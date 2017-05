Mariana Vidigal e Ricardo Elias Aldo, colunáveis em SP

Mariana Vidigal e Ricardo Elias Aldo, colunveis em SP

CASAMENTO

Lucas Bilharinho e Marilyn Ferreira serão os noivos do dia primeiro de julho, com direito a lista de presentes na Casa Verde, onde estão os presentes mais desejados Mariana Vidigal Bruno e Ricardo Elias Aldo, colunáveis noivos de seis de maio, em São Paulo

CASAMENTO TOP EM SAMPA

APENAS uma uberabense – Lélia Bruno – integrou o petit comité que participou do casamento dos colunáveis Mariana Vidigal Bruno e Ricardo Elias Aldo, realizado dia seis de maio, nos Jardins, em São Paulo. Evento foi brindado com champagne francês, no restaurante Nonno Ruggero, e partilhado pelos pais da noiva, Maria Cristina e o estimado engenheiro uberabense Dario Pinheiro Bruno, e pelos pais do noivo, Maria Cecília e Jorge Elias Aldo.Cliques da comemoração, com prazer, ilustram nossa página de hoje.

EM SAMPA

Hugo Bruno com a esposa, Maria Cunha, e a sobrinha

Juliana Vidigal Bruno

Juliana, irmã da noiva, com os pais, Dario Bruno e Cristina,

e Lélia Bruno, em SP

Hugo Bruno com o irmão Dario Lorena Sousa é a bela namorada do estimado médico Ilídio Antunes

Daniel Cavalari Mais uma vez, J Edu arrasou num grande evento; desta feita,

no casamento de Luciana e Kaissor Saad

J EDU COM LUCIANA E KAISSOR

TODO o projeto de som e iluminação decorativa e da pista de dança do casamento de Luciana Rufatto e Kaissor Saad foi planejado e executado pela equipe J Edu Som, uma das mais festejadas do país. O próprio J Edu comandou a playlist personalizada, de acordo com as escolhas do casal. Sem dúvidas, foi uma noite inesquecível!

Símbolos de união estável, as alianças brilham aos olhos dos noivos na famosa Joalheria Cardoso, no Shopping Uberaba

NA ALEGRIA E NA TRISTEZA...

EM ouro branco, amarelo e rosé bride, as alianças são símbolos perfeitos da união dos casais. Na Joalheria Cardoso (leia-se Shopping Uberaba), elas brilham aos olhos dos noivos de casamento marcado. Com a proximidade do Dia dos Namorados, os relógios masculinos também ganham destaque na poderosa Joalheria Cardoso.

Francis do Prado Ismar Rossetti na inauguração da sala que tem seu nome; na foto, com o elenco da dinâmica diretoria do Shopping Uberaba



ELAS LOTARAM O SHOPPING

NO concorrido Dia das Mães, o Shopping Uberaba fez um megassucesso. Brasileiro deixa as compras para a última hora, mas tudo foi feito às mil maravilhas; coincidindo com a inauguração de lojas Jorge Bischof e Damyller. A energizada banda Dibadá fez a música certa. E o Shopping Uberaba já recarrega as baterias para o mais espetacular Dia dos Namorados de todos os tempos.

Fotos/Francis do Prado Membros da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, na noite de

posse da nova diretoria, na Casa do Folclore

Pereirinha, Vilma Cunha e Gilberto Rezende; Arahilda Gomes, presidente João Sabino e Marta Zednick, nova diretoria da ALTM empossada dia 11 de maio

FIBRAS DESIGN

SEGREDO dos decoradores, a Fibras Design é a nova mina dos colunáveis, em busca de móveis com fibras, produzidas, com qualidade e nas tonalidades desejadas, pela própria empresa. Na cidade quente, as varandas dominam a preferência e os móveis da Fibras Design passam a interagir com o bom gosto dos clientes. Avenida Leopoldino de Oliveira, com entrada pela rua Saturno, 10. Contato tel. 3311-2226 e 3338-2226.

Linha de móveis Filipinas, um grande sucesso da Fibras Design

entre os decoradores da cidade

TODOS OS CASAMENTOS

ILUSTRAM a página de hoje os jovens Lucas Bilharinho e Marilyn Ferreira, noivos do dia primeiro de julho, com direito a lista de presentes na Casa Verde, onde também os noivos Lorena Norte e Edvard Lopes, Ana Teresa e Eduardo, Camila Lousada e Luís Gustavo Gomes, Cristiane Ferreira e Rodrigo, Juliana Felice e Vinicius Galvão fizeram suas listas. É sempre um prazer presentear e ser presenteado via Casa Verde.

TAPETE VOADOR

• Top – Olésia Borges decola amanhã para Cartagena, na Colômbia, a cidade do momento, na AL.

• Nonno Ruggero – Dica para o leitor interessado em comer bem quando for a São Paulo é o restaurante Nonno Ruggero, na rua Vittorio Fasano, onde Mariana Bruno e Ricardo Aldo se casaram.

• O amor está no ar – Cidade já se articula para o Dia dos Namorados. Nenhuma data pode passar em branco.

• Martinha Bruno – Rir dos próprios tropeços – ao invés de bradar aos céus vingança – é maneira inteligente de sobreviver, e Martinha Bruno tem feito isso muito bem. Ela passou o aniversário, 13 de maio, curtindo points da cidade e sem receber, como tanto gosta.

• Homenagem – Ismar Rossetti foi o primeiro presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Center Uberaba (Assoceu), daí a homenagem recebida, semana passada.