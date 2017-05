Fernanda Pereira e Thiago Xavier, noivos do dia de abril

Lourdinha com a filha Adriana Lyrio, que hoje recebe para a comemoração do Dia das Mães, na poderosa Linamarina

MÃES NA LINAMARINA

COMEMORA-SE hoje, na espetacular Linamarina, o Dia das Mães. A partir das 15 horas, num sábado para lá de diferenciado, reverenciando mães e filhos com o que há de melhor no setor fashion do famoso showroom. Muitas atrações, coquetel e apresentação da excelente banda Stand Up. E ótimos parceiros de Linamarina, como a Clínica Mário Sérgio Mazão e a M&C, com seus deliciosos bombons e trufas. Nada menos que Imperdível!

SOCIALITE

Talentosa Lélia Bruno aniversaria dia 8 de maio e comemora a data com discrição

Fernanda Pereira e Thiago Xavier casaram-se dia 29 de abril, na igreja de São Domingos, num dos eventos mais belos da temporada



Noivos Fernanda Pereira e Thiago Xavier

belíssima mesa de bolo e doces



Os noivos Fernanda e Thiago com os pais, Fátima e Egnaldo, Almerita e Ailto Xavier

Almerita e Ailto Xavier



Juliana Gomes faz abertura do Baile do Cowboy

do Baile do Cowboy

SERTANEJO E CIDADANIA

ATRAVÉS de nossa página, o diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças, José Luiz Hueb de Menezes, parabeniza a diretoria da ABCZ pela volta de shows e atrações ao Parque. “Além de movimentar comercialmente vários setores, a ExpoZebu traz programação de diversão e lazer para os cidadãos, inclusive nossos alunos”. Colégio Nossa Senhora das Graças preparando o aluno para a vida.

COWBOY COM TUDO

É A BELA uberabense Juliana Gomes (The Voice Brasil) quem fará a abertura do Baile do Cowboy, hoje, no Jockey Park, com atrações consagradas: Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, que rodam o país com o Projeto Clássico. Juntas, as duplas perfazem décadas de sucessos, que identificam o gosto musical do brasileiro. Multidão vai cantar com eles, no megabaile. Fernanda Costa encerra o festão. Vamos lá!

Ótica Débora Mota, as opções top de marcas

top de marcas Polyana Elias Bacelli enfeita a página deste sábado, que tem

programação intensa



OLHAR FASHION

IDAS às choperias do Parque, aos leilões, aos almoços e jantares de encerramento da ExpoZebu motivam uso dos novos modelos lançados pela Ótica Débora Mota, especialmente para a temporada. Vem aí o Dia das Mães. Para dar a elas os óculos de seus sonhos, você conta com a assessoria e sugestões da equipe da Ótica Débora Mota.

Cristiano Bizzinotto Eugênio Fernandes, Lívia Patrícia, Júlia Rossi, Ana Miriam e Helena Vasques Mattaraia, presentes na programação country da cidade

Sandro Neves Reinaldo Souza acaba de assumir, com a família, a nova direção do restaurante Dom Giovanni



NOVO DOM GIOVANNI

EXPERIENTE e jovem empresário Reinaldo de Souza está à frente da família na nova direção do restaurante Dom Giovanni, substituindo os amigos Vander e Shirley. A partir de hoje, novos pratos, novos temperos e novos sabores motivam idas constantes ao repaginado restaurante da avenida Jesuíno Felicíssimo. O leitor é o convidado especial da casa, para os almoços de todos os dias.

A mais diversificada linha de presentes está na Casa Verde; inclusive para o Dia das Mães

inclusive para o Dia das Mães



AS MÃES E OS NOIVOS

SÁBADO mais que indicado para pesquisar o presente bem sugestivo para o Dia das Mães, na Casa Verde, da rua São Benedito. Da saladeira ao jogo de jantar, as opções não param de chegar. Assim como os noivos de junho e julho, que dão preferência total à tradicionalíssima Casa Verde para fazer suas listas de presentes de casamento.

Bárbara Prado e Iuri Pelles circulando pelos locais bacanas durante a ExpoZebu

durante a ExpoZebu



TAPETE VOADOR

• Felicidade – Na fase áurea de sua vida, Lélia Bruno tem viajado, com frequência, pelos lugares mais belos do mundo. Aproveitando a vida, também, na intimidade do lar, convivendo com as melhores gravações musicais pinçadas ao redor do mundo.

• Felicidade 2 – Os desdobramentos da Lava Jato deixam em pânico as notícias diárias. Aqui, a gente pega carona, numa festa, num show, para um momento de felicidade; antes da próxima notícia ruim.

• Estaca zero – ExpoZebu chegando ao final, a gente se prepara para voltar à estaca zero e a trabalhar como sempre fizemos. A festa é quase uma ilusão.

• Mudança de hábito – Eu me surpreendi quando uma pessoa se aproximou de mim e me deu votos de pesar pela perda de um amigo. Outros fizeram isso e, só aí, percebi a evolução dos costumes. Não é somente a parentes de falecidos a quem direcionamentos nossos sentimentos pela perda; aos amigos também, o que faz todo sentido.