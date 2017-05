Galeria

Laila Hueb e sua filha Luiza, de Uberaba, prestigiaram, em Sampa, a abertura da exposição “Entre Céus e Mares”, do fotógrafo João Passos, no Studio Dalmau, no Jardim América, no início desta semana. Sabe quem cuida da carreira do artista? A Dila Oliveira, agora também Spinola, que pilota com maestria a Personnart, administrando carreiras e promovendo exposições no Brasil e no exterior.

Representar o amigo João Passos, que ficou famoso como fotógrafo das celebridades em destaque na revista Caras, e organizar essa exposição são motivos de orgulho para Dila, que aqui colocou em prática sua veia criativa tempos atrás, quando conquistou amigos para sempre. Casou-se com Alexandre Spinola e conta que tem sido muito prazeroso trabalhar e representar artistas tão bem conceituados. A mostra permanecerá aberta à visitação pública até o dia 6 de junho.

Edna Idaló e demais voluntários do Asilo Santo Antônio preparam café especial neste domingo A beleza exótica da modelo uberabense Thay Lima enfeita

a coluna de hoje

Mais um flash artístico de Alysson Oliveira da bela noiva Marilia Freis Já demos a nota e hoje trazemos a foto de Nicolas, filho de Paula e Oscar Razera, comemorando niver em

festa show no Damha

João Passos expõe na Galeria Dalmau com carreira bem

cuidada pela Personnart O aniversariante da semana Pedro Otávio mostrando seus dotes sob o olhar carinhoso do pai, o escritor

José Otávio Lemos

TALENTO INFANTIL

O inteligente Pedro Otávio fez aniversário no domingo, dia 21, e recebeu o carinho de muitos e, claro, o afeto mais que especial do pai, o escritor José Otávio Lemos, que também é zootecnista e nas primeiras semanas de maio esteve bastante ocupado com os indianos da ANKUSH, que tem sede em Hyderabad – capital simultânea dos estados de Andhra Pradesh e Telangana, que estavam aqui para a ExpoZebu. José Otávio é parceiro deles em diversas ações no Brasil e em outros países. Para nós é doloroso e impossível não lembrar o falecimento precoce de Lucélia, a esposa e mãe dedicada. Por outro lado, emociona-nos a linda sintonia entre o pai e filho. Os dois, inclusive, escreveram juntos o livro “O menino do planeta azul”, lançado há dois anos. Que Deus os abençoe!

Dila e amigos na abertura da exposição do famoso fotógrafo João Passos

Gabriela em pose de modelo fará 15 anos neste sábado Professora Roxane Rojo está entre os convidados do SELL promovido

na UFTM

FASHION BOOK

Gabriela Marques Ribeiro, que tem porte de modelo internacional, é a bela que posou para as lentes do talentoso Alysson Oliveira, que fez um verdadeiro book, na verdade um Fashion Book! A garota vai comemorar 15 anos neste sábado, 27, e já recebe da coluna os cumprimentos, que estendemos aos pais dela, Deise e Carlos Roberto Ribeiro, bem como à irmã, Manuela. Parabéns!

Chef Júlio César Cordeiro Tissot relógio suíço: exclusividade da Joalheria Cardoso, no

Shopping Uberaba

DELIZIAS

Há décadas radicado na Itália, o chef Júlio César Cordeiro trouxe de lá os mais variados segredos que ele vem aos poucos revelando durante seus imperdíveis cursos. Alunos estão ávidos para assistir às aulas do segundo módulo, nos dias 29 e 30 deste mês, sobre doces e molhos. Hummmm, ficou com água na boca? Eu também!

Júlio Cordeiro ministra cursos de culinária italiana na Casa Dharma. No primeiro módulo, os alunos aprenderam a fazer 12 pratos, acompanhados de vinhos. Anote o telefone caso queira virar expert ou um talento na gastronomia: (34) 99790-9012. Inscrições podem ser feitas na praça Frei Eugênio, 540, e na avenida Santa Beatriz, 989.

Estão disponíveis os convites para o Arraiá CNSD, a maior

festa junina de Uberaba

TUM!

Tudo preparado para o Arraiá do Colégio Nossa Senhora das Dores, que acontecerá dia 10, a partir das 16 horas. A maior e melhor festa junina de Uberaba terá como atrações a dupla Paulo e Nathan, as danças e as barracas com o melhor da culinária regional. Informações: 3331 9900. Vendas: Praça Thomaz Ulhôa, 360.

Doutora Fernanda Magalhães, na foto ao lado da amiga Virgínia Crema,

ganha parabéns pelo aniversário nesta quarta

LITERATURA JÁ

O VI SELL - Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, que será realizado em Uberaba no período de 29 a 31 deste mês, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), terá como temática geral “Tempos, territórios e linguagens: fronteiras múltiplas”.

A conferência de abertura será com o professor Roger Chartier, da École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), com o título “As traduções e o intraduzível: exemplos históricos, debates contemporâneos”.

CONVIDADOS

Roxane Rojo, atualmente professora associada livre docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas, chefe do Departamento de Linguística Aplicada e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e tem se dedicado a questões relacionadas à educação linguística, está entre os convidados.

TAPETE VOADOR

Parada Dura – Nesta sexta-feira terá show beneficente do Trio Parada Dura, mais Lorena e Rafaela, no Centro de Eventos da ABCZ, em prol do Instituto de Cegos e Sanatório Espírita. Informações pelo telefone (34) 3319-4900.

Na agenda – O domingo, 28, será mais que especial: terá Café da Manhã Solidário, no Asilo Santo Antônio. Reserve já o seu convite, pelo telefone 3316-9663. Custa R$20 para degustar fartura de opções e encontrar pessoas do bem.

Feijoada – Depois do café, vale convidar familiares e amigos para curtir a Feijoada da Vencer, também dia 28, a partir do meio-dia, no Tatersal Rubico Carvalho, no Parque Fernando Costa. Toda a renda para os pacientes carentes com câncer.

Caipira – Já vale marcarmos na nossa agenda mais um grande evento solidário: Almoço Caipira, na Fazenda Agronelli, dia 4 de junho, em prol dos atendidos pela Oasis. Ingresso custa R$60.