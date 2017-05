Luciana Velasco e Kaissor Saad se preparam para o altar

Jairo Chagas Paulo Lúcio Casamento

Luciana Velasco Rufato e Kaissor Saad (capa da JM Magazine)

casam-se amanhã, com festão Sandra com o presidente e grande administrador do Jockey Club, Edinho Crema, recebendo no

Baile do Cowboy

LUCIANA E KAISSOR

COM festa de arromba, para muitos amigos e familiares, Luciana Velasco Rufato e Kaissor Saad (capa da JM Magazine) se casarão amanhã, em grande salão de festas. A grande produção será pontuada por Benedita Maria e Marco Aurélio Rufato, pais da noiva; por Marlene Elias Saad, mãe do noivo, e pela bela Victória Saad, filha de Kaissor.

FESTIVO

Sob nova direção, o repaginado Dom Giovanni prepara a feijoada perfeita para sábado; requintado almoço para o Dia das Mães



DA FEIJOADA AO SALMÃOSOB nova direção, o Dom Giovanni está de cardápio repaginado no fim de semana. No sábado, a feijoada completa, incluindo a couve à mineira, a malagueta e o torresmo, provoca encontro de amigos para celebrarem a vida. Domingo, todo o capricho nos pratos especiais para o Dia das Mães. Todos se encontram no Dom Giovanni.

Ramon Magela A mil por hora, Felipe Costacurta curtindo o Uruguai com os amigos Rosângela e Lucimar, Neneis, Carolina Alcântara e Antônio Carlos Renata Brandão, aniversariante

do dia 8 de maio

Paulo Lúcio Médica Cristina Hueb e engenheiro Gilberto Barata

divertiram-se no Baile do Cowboy

Paulo Lúcio Marilda Nóbrega com a filha Gabriela e Ana Luísa no

festão que agitou o Jockey Park

Paulo Lúcio Meneval Prata e Marcos Fernandes com as belas Mônica e Beatriz Boaretto, no Baile do Cowboy, um grande sucesso

Com certeza, a mãe do leitor merece: pendentif de rubi com brilhantes, by Joalheria Cardoso

A MÃE DE SEUS FILHOS

UMA joia para outra igual. Essa é proposta de Joalheria Cardoso para o Dia das Mães. O leitor sente um impacto na poderosa joalheria no Shopping Uberaba. Pode ser um anel, a medalha do santo de devoção de sua mãe, ou um poderoso pendentif de rubi, cravejado de brilhantes, que o homem apaixonado e reconhecido dá à mãe de seus filhos.

Estudantes do CNSD trabalhando o tema da Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

BIOMAS brasileiros e defesa da vida são os temas da Campanha da Fraternidade 2017, abraçada pelo Colégio Nossa Senhora das Dores. Trabalhos em sala têm foco neles, com a Mostra de Conhecimentos, realizada dia 6 de maio. E já está sendo visto, no colégio, o cartaz da Festa Junina, dia 10 de junho, das mais bem realizadas da cidade. Todo apoio aos eventos.

Sucesso entre todas as gerações, a Kipling chegou com tudo

à Ótica Débora Mota Começa hoje o Gran Bazar, com milhares de peças da Coleção Susana de Carvalho Musa

ITALIANOS AQUI

PASSANDO o Dia das Mães, gourmets e cozinheiros terão olhos para os cursos de culinária italiana do famoso chef Júlio César Cordeiro, na Casa Dharma. Há décadas radicado na Itália, trouxe de lá experiência e segredos para o primeiro módulo, dias 22 e 24 de maio, com 12 pratos, acompanhados de vinhos. Contatos 99790-9012. Inscrição, praça Frei Eugênio, 540, e Santa Beatriz, 989. Fiquem, também, atentos ao segundo módulo, dias 29 e 30 de maio, sobre doces e molhos.

Chef Júlio César Cordeiro, pronto para assumir o curso de Culinária Italiana, na Casa Dharma; imperdível! IVALDA MODAS – Como o preto nunca sai de cena, Ivalda Modas o insere nas opções de bom gosto para o Dia das Mães. Madrinhas sofisticadas do casamento de Luciana e Kaissor Saad terão visibilidade com os modelos exclusivos da loja que tem tradição de bom gosto

PADRINHOS E MADRINHAS

ANTECIPANDO a entrada dos noivos, os padrinhos, Andrea Rufato e Lídio Sales, Liliane Silvestre e Luciano Matias, Gisele Caetano e João Saldanha, Karime Saad e o namorado, Júnior; Valter (Tim Tim) e esposa, Pedro e a esposa, Ana Cecília Zica. Com certeza, flashes e flashes de Daniel Cavalari pelas próximas colunas.

TAPETE VOADOR

• Óculos perfeitos – Dia das Mães vem aí e, com ele, o prazer de presentear aquela que mais merece ser lembrada com óculos que Débora Mota trouxe, com exclusividade, para essa data, que mexe com a emoção de todos nós. Além dos poderosos Michael Kors, Emporio Armani e Ray-Ban, Ótica Débora Mota aposta nas novidades da Kipling.

• Mães – Leitor entrando na reta final para a comemoração do Dia das Mães. Criatividade é tudo nesta hora.

• Cara a cara – Fazendo caminhadas e pedalando pelo mundo afora, Neneis Rodrigues da Cunha pratica o turismo moderno, ficando cara a cara com os monumentos, adentrando a paisagem e entrando em contato direto com o povo de cada país que ela visita.

• Homenagem – Empresário Ismar Rossetti dá seu nome à Sala Multiuso da Administração do Shopping Uberaba, em cerimônia a ser realizada hoje, às 17 horas.