Ana Carolina Borges Leitão em belo clique na Cidade Maravilhosa

Ana Carolina Borges Leito em belo clique na Cidade Maravilhosa

Ana Carolina Borges Leitão em belo flash durante viagem à

Cidade Maravilhosa Arahilda Gomes toma posse na Academia de Letras sob os olhares

da amiga Maria

Gustavo Bali arrebatou aplausos durante show de música

mineira em Uberaba Mariana Gomes encantou o público que conferiu o show em homenagem ao Clube da Esquina

Fotos/Ruth Gobbo Guto Hueb recebe abraços do tio Antônio Hueb e do primo

Fabiano Hueb, antes do show de sexta

TOPO show de Guto Hueb com a participação do maestro e um dos fundadores do Clube da Esquina, Wagner Tiso, foi o destaque do fim de semana. Ingressos esgotados no Vera e músicos aplaudidos de pé levaram a Fundação Cultural a convidá-los para show especial no Domingo na Concha. Eles aceitaram, claro! E foi top!

Presença da novíssima geração do clã Hueb curtindo o

show de Guto e Wagner Tiso, no Vera

Francis Do Prado Nilda e Neiva Carvalho com Katia Nunes, curtindo o som

na Concha Acústica Cassio Vargas e Verônica Garcia dão o tom da temporada romântica no Shopping Uberaba

Ruth Gobbo Ontem foi Dia de Santa Rita e domingo teve missa na igreja da santa na cidade e ganhou flash especial Na Ivalda Modas estão aquelas peças que vão fazer a diferença no seu guarda-roupa e causar aquele zum-zum-zum quando você chegar ao casamento e a outros eventos



Rosangela e Flávia Stacciarini e Bárbara Fonseca mantendo a boa forma

na completa FIT Uirapuru

Jairo Chagas Kadu Dantas e Camila Coelho divulgam coleção que está disponível nas lojas da rede em Uberaba Na Casa Verde, na rua São Benedito, tem as melhores opções de

presentes de casamento

CASA VERDE

Vem aí mais um casamento bacana na cidade: Lorena Norte e Edvard Lopes. Na hora em que recebem os convites, as Luluzinhas pensam imediatamente no figurino e, em seguida, vem a compra do presente. É nessa hora que se lembram da loja Casa Verde, no coração de Uberaba, ali na rua São Benedito. As opções são as mais diversificadas. Sem falar nos quadros belíssimos e nos lindos tapetes persas e/ou em sisal, indispensáveis para decorar um ambiente de bom gosto.

Juventude do IEATM aprimora as ações da entidade em favor da classe

ACONCHEGO

A correria do cotidiano deixa a gente sem tempo até para relaxar um pouquinho, meditar, que é o conselho de dez entre dez especialistas em controle da mente para que tenhamos espaço para apreciar a beleza que é a vida. Isso até o momento em que deparamos com ambientes criados pelo ótimo Luciano Martins, como este da foto, usando, claro, as perfeitas opções da Fibras Design. Um espetáculo! Bons para meditar e melhor ainda para receber os amigos para conversa rara e boa. Na Fibras Design estão excelentes dicas. O telefone é o (34) 3311-2226. Se achar mais prático, o celular comercial é o (34) 9 9692-8752.

Fibras Design é o nome quando pensamos em decoração de cinema, como este assinado por Luciano Martins

NOVELO

Difícil para os brasileiros, em especial uberabenses, verem novamente o país e Uberaba em meio a delações e mais denúncias de corrupção, misturando propina com doações de campanha, jogando na mesma vala até quem nada tem a ver com tanta lama. Mas vale a reflexão de Mario Sérgio Cortella: “O que vivemos hoje no Brasil não é o auge da sujeira, mas o começo da limpeza”. Que assim seja!

NOVAS TECNOLOGIAS

A produção de vídeo ao vivo e on demand para distribuição às grandes plataformas, como Google e Facebook, tornou-se uma tendência mundial. Assunto foi debatido na semana passada. Entre os participantes está a jornalista Mariana Goulart Hueb, que integra o quadro do Estadão como coordenadora de conteúdo da TV Estadão. Ela é filha do comunicador e engenheiro Fuad Hueb Filho, o Fuedinho. Parabéns!



O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) fará em Uberaba a 7ª Rodada Regional do Patrimônio Cultural, com o objetivo de reunir gestores públicos municipais para um amplo debate sobre preservação, proteção, salvaguarda e promoção do patrimônio cultural do Estado. * O encontro acontecerá nesta quinta-feira, 25, das 10h às 16h, no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, em parceria com a Fundação Cultural. Participe!



SAÚDE

É tempo de consciência alimentar, como bem diz a master coaching Ana Paula Perez Andrade. Especialistas destacam cuidados com a alimentação e fazem recomendação para aliar ao que comemos com atividades físicas sob o acompanhamento de profissionais especializados. Na FIT Uirapuru, encontramos equipamentos e pessoas habilitadas para nos dar aquela mão. Não temos desculpas de deixar para amanhã. Começando em 3, 2, 1!



CULTURA JÁ

A programação do Espaço da Diversidade Cultural do Sesc Uberaba é um convite a mergulhar nas artes. As apresentações, performances e oficinas começam dia 29 e se estenderão até o dia 3 de junho, com inscrições gratuitas.

TAPETE VOADOR

Onda – Mulheres corajosas estão em destaque nas atrações da Globo. A estreia de Pega Pega, na faixa das 19h, apresentará a incorruptível policial Antônia, interpretada por Vanessa Giacomo.

Beleza aos 50 – As cinquentonas foram uma atração à parte no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes. Juliana Binoche escolheu um vestido branco da grife francesa Chloé.

In love – Marina Ruy Barbosa, a nova namoradinha do Brasil, vai vestir um modelo da grife Dolce & Gabbana para subir ao altar no Brasil, em outubro, mas na Tailândia já se casou com o piloto Xandinho Negrão.

Grana – Para jornalistas da Globo, vale muito a pena trocar o jornalismo pelo entretenimento. Fátima Bernardes e Tiago Leifert, por exemplo, ganham R$1 milhão por campanha publicitária.

Perda – Fecho o tapete de hoje lamentando a morte de Kid Vinil, ocorrida na semana passada. Ele está entre os caras que mais fizeram pela divulgação do rock nos anos 80.