melo e Hélio Henrique de Oliveira Santos, clicados pelo artista Ian, no casamento realizado dia 27 de maio, no Santuário d’Abadia

Rita Lacerda Valesca Janaína de Azevedo e Pedro Inácio dos Santos se casaram dia 27/05, na igreja de Santo Expedito Num só evento, Karine Morais e Adriano Albino comemoraram

seus aniversários

Aniversariante do dia primeiro de junho, Alê Rôso está pronta para o abraço das amigas Rosemary Ribeiro, Cristiana Terra, Thais Curi e Fabiana Miranzi

AGITA os domínios da Empório Abreu, nesta quinta-feira (01/06), das 11 horas às 20 horas, o Gift à Porter. Evento top para as bacanas, feito em parceria com as poderosas Adriana Coseli e Bruna Cardoso. No foco, marcas como Garnús, Lenny Niemayer e Pckoc Cluthes. Quando Mônica Hial faz algum evento, é para valer. Imperdível!

Gift à porter agita os domínios da Empório Abreu, nesta quinta, 1º de junho

1º de junho; imperdível!

• Fernando Botero – Sempre fui intrincado com os modelos do pintor colombiano Botero, conhecidos no mundo inteiro pela gordura em excesso. Agora entendi que não são invenção do artista, que se baseou na tipologia daqueles que têm mais próximo de si: os colombianos não-europeizados. Ele só deu a eles alguns quilos a mais.

• Chapecoense – Milhares de brasileiros em Cartagena, também por conta da acolhida que os colombianos deram após o desastre com nosso time de futebol.

• Catedral de Sal – Maior surpresa foi encontrar Adeir Pantaleão e Maria Alice Nassif com seus amigos Bruna e Eder Luiz Oliveira, em Bogotá. Com eles fomos ver a famosa Catedral de Sal, um parque temático – talvez a dimensão do Parque Fernando Costa – esculpido no interior de uma montanha de sal!

• Carne de Rés – Um dos restaurantes mais fantásticos do mundo, Andrés Carne de Rés, revela a Colômbia que dá certo. E um turbilhão de jovens “salseiros”.