Domingo foi dia de ganhar flores e muitas homenagens às supermamães

Domingo foi dia de ganhar flores e muitas homenagens s supermames

NO DIA DAS MÃES, A HOMENAGEM DO LS GUARATO

DIA 14 de maio foi muito especial para o LS Guarato, onde uma bela mesa com farto café colonial foi montada para receber todas as mães, no maior clima de cordialidade que, aliás, é uma marca do Supermercado. Já é uma tradição, no LS Guarato, comemorar o Dia das Mães, festivamente. Desde a inauguração, nunca o espetacular estacionamento esteve tão lotado. Assim que as mães chegavam ao Supermercado LS Guarato, eram carinhosamente recebidas, com um botão de rosas vermelhas, um símbolo de afeto. Para a diretoria da empresa, a confraternização é mais que justificada: “Afinal, somos uma família”. E a família está a todo momento no LS Guarato, que inova sempre. Foi pensando no conforto de seus clientes que o LS Guarato construiu o tão aguardado estacionamento, com três pavimentos, para 245 vagas, oferecendo atendimento e monitoramento por câmeras. Tudo isso para a tranquilidade e a segurança daqueles que, como nós, fazem das idas ao LS Guarato um prazer do dia a dia.

PERSONALIDADE

Para o LS Guarato, toda mãe é personalidade, todo dia Todas as gerações de mães receberam rosas ao chegar

ao LS Guarato

SÍMBOLO

O grande bolo desejando a todas as clientes “Feliz Dia das Mães”

Fotos/Paulo Lúcio Mãe e filho, carinho em duplicata Uma rosa para a mãe



Mãe e filha, no Dia das Mães As mães merecem flores

Mãe e filho afetivo Para a mãe, com afeto

Mãe é especial no LS Guarato Mãe homenageada pelos

filhos no LS Guarato

No LS Guarato, filha e mãe,

com carinho Mãe e filha no domingo especial

Os clientes se fartaram na manhã festiva no LS Guarato

Uma grande mesa foi posta para receber todos os clientes no

Dia das Mães do LS Guarato

Assim que chegavam ao estacionamento, as mães já recebiam flores

Com três pavimentos, o estacionamento foi a grande inovação do LS Guarato, de olho no conforto de seus clientes