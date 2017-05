Gabriela Marques é a bela aniversariante deste sábado

Gabriela Marques a bela aniversariante deste sbado

Sammia Macedo, Michelle Bernardes e Ana Carolina em evento delícia: amigas para sempre Gabriela Marques Ribeiro, em pose de top model internacional para Alysson Oliveira, é a linda aniversariante

deste sábado

FASHION BOOK

Gabriela Marques Ribeiro, que está no topo da coluna, comemora hoje 15 anos. Ela foi a estrela dos flashes do artista das lentes Alysson Oliveira, esta semana, para um completíssimo Fashion Book. O trabalho está caprichado, focando Gabriela com os mais variados looks, ora com os cabelos soltos, ora presos ou enfeitados por flores. Agora, ela está pronta para decolar na carreira. Sucesso!

Paleoartista Rodolfo Nogueira, em flash de Luis Adolfo, divulga

Uberaba para o mundo

Foto/Rose Dutra Camila Marcela Amaral Pires, em momento fofo com o marido, Lucas Kikuchi; ela ainda recebe cumprimentos pelo aniversário, comemorado dia 24 Paula Koshiba Dornelas em belo clique na Casa Cor em Sampa

A empresária Juliana Prata com o casal de médicos Mariana Argente e João Batista Vilela, em evento top do Grupo JM de Comunicação

A Lemos & Cruz destaca títulos que aguçam a curiosidade e debate temas inimagináveis no passado recente



HOMO DEUS

Será verdade que a humanidade caminha para a imortalidade? No título em destaque entre as dicas da Lemos & Cruz, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow (Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã), o historiador Yuval Noah Harari destaca que os avanços na medicina, como as técnicas informáticas, vão ampliar os limites da vida humana.

Paulo Lucio Alexandra Rôso e Thaís Curi colocando o papo em dia com as amigas Fabiana, Rosemary, Thaís Cardoso, Gabriela, Simone Cartafina Pagliaro e Vanessa Kimye

EM CASA

O restaurante Dom Giovanni é sempre o local preferido por quem aprecia aquele cardápio elegante e com sabor bem mineiro. É tão bom que muitas famílias estão levando para aquele ambiente a comemoração de aniversários. A dona Maria Lúcia amou! Durante o “parabéns pra você” rolou acompanhamento ao vivo com violão.

DE CINEMA

Existe um lugar muito especial que todo mundo merece conhecer: Uberaba! É o que afirma o paleoartista Rodolfo Nogueira, e nós concordamos! Ele participa da criação dos espaços do magnífico projeto Geoparque Uberaba – Terra dos Dinossauros do Brasil. Rodolfo postou no perfil dele na rede social Facebook um vídeo mostrando como será o Geossítio Santa Rita. O sonho idealizado pelo doutor em Geologia, Luiz Carlos Borges Ribeiro, foi lançado oficialmente na ExpoZebu 2017 e conta com muitos parceiros, entre eles a Prefeitura de Uberaba, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Confira: https://www.facebook.com/rodolfo.nogueira.paleoarte.

Maria Lúcia e o marido, doutor Hélio Gomes Ferreira, comemorando aniversário dela no Dom Giovanni Os apaixonados já na preparação para comemorar o amor no ar em voo cativo de balão

Está chegando o Dia dos Namorados, dia de declarar seu amor e seu bom gosto com Linamarina; as melhores grifes declaram suas formas e estampas para presentear com o charme que as mulheres denotam

SOCIAL

O Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM), em fase das mais atuantes, está presente nos eventos que movimentam o segmento na cidade. A vice-presidente do instituto, Alexandra Rôso, e a diretora, Thaís Curi, prestigiaram dois glamourosos, nesta semana.

JUNINA

A agenda já começa a ficar recheada de belas festas juninas tradicionalíssimas em Uberaba, com a presença de barraquinhas; ainda não se sabe se a do beijo também. A diretoria social do IEATM, liderada pela arquiteta Thaís Curi, prepara mais uma edição da festa, que já está se tornando cativa no calendário da temporada na cidade. Será no dia 30 de junho, com música ao vivo e comida boa!





TAPETE SOLIDÁRIO

ROMANCE – Sabe quem vai embalar a noite dos apaixonados na Praça de Alimentação do Shopping Uberaba? A ótima banda StandUp, que tem como vocalista a linda Isadora Lyrio.

POP ROCK – No Santa Brasa Choperia Gourmet, no Shopping Uberaba, neste sábado tem música com a dupla Guto & Gabriel e no domingo, com Dibadá, à tarde, e Erva Mate, à noite.

TÉCNICA – Cecília Massa, uberabense especialista em canto lírico pela Unicamp, tem coordenado maratona de Aulas de Canto na cidade, em que os participantes desenvolvem sua personalidade através da própria verdade musical. Sucesso!

PARABÉNS – Geraldo Djalma aniversariou nesta sexta e não foram poucas as homenagens recebidas por parte de amigos, leitores e clientes. Todas merecidas. O cara é gente boa e valoriza seus pares. Felicidade, saúde e sucesso sempre.

MODERNO – Tem a assinatura da arquiteta uberabense Paula Leonardo o mais novo espaço que será inaugurado em breve no Shopping Uberaba. Ela está morando em São Paulo, deixando sempre com saudades os pais, Sammia e Eduardo.