Thiessa Sickert e o noivo lançam blog de viagens

Thiessa Sickert e o noivo lanam blog de viagens

Interina: Rose Dutra

A consultora fashion Maria Bethônico visita Uberaba e seus principais points com visual impecável Dona Carmelina Bernardes vai se surpreender com a festa que a família prepara para comemorar os 80 anos

Niver 80

Carmelina Bernardes é o nome da dama que fará 80 anos e ganhará maravilhosa comemoração, preparada com todo o carinho pela família. Dona Carmelina é um encanto, um exemplo de elegância e alegria. Sempre com uma palavra amiga e aquele aconchego que só encontramos em pessoas mais vividas e com experiências ímpares. Será uma festa portuguesa, com certeza!!! A ela, os cumprimentos da coluna!

Jorge Alberto, em pose no caramanchão nos jardins de sua

morada, comemorou aniversário em família, na semana passada Thiessa Sickert e o noivo, Philippe Winter, lançam blog de viagens

Ana Luiza Lobo e Augusto em um dos belos flashes

do artista das lentes, Alysson Oliveira

Alunos, mães e avós do Colégio Nossa Senhora das Graças, em apresentação na Paróquia de São Benedito

Emoção

Alunos, mães e avós de alunos do Colégio Nossa Senhora das Graças participaram da missa em honra a Santa Maria de Jesus, na paróquia de São Benedito, por ocasião do Dia das Mães. Com encenação preparada pelos professores Bete e Rui e coral regido pela professora Adriana, os alunos emocionaram a todos. O diretor do colégio, José Luiz Hueb de Menezes, acredita que a religiosidade e a fé fortalecem o desenvolvimento humano no caminho da caridade, do amor e da paz. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Divulgação Reinaldo de Souza recebe o vereador Franco Cartafina e amigos no restaurante Dom Giovanni

Novidade top

Dom Giovanni é o programa para o fim de semana gastronômico! Sob a direção do jovem e novo proprietário Reinaldo de Souza, a casa está um espetáculo, com cardápio irresistível e presença de personalidades da cidade.

EMPRESA ROCHA

NA página de hoje, o empresário José Rocha, em companhia da noiva, Luciene Gomes, comemora aniversário de sua conceituada empresa Rocha, dedicada a informações particulares. A empresa tem tido sucesso na sociedade. Para interessados, eis as dicas da empresa Rocha:www.agenciarocha.com.br (34) 99951-3939.

Virgínia Abdalla, elegantíssima ostentando bolsa que é uma de suas criações, ganha parabéns pelo aniversário Em balada da cidade, José Rocha, com a noiva, Luciene Gomes, comemora aniversário da conceituada empresa Rocha, de informações particulares

Homenagens

Nos próximos dias, aniversariam duas personas muito queridas do colunista titular desta página e da interina também: Virginia Abdalla vai comemorar, amanhã (domingo), mais um ano de alegrias e de inspiração com o artesanato chique, com talento que nos surpreende cada vez mais. Na segunda-feira, será a vez da dinâmica e muito antenada ao mercado fashion Ana Miriam Vasques. Às duas, o nosso carinho e aplausos!!!





Canto erudito

A soprano uberabense Ísis Cunha Oliveira Barbosa, neta do saudoso mestre Elias Barbosa, com a professora Cândida Flávia, pela segunda vez, é selecionada para o Canto em Trancoso, evento que cumpre com o objetivo do Mozarteum Brasileiro de difundir a música como instrumento da qualidade de vida, transformação social e de desenvolvimento pessoal, em parceria com a Chorakademie Lübeck, da Alemanha.As aulas serão ministradas por Rolf Beck, maestro e diretor artístico da Chorakademie Lübeck, Lucia Duchonova, Francisco Campos Neto (USP) e Marcel Boone (Hochschule für Musik de Basel, Suíça). Ísis faz parte do Coral Jovem do Estado de São Paulo, que se apresentou com o tenor italiano Andrea Bocelli, na turnê que fez recentemente no país. Ela estuda canto erudito na Escola de Música do Instituto de Artes (IA) da Unesp e ópera na Escola de Música do Estado de São Paulo, responsável pelo coral. É um talento de Uberaba que a gente acompanha, torce e aplaude!

Ísis Cunha participa de evento musical internacional em Trancoso



Nova estação

Novidades da moda outono/inverno não param de chegar à Linamarina. Há peças criativas e gostosas para o clima. Conheça a moda Yumarimel e Marie Mercié, especial para a estação. A Linamarina fica no bairro Estados unidos, na rua Monte Alverne. Se quiser ver mais, acesse o site www.linamarina.com.br.

TAPETE VOADOR

Pró-Cultura – Associação Cultural Casa do Folclore e Sindicato dos Profissionais da Contabilidade lançam o programa Imposto Ativo, que visa à arrecadação de impostos de pessoas físicas e jurídicas para investimento na cultura e no desporto.

Trip – A linda Miss Thiessa Sickert, que faz carreira em São Paulo, é a estrela de comercial de uma instituição de ensino de Uberaba. Ela está cada vez mais linda e, agora, com um blog de viagens ao lado do noivo, Philippe Winter. O endereço é www.facebook.com/gate023.

Frescor – No single disponibilizado ontem nas plataformas digitais, Mallu Magalhães cai no suingue do sambalanço. Falando em som novo, está no auge o duo de folk fofo, Anavitória. Muita gente torcendo pra ver o duo aqui!

Multi – Ontem assistimos ao show de Guto Hueb e Wagner Tiso. Neste sábado, a cidade recebe o StereoLab Festival, com a união de várias linguagens artísticas. Bacana ver Uberaba no centro das atenções de várias vertentes culturais!

Cult – Roger Chartier é autor de importantes obras publicadas, como A ordem dos livros (1994); História da leitura no Mundo Ocidental (1998); A História Cultural: Entre Práticas e Representações. O SELL na UFTM está com programação das mais completas.