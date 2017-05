Lys Hernandes e Eduardo Faleiros, noivos de Juquey

NO ritmo desejado de inscrições, o chef Júlio Cordeiro tem dedicação integral aos cursos de Culinária Italiana, que ele realizará em dois módulos, na Casa Dharma. De 22 a 24 de maio, 12 receitas, com entradas, primeiro e segundo pratos e doces, degustados com vinhos; de 29 a 30 de maio, molhos maravilhosos e doces. Anote, pf, o contato: 99790-9012. Imperdível!

COM apenas 40 convites para os familiares, o casamento de Lys Molina Hernandes e do médico Eduardo de Paula Estephan, dia 13 de maio, teve como pano de fundo a praia de Juquey. 80% de moçada bonita. Os queridos noivos foram ajudados a receber pelos pais, Flor-de-Lis e Germano Hernandes Filho, Adriana e Jorge Abdanur Estephan, nossos mais que estimados primos.• Action – Se o buffet foi tão luxuoso quanto impecável, a banda Action, de São Paulo, foi a melhor que o colunista já viu, em festas particulares. Valeu!

PÁGINA de hoje colorida com o jardim vertical, super em voga, que o festejado Fernando Lico criou para residência da família de Diego Detoni, também admirador do paisagismo. Cada vez mais, os moradores de condomínios colunáveis recorrem ao badalado paisagista Alexandre Lico para ter belíssimos jardins em suas residências.

NO privilegiado espaço do Colégio Nossa Senhora das Dores, os alunos têm uma horta, onde podem trabalhar utilizando recursos didáticos. Eles plantam, irrigam, cuidam e colhem legumes e verduras. A atividade inclui conhecimentos dos valores alimentícios e consciência ambiental. Viva a Natureza!

TEVE início no dia 16/05 o Campeonato de Peteca do Uirapuru Iate Clube, com a participação de 80 atletas, em cinco categorias. Os jogos são realizados sob a coordenação de Maria Auxiliadora, Patrícia Rebeca, diretores Ubiratan, Isidro e Eduardo. E os patrocinadores, que não deixam a peteca cair. Campeonato rola até dia 30 de maio, em jogos muito concorridos.

PERDEMOS Samir Cecílio. Gentleman, médico, odontólogo e advogado, amante da cultura árabe e escritor. Como deputado estadual, conseguiu, atendendo a solicitação do colunista, o tombamento, pelo IPHAN de MG, das duas igrejas do histórico Desemboque. Fica aqui nossa visita fraterna à esposa, Marly, e aos filhos Samir Filho, Silvana, Fernando e Renato, amigos de sempre. Hoje, na Capela Marista, a missa de sétimo dia por intenção do múltiplo homem.

• Os Livros das Ciências – Através de obras do brasileiro Marcelo Gleiser e do italiano Carlo Roveli, o brasileiro vem descobrindo o prazer de saber sobre Ciências, principalmente Física, porta aberta para conhecer um pouco do deslumbramento do cosmos. As obras mais indicadas sobre Ciências estão disponíveis na livraria Lemos & Cruz, na avenida Maranhão.

• Reforma já – O brasileiro vem descobrindo a importância da Reforma da Previdência, um dos avanços mais significativos para o país. Reforma já!

• Parabéns – Estimados Tom Castro Borges e Terezinha Moisés são festejados por seus aniversários, que transcorrem hoje e amanhã, respectivamente. Nossa também estimada Antônia Moisés Carneiro é aniversariante do dia 20.