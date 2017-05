Oui! Cristina, Sandra e Loló Martins em tour pelas vinícolas da França

Oui! Cristina, Sandra e Lol Martins em tour pelas vincolas da Frana

Ana Miriam Vasques curtiu bday em São Paulo com a irmã Cristina

e a amiga Cecilia de Castro Cunha

Ana Paula Perez Andrade, a palestrante preferida de dez entre dez que querem saber mais sobre consciência alimentar Bruno Ramos, da Lift Consultoria, vem à cidade ministrar workshop no Shopping Uberaba

SEREIA

Carol Quirino e Heitor Queiroz escolheram Cancún para a lua de mel. Paraíso espetacular, mas ela, claro, não perdeu a oportunidade de nadar com golfinhos, sonho antigo que ela acalentava. Sob os olhares do marido, Carol virou sereia naquele marzão de azul indescritível e amou!

Carol Quirino em Dolphin

Discovery Isla Mujeres Cristina, Sandra e Loló em tour pela região vinícola da França

Fotos/Getty Images Juliana Binoche, belíssima aos 53, no red carpet do Cannes Nicole Kidman e Elle Fanning, elegantíssimas no tapete vermelho do festival de cinema



Luciene Alvim Raposo Barsam, em brilhante momento profissional, em foto com os filhos Gabi e Pedro, que fecha a homenagem da coluna

ao Dia das Mães Nilo Biazzetto Neto e Fabiano Schroden, estudando parceria em ponte Uberaba–Curitiba



EM ALTA

De volta a Uberaba, depois de uns dias em Garanhuns para a Bienal do Livro, o nosso Tiago de Melo Andrade, Cidadão Uberabense, por indicação do jovem vereador Franco Cartafina, conta que viu gente entusiasmada por livros, carregando sacolas cheias. Apesar da crise, apesar dos políticos e apesar das estatísticas dizerem que lemos pouco... Que continue assim!

Simone Cartafina Pagliaro, feliz com a fase das mais criativas na arquitetura Tiago co m Rosiane Nepomuceno no Relógio das Flores, em Garanhuns

Work

Arquiteta Simone Cartafina Pagliaro, cada vez mais serena, comemora fase das mais criativas. Ela tem focado na profissão e está mergulhada em projetos e mais projetos. O momento é de colher os frutos de seu trabalho de trajetória cheia de sucesso. Motivo de aplausos da filha amorosa, Giovanna Boscolo.

Óptica Débora Mota sempre à frente de seu tempo, trazendo a Uberaba as opções que não podem faltar

no visual fashion Luciane recebe da filha Brunna Camargo carinhoso abraço, pelo aniversário na semana passada



Santuário de Fuschimi Inari, um dos points preferidos por turistas

TOUR

Cristina e André Martins acabam de retornar de temporada na Europa, com direito a esticadinha até o Japão, que tem entre seus principais points o Santuário de Fuschimi Inari. O casal, um dos mais estimados da sociedade uberabense, orgulha-nos com tamanha contribuição ao desenvolvimento de Uberaba com seus diversificados investimentos. Muito bom!

AYRES

Ótima a entrevista do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o jurista Carlos Ayres Britto, ao programa Conversa com Bial, no começo desta semana. Bial fez uma leitura interessante, dizendo que, além do Executivo, Legislativo e Judiciário, parece haver outro poder que está mandando nos três poderes máximos da República, um poder que é uma aliança com grandes empresas e a maioria dos partidos. Ayres disse que o Brasil está no caminho de se apurar as coisas. O divisor de águas, segundo ele, foi o processo que investigou o Mensalão.

TERNURA

Falando em Ayres, é filho dele o cantor Tai Britto, que forma com Carol Kozovits o duo Qualquer Bordô, de São Paulo. Leitor da coluna, Harley Christian elogia a qualidade vocal dos dois e o bom gosto no repertório. Ouvi e gostei também, na linha dos duos, Anavitória e Pagan John, e do grupo Merlin. Som delícia, com letras inteligentes e que exalam amor e ternura. Em tempo de romance, chega bem aos nossos ouvidos.

EXCELÊNCIA

Capacitação, qualificação, termos mais que em alta no país, sempre estão entre as prioridades da Associação dos Lojistas do Shopping Center Uberaba (Assoceu), que busca a excelência no atendimento para deixar seus clientes ainda mais satisfeitos.

E faz todo o sentido, porque estrutura fabulosa o Shopping tem; lojas de grifes como as que vemos nos grandes centros, também. Sem contar os grandiosos eventos inéditos que atraem não só a clientela de Uberaba, como de toda a região. Atendimento de excelência complementa esse arsenal de pontos positivos do nosso Shopping Uberaba, que trará no dia 30 o palestrante Bruno Ramos, de São Paulo, para ministrar o workshop motivacional com foco no Dia dos Namorados.

TAPETE VOADOR

Baby – Nasceu no último fim de semana o primogênito dos médicos Kariza e Murilo Abud, e mais um netinho para Jorge Abud e Sandra.

O garotão recebeu o nome de Rafael.

Niver – No sábado foi comemorado o aniversário de 6 anos de Nicolas, filho de Oscar Razera e Paula Chagas. Teve festão no Residencial Dahma II.

Altar – O casamento de Vitória Barcelos aconteceu no sábado, 20. Na próxima coluna virão as fotos da bela cerimônia.

Romance – O Shopping Uberaba vem aí mais uma vez levando o amor às alturas, mas não com roda-gigante. É inédito! Curiosidade é grande. Contarei no sábado, 27.