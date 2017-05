A gata Valessa Lopes em grande forma para comemorar seu niver amanhã

A gata Valessa Lopes em grande forma para comemorar seu niver amanh

RESTAURANTES e choperias disputando músicos, tanto populares quanto eruditos, para enriquecerem o Dia das Mães. • • • Acho que está faltando uma grande apresentação musical ou um concerto no Dia das Mães. Não sei se ainda dá tempo de correr atrás. • • • Já os corais das igrejas afinam vozes e moderam a intensidade do som para enriquecer as celebrações deste domingo.

Marise Romano Educadora Júnea Beatriz Bizinoto comemorou aniversário no dia 6 de maio, com almoço em família Fazendo jus ao sobrenome, Luciana Rocha Belo foi a querida e descolada aniversariante de ontem; ela é 10!

Jorge Alberto Comunicador Luiz Gonzaga de Oliveira e Vânia foram conferir a

homenagem a Dalva de Oliveira



Maria Teresa Borges Araújo fez anos e ganhou carinho especial dos filhos,

o médico Luís Fernando e Luís Felipe

Maria Teresa com a nora Fabiana Guimarães, Luís Fernando e

Luís Felipe com a namorada, Carolina

Cássio Vargas e Verônica Garcia, circulando pelos points top da cidade

Marise Romano Marise Romano Rainha dos doces finos, Maria Creusmar Correa faz niver

dia 12 de maio Maria Clara Sant’anna comemorando seus 10 anos

Marise Romano Publicitária Andréa Florentino entre aniversariante da semana Radicado na Colômbia, famoso Sabão não perdeu o pique pela malhação



O PAÍS DA HORA

ENQUANTO a Venezuela explode, outro país latino-americano é cada vez mais descoberto pelos brasileiros, que o têm como destino constante. A Colômbia já é, também, país adotivo pelo uberabense Carlos Ignácio de Oliveira Neto, famoso Sabão, que reside em Bogotá, cidade do Museu do Ouro. Ele ilustra a página, pegando pesado nos exercícios de musculação, dos quais sempre foi fã.

Marise Romano Gata Valessa Lopes em grande forma para comemorar aniversário amanhã,

11 de maio

AS MÃES NO SHOPPING

DATA das mais festejadas do ano, o Dia das Mães está em ritmo ascendente, no Shopping, com o sorteio de cinco pares de iPhones 7. A cada R$300 de compra, um cupom e, no ato de recebimento do cupom, o cliente ganha um kit banho lavanda, da Avatim. As queridas mamães poderão passar o domingo no Shopping Uberaba, ganhando presentes, almoçando, indo ao cinema...

Francis do Prado Movimentação em ritmo ascendente, no Shopping Uberaba, por conta do

Dia das Mães, data das mais festejadas do ano

MÃES E NOIVOS

COM sugestões perfeitas, inclusive as flores de porcelana, que já fazem o maior sucesso, Casa Verde está mais que antenada para o Dia das Mães. E, também, para os casamentos. Lá estão as listas de presentes de casamento de Camila Lousada e Luís Gustavo Gomes, Juliana Felice e Vinicius Ribeiro, Cristiane Ferreira e Rodrigo, Lorena Norte e Edvard Lopes, Marilyn Ferreira e Lucas Bilharinho. Quanto se trata de premiar com qualidade, Casa Verde é tudo de bom!

Jorge Alberto Flores têm tudo a ver com o Dia das Mães e com Casa Verde, que as trouxe, em porcelana, com exclusividade



DELICADEZA E OUTRAS BOSSAS

AINDA há pessoas capazes de nos surpreender, como uma leitora, fã de MPB, que enviou cartão, acompanhado de mimo, ao colunista, cumprimentando pelo show em homenagem ao centenário de Dalva de Oliveira. Portanto, nada de indiferença! • • • Para quem agenda ida ao país em formato de bota, ver a competição de bikers, chamada Giro D’Italia, é dica diária de roteiro, além de um grande prazer de visualizar as regiões daquele que é um dos países mais belos do mundo. Nas telinhas do ESPN.

ANTUNES, INOVADOR

MUITO além da atuação junto aos Titãs, quando o Brasil o descobriu, Arnaldo Antunes tem também sua obra vista nos museus do Rio e São Paulo, sempre inspirada na força e na expressão das palavras. Sua obra tem sido tema de dissertação de vestibular e de teses universitárias nas áreas de Linguística, Letras e Literatura. Então, é bom que os jovens estejam atentos a seus versos concretistas, textos metalinguísticos e estética pós-moderna.

TAPETE VOADOR

• Fashion – A cada dia, um corte novo dos cabelos masculinos. Dos mais interessantes, as laterais quase toda raspada com uma faixa no cocuruto.

• Fã da matemática – “Sou um consumidor um tanto eclético. Eu diria que, de cada três ou quatro livros que leio, um é sobre ciência, principalmente relacionado à matemática.” – João Moreira Salles, criador do instituto Serrapilheira.

• Agência bancária – Cada vez mais os bem-informados desaparecem das agências bancárias. Todas as operações pelo celular.

• Série – The Affair (Netflix) teve cinco estrelas dos críticos.

• Dica para jovens – “Sou, também, um grande consumidor de podcasts de ciência – um em particular é o Radiolab, da Rádio Pública de Nova York, que tem programas fascinantes.” – João Moreira Salles, abrindo o campo de informação para jovens.

• O Jovem Papa – Canal Fox Premium acaba de estrear a série

O Jovem Papa, focado nos escândalos da Igreja e com Jude Law no personagem título.