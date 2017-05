Abílio Neto recebe o carinho da mãe, Letita, pelo aniversário sábado, dia 27

Ablio Neto recebe o carinho da me, Letita, pelo aniversrio sbado, dia 27

Edna Idaló e Elda Tibery no sucesso que é o Café Solidário do

Asilo Santo Antônio Luiz Gustavo Barsam e sua Luciene curtem passeio às margens do Rio Reno, na Alemanha

A alegria de Laura Moraes, futura arquiteta, enfeita a coluna de hoje Olésia, elegante, em sua viagem top, que inclui Cartagena

Às vésperas do mês dos apaixonados, Priscila e Daniel Beli abrem a temporada de o amor está no ar

Aniversariante de sábado, 27, Abilio Neto recebe o carinho da mãe, Letita Arahilda Gomes Alves, bela em noite de gala em Lisboa



Evento imperdível para abrir o mês de junho respirando o melhor

do cenário fashion Bruna e Eder subiram ao altar da igreja Nossa Senhora d’Abadia, neste mês de maio, para as lindas

juras de amor

Gift a Porter, este é o nome do evento para quem quer estar tão bela quanto as Luluzinhas das grandes metrópoles, adquirindo aqui mesmo as mais chiques opções, não apenas de vestuário, mas para a nossa casa também! Será um dia, isso mesmo, um dia para que Uberaba receba na loja Emporio Abreu, em parceria com as famosas Adriana Coselli e Bruna Cardoso, a Gift a Porter 2017: quinta-feira, 1º de junho, das 11h às 20 horas. São marcas consagradas, conhecidíssimas em nível nacional e que estão presentes nos posts da maioria dos chamados digital influencers. Para citar apenas algumas: Pcok Cluthes, Lenny Niemyer e Garnús. É chance única de estarmos com o guarda-roupa atualizado e superestrelado. Tudo isso na maison preferida de dez entre dez fashionistas da cidade e região Empório Abreu, na rua Tristão de Castro, 168. Ainda que a gente não queira comprar, vale a pena estar lá para grudar nas novas tendências e lacrar o visual das celebrities. Monica Hial que o diga!!! Entusiasmo e bom gosto que contagiam.

As aulas com a personal-mor Sandra Nascimento levam lotação à Fit Uirapuru

Não há mais dúvida, quem quer viver bem e envelhecer melhor ainda tem em Uberaba o local perfeito para conseguir atingir esses objetivos: FIT Uirapuru. Além das atividades esportivas que a gente, se não sabe, pode aprender NO CLUBE, como tênis, peteca entre outras, na FIT existem muitas formas de manter o corpo em forma e a mente liberta de pensamentos que não agregam. Muitas belas não perdem uma aula de spinning, que define pernas, bumbum e aumenta a resistência; tem também zumba, RPM... Não tem mais desculpa: atividade física já!

Na Casa Verde, que fica ali, na rua São Benedito, estão as mais lindas opções de presentes para casamento, como os mais belos exemplares de tapetes persas; lá estão as listas dos casais que subirão ao altar nos próximos dias, como Juliana Felice e Vinicius

Um ambiente de novela, como este by Luciano Martins, só podia

ser com Fibras Design

De novela

A empresa Fibras Design faz atendimento em âmbito nacional. E tem, também, atendimento no showroom da fábrica, que fica na avenida Leopoldino de Oliveira, 244, com ambiente decorado by Luciano Martins, que são aqueles que já conhecemos, ou seja, de novela. Muitos ainda não conhecem e não sabem o que estão perdendo. Há opções práticas, lindas e econômicas. Nem toda imagem da sofisticação significa preço alto. Existem alternativas lindíssimas que cabem direitinho no nosso orçamento.

Equipe da direção, coordenação e secretaria do Colégio Nossa Senhora das Graças, sempre sinônimo de competência

INTEGRAÇÃO

O diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, cita que a educação sempre foi um processo contínuo; a integração entre a escola e a família da criança é importante no processo de ensino/aprendizagem, garantindo seu sucesso. Colégio Nossa Senhora das Graças, educando para a vida.

Sandro Neves Para atrair os melhores olhares, o endereço para encontrar o visual top é Ivalda Modas

NA ALEMANHA

Depois de participar do lançamento da nova coleção da joalheria que representa em Uberaba, a bela Luciene Barsam afivelou malas e seguiu para a Alemanha com o marido, o empresário Luís Gustavo. Lá, entre os mais belos points, passeiam às margens do Rio Reno e, é claro, não deixaram de visitar a bela estação central de trens de Frankfurt.

TAPETE VOADOR

Chance – PopStar é o nome do novo programa de Fernanda Lima, na Globo, com estreia prevista para julho. Famosos cantarão no reality para ganhar R$250 mil. Entre os vocalistas que vão participar está a mineirinha Maiana Rios.

Barro – No dia 3 de junho, no espaço do Sesc Uberaba, na antiga olaria, na praça Estevão Pucci, 386, com entrada franca, antes da Mostra de Artes Barroló, acontecerá uma roda de conversa, com o tema “Cultura Tradicional Popular”, das 16h às 17 horas.

Talento – Maria Rita é o sonho de consumo da Globo para tirar da gaveta a minissérie sobre Elis Regina, escrita por Gilberto Braga. A rede quer a filha de Elis como protagonista.

Campeão – Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, quinto filme da franquia que já arrecadou mais de US$4 bilhões para a Disney, foi o grande destaque do fim de semana no Brasil.

Até mais – Fecho o Tapete agradecendo ao Jorge Alberto pela confiança, aos leitores e anunciantes pela boa receptividade e aos ótimos profissionais que respaldam nosso querido colunista: o diagramador Alex Maia e a revisora Margareth Dias Ribeiro. Muito obrigada!