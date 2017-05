Eduardo e Lys levarão uberabenses a Juquehy para seu casamento

Eduardo e Lys levaro uberabenses a Juquehy para seu casamento

CELEBRAÇÃO

Mário Schick e Bibi Pena pilotaram

o batizado da filha, Olívia Lys Hernandes e Eduardo de Paula Estephan serão os noivos do dia 13 de maio, na praia de Juqueí,

em São Paulo

CASAMENTO EM JUQUEÍ

EM mãos o elegante convite para o casamento do inteligente e bem-sucedido médico Eduardo de Paula Abdanur Estephan e da bela Lys Molina Hernandes, agendado para dia 13 de maio, na praia de Juqueí (SP). O noivo é filho dos queridos Adriana e do primo e engenheiro Jorge Abdanur Estephan, uberabense radicado em São José do Rio Preto. A noiva é filha de Flor-de-Lis e Germano Hernandes Filho. Top!

INTERNACIONAL

Florença Barsam aniversaria hoje e enfeita nossa página



Fotos/Martinha Sabino Batizado de Olívia Pena Mendonça Schick movimentou familiares, padrinhos e madrinhas na celebração realizada na igreja de Santa Teresinha

Mário, Bibi, Ângela Pena e Ângela Ratto; Carlos Alberto Nabut, Regina e Rosângela Cordeiro, no colunável batizado

Guilherme, aniversariante Luiza, a sempre querida Míriam Freire Carrara e Paula no evento que continua repercutindo na sociedade



Renato Buratto, Ildeu Lazarini, a hostess da noite tropical, Mariana Rios, Fabiana Mashiba, Giovanna Moreli e Rafael Queiroz

Fotos/Jorge Alberto Colunista recebeu visita do arquiteto Índio da Costa; na foto, com

Ana Maria e Ivan de La Rocque Índio da Costa com Edmundo e esposa, Nina

ÍNDIO DA COSTA

CARIOCA desde os 4 anos de idade, quando chegou de Pelotas (RS), José Eduardo Índio da Costa se fez um dos maiores e mais inovadores arquitetos brasileiros. Sua obra vem ganhando reconhecimento e visibilidade, a partir do governo Eduardo Paes, o grande prefeito do Rio de Janeiro, e pelo belíssimo livro que a Index acaba de colocar no mercado livreiro do país. • Índio da Costa esteve em Uberaba, semana passada, para palestra sobre seu trabalho, sendo aplaudido de pé. Tem grandes admiradores no público jovem.



ÍNDIO NA LEMOS & CRUZ

COLUNISTA teve prazer em receber Índio da Costa, em companhia da esposa, a decoradora Ana Maria; do vizinho Ivan de La Rocque, responsável pela vinda do famoso arquiteto; do carioquíssimo Edmundo Daudt Veiga, bisneto de Afonso Pena, que foi Presidente do Brasil, e sua esposa, Nina. O livro, que deve enriquecer estante dos admiradores da arquitetura de alta qualidade, já está na livraria Lemos & Cruz, juntamente com outros maravilhosos presentes para o Dia das Mães.

Taciana e Carlos Eduardo Locatelli comemoraram vitória de Macron, em Los Angeles, onde são hóspedes de Renata Miziara e John e dos

jovens Matheus e Luiza

Francis do Prado Mariléia e Analice Custódio com Arlete Jerônimo, retornando às bases

após o sucesso da ExpoZebu

Mauro Costa Dia das Mães foi motivo especial para o associado se agregar na comemoração que movimentou o fim de semana no Uirapuru Iate Clube;

lazer, esporte e fraternidade



VITÓRIA DE MACRON

PASSAMOS boas horas com o GloboNews, diante da vitória do centrista Emmanuel Macron, o jovem de 39 anos de idade que foi eleito presidente da França, país influente no equilíbrio político da União Europeia. Vitória acachapante sobre a extremista de direita Marine Le Pen. Foi significativa sua marcha pela esplanada do Louvre, sozinho e seguro de si, ao som da Ode à Alegria, de Beethoven, em direção ao palanque, onde a multidão o aguardava. Multidão que também simboliza grande parte do mundo que vê nele solução de problemas que agravam a estabilidade das nações.

Jairo Chagas

Presentaço para o Dia das Mães faz sucesso na Ivalda Modas, que vive semana superespecial

AS MÃES FASHION

SEMANA começou com modelitos novos nas vitrines de Ivalda Modas, mais incrementadas que nunca, pois são dedicadas especialmente ao Dia das Mães. Para a mãe estar bonita, nada melhor que um vestido ou uma blusa de Ivalda Modas, que foi fundo nas melhores coleções para que a cliente possa reinar domingo, 14 de maio.

TAPETE VOADOR

• Macron – Gostei do casaco ¾, usado por Emmanuel Macron na noite de sua eleição, com ares já de posse.

• O amor é lindo – Embora os franceses estejam gamados por ela, surpreende ver Brigitte Trogneux, de 63 anos, casada com o presidente eleito da França, 24 anos mais novo. Não por causa do relacionamento, que não é problema, mas pela impossibilidade dele vir a ter filhos. O aluno gamou mesmo pela professora para abrir mão de descendentes.

• Lisete Resende – Uma das pessoas que me dá prazer em estar com ela, em sociedade, é Lisete Resende. Afável e com seu sorriso brando, ela é mediadora de causas da cultura uberabense. Aniversaria hoje e recebe carinho especial do colunista.

• Autobiografia – Rita Lee – uma autobiografia vendeu 240 mil exemplares, em quatro meses, disse a cantora a Bial, no seu talk show, que substitui o Jô, à meia-noite, na Globo.